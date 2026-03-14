Venla Lahtinen nuorten hallimestariksi kesken kirjoitusten

Venla Lahtinen ja voimaa uhkuva lihaksikas ruuna Tempelhüter (Totilas - Fürst Grandios) ottivat voiton nuorten halliSM-luokassa 67,2 prosentilla. Kakkoseksi kiri ensimmäistä vuottaan nuorissa ratsastava Sohvi Rouvali Fabianilla, 67 prosenttia, ja pronssille Anniina Kolu Ghanalla 65,7. C-tuomari Osmo Metsälä totesi, että voittaja suoritti tasaisesti ja hevosessakin on laatua. Kahdeksikkoja olikin useita. "Periaatteessa asiat kohdallaan ja hyvin ratsastettu hevonen", hän kommentoi ratsukkoa, jonka oli itse asettanut kuitenkin vasta neljänneksi. Metsälä näkee parannettavaa tuntumassa: "Hevonen jonkin verran aukoi suutaan."Mikä avuksi?"En osaa sitä sanoa, kun en ole valmentaja. Olen tuomari."Tapa on harmillinen, vaikka ratsukko voittoisa näinkin oli."Saisi minulta huomattavan paljon paremmat prossat, jos tuon saisi korjattua", hän totesi. Tänä vuonna 20 vuotta tähtäävä Venla Lahtinen on tietoinen hienon hevosensa harmillisesta tavasta."Se on juurikin se top yksi -ongelma", hän huokaisi. "Se on erittäin herkkä hevonen ja me ollaan tehty sen asian eteen töitä ja ollaan saatukin sitä paremmaksi, mutta ei se vielä täydellinen ole", hän totesi. "Kuolaimia on vaihdeltu, eikä se siitä kiinni olekaan, sillä kotona se ei suuta auo", hän kertoo. Hevonen tuppaa kuumumaan kisoissa ja Lahtisen mielestä se on enemmän innostusta kuin mitään muuta. "Jos saisi laskettua sen kierrokset arkireenien tasolle, se ratkaisu olisi siinä.". Kiki Nybergin valmentama Lahtinen kertoi lähteneensä halliSM-kisaan ilman mitään odotuksia, sillä Horse Show'ssa hevonen pääsi pahemman kerran jännittymään."Verryteltiin valjakoiden kanssa samaan aikaan ja se oli hevoselle näköjään liikaa. Kun oltiin 20 minuuttia verkattu, mietin, että selviänkö sen kanssa radalle astikaan."Lahtinen haaveilee paikasta EM-joukkueessa, mutta toteaa ykskantaan, että "siihen tulostasoa on vielä parannettava".Ypäjän maneesissa hevonen oli rauhallisempi kuin Messukeskuksen hulinassa. Ratsastaja ei ole ehtinyt sillä kovin paljoa ratsastaa, sillä kirjoitukset ovat meneillään ja tällä viikolla oli äidinkieli."Istuin kaksi kertaa maksimiajan eli sen 8 tuntia."Mistä aiheesta kirjoitit?"Rakkaudesta."