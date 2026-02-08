Venla Vastamaa ja iso ruuna voittivat Ypäjän semifinaalin: "Toivo on piilonopea hevonen"
Voittaja Venla Vastamaa sai sitä mitä lähti hakemaankin, nimittäin voiton ja HIHS-lipun. Hän on myös aikeissa lähteä Messukeskukseen.
Vastamaa iloitsi kahden ratsukon uusinnasta, joka järjestettiin nelosten kesken. "Sai vähän kisafiilistä! Loppua kohden vauhti kiihtyi kun tajusin, että nää puomithan näköjään pysyy ylhäällä!"
Eroa Paula Pajuseen ja mustaan Rinna Lågland -tammaan (Ramses Lågland - Vokkerilla) muodostui lopulta kolme sekuntia.
"Toivo on piilonopea hevonen, kun on niin iso."
Vastamaa kehuu hevosensa hermoja. "Jotenkin se on aina niin ihanan tyyni. Vaikka itseä jännittäisi niin se rauhoittaa. Toivo saa mut suorittamaan inan paremmin."
Vastamaa alkoi vuokrata Toivoa edellisen ratsastajan Viivi Paukkusen aikana. Tarkoituksena oli ensin vain lähinnä auttaa omistaja Sanna Nisulaa hevosen liikuttamisessa, mutta kun Paukkunen muutti kauemmas, hänelle tarjoutui mahdollisuus ruveta kilpailemaan ruunalla syksyllä 2024.
"Me voitettin heti ekoissa kisoissa Hämeen aikuismestaruus."
Haasteratsastaja Fatima Mattilan tie kohti Horse Show'ta jatkuu. Hän pudotti vain kaksi puomia, mutta ratsasti sen verran hitaasti, että yliaikapisteet nousivat korkeiksi. Sijalta 11 Horse Show'hun kuitenkin pääsee.
Finaalissa kilpailee yhteensä 15 ratsukkoa, mutta kaikki paikan ratsastaneet eivät ole osallistumassa.
Saara Junnilan Niittykorven Ruska hankki paikan HIHS:iin marraskuussa ja Linnea Haukilehdon Vionetta ja Kai-Keikari voittivat paikkansa tammikuussa ja lokakuussa, mutta Haukilehto jättää kisan molemmailla hevosillaan väliin.
"Toisella on kaviopaise ja toisella pieni nyrjähdys. Paranevat kyllä, ei siinä mitään, mutta ei me Horse Show'hun enää ehditä", Haukilehto kertoo.
Paletin Liekki valitsi indoor valjakon
Vilma Leppäkangas ei lopulta tuo Paletin Liekkiään Horse Show'n suomenhevosfinaaliin lainkaan, ja jätti väliin näin ollen myös Ypäjän.
Leppäkangas arvioi HIHS-osallistumismaksut liian hintaviksi. Lähtömaksu on suomenhevosille muihin verrattuna alennettu, mutta kuitenkin 400 euroa, karsina maksaa 230 euroa ja traileriparkki 90 euroa. Ykköspalkinto on 130 euroa.
Leppäkangas satsaa nyt täysillä valjakkoon ja on pestannut Helsinkiin itselleen MM-tason groomin toisesta vauhtilajista, rallista. "Mulla on siinä hommassa Mikko Hirvonen!"
"Alunperinhän oli tarkoitus tehdä Liekillä molemmat, se oli se alkuperäinen suunnitelma ja hevonen on ihan täydessä kisakunnossa. Mutta kyllä me nyt startataan vaan siinä valjakkonäytöksessä. Siinä ei ollut starttimaksua, joten se ei ollut vaikea valinta."
Finaalipaikat Ypäjän semifinaalin jälkeen
Linnea Haukilehto / Kai-Keikari, KiVa
Saara Junnila-Ojala / Niittykorven Ruska, VARSA
Linnea Haukilehto / Vionetta, KiVa
Venla Vastamaa / Mattilan Toivo, VESRA
Paula Pajunen / Rinna Lågland, POM
Reetta Ahtila / Castor Tähtinen, TwR
Ida Johansson / Telman Hilma, SUR
Janika Koistinen / Kuukson Tarina, KuoR
Emma Kivimäki / Päällikkö, KiVa
Jussi Tapani / El Reino, HyvUra
Reetta Ahtila / Kardemumma TwR
Johanna Sokka / Rokki Rols, RaTi
Jussi Tapani / Kittilän Keisari, HyvUra
Fatima Mattila / Kivimetsän Tähti, OR
Ronja Lehtonen / Mori Rols, KMR.
Sunnuntaina ratsastettiin myös Amateur Tourin finaalipaikoista, niitä oli jaossa peräti 56 kappaletta eri estekorkeuksilta.
