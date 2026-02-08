Venla Vastamaa ja Mattilan Toivo olivat Pohjola suomenhevosten semifinaalin parhaat Ypäjällä.
Venla Vastamaa ja Mattilan Toivo olivat Pohjola suomenhevosten semifinaalin parhaat Ypäjällä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Venla Vastamaa ja iso ruuna voittivat Ypäjän semifinaalin: "Toivo on piilonopea hevonen"

Ypäjän suomenhevosten semifinaaleissa radoissa oli osallistujien mielestä tehtävää ja niinpä siellä nähtiinkin nelosten uusinta.
Julkaistu

Voittaja Venla Vastamaa sai sitä mitä lähti hakemaankin, nimittäin voiton ja HIHS-lipun. Hän on myös aikeissa lähteä Messukeskukseen.

Vastamaa iloitsi kahden ratsukon uusinnasta, joka järjestettiin nelosten kesken. "Sai vähän kisafiilistä! Loppua kohden vauhti kiihtyi kun tajusin, että nää puomithan näköjään pysyy ylhäällä!"

Eroa Paula Pajuseen ja mustaan Rinna Lågland -tammaan (Ramses Lågland - Vokkerilla) muodostui lopulta kolme sekuntia.

"Toivo on piilonopea hevonen, kun on niin iso."

Rinna Låglandin tyylinäyte.
Rinna Låglandin tyylinäyte. Kuva: Leena Alerini

Vastamaa kehuu hevosensa hermoja. "Jotenkin se on aina niin ihanan tyyni. Vaikka itseä jännittäisi niin se rauhoittaa. Toivo saa mut suorittamaan inan paremmin."

Vastamaa alkoi vuokrata Toivoa edellisen ratsastajan Viivi Paukkusen aikana. Tarkoituksena oli ensin vain lähinnä auttaa omistaja Sanna Nisulaa hevosen liikuttamisessa, mutta kun Paukkunen muutti kauemmas, hänelle tarjoutui mahdollisuus ruveta kilpailemaan ruunalla syksyllä 2024.

"Me voitettin heti ekoissa kisoissa Hämeen aikuismestaruus."

Haasteratsastaja Fatima Mattilan tie kohti Horse Show'ta jatkuu. Hän pudotti vain kaksi puomia, mutta ratsasti sen verran hitaasti, että yliaikapisteet nousivat korkeiksi. Sijalta 11 Horse Show'hun kuitenkin pääsee.

Kivimetsän Tähden ja Fatima Mattilan tyylinäyte.
Kivimetsän Tähden ja Fatima Mattilan tyylinäyte. Kuva: Anu Leppänen

Finaalissa kilpailee yhteensä 15 ratsukkoa, mutta kaikki paikan ratsastaneet eivät ole osallistumassa.

Saara Junnilan Niittykorven Ruska hankki paikan HIHS:iin marraskuussa ja Linnea Haukilehdon Vionetta ja Kai-Keikari voittivat paikkansa tammikuussa ja lokakuussa, mutta Haukilehto jättää kisan molemmailla hevosillaan väliin.

"Toisella on kaviopaise ja toisella pieni nyrjähdys. Paranevat kyllä, ei siinä mitään, mutta ei me Horse Show'hun enää ehditä", Haukilehto kertoo.

Reetta Ahtila ja Castor Tähtinen.
Reetta Ahtila ja Castor Tähtinen. Kuva: Leena Alerini
Summary

Paletin Liekki valitsi indoor valjakon

Vilma Leppäkangas ei lopulta tuo Paletin Liekkiään Horse Show'n suomenhevosfinaaliin lainkaan, ja jätti väliin näin ollen myös Ypäjän.

Leppäkangas arvioi HIHS-osallistumismaksut liian hintaviksi. Lähtömaksu on suomenhevosille muihin verrattuna alennettu, mutta kuitenkin 400 euroa, karsina maksaa 230 euroa ja traileriparkki 90 euroa. Ykköspalkinto on 130 euroa.

Leppäkangas satsaa nyt täysillä valjakkoon ja on pestannut Helsinkiin itselleen MM-tason groomin toisesta vauhtilajista, rallista. "Mulla on siinä hommassa Mikko Hirvonen!"

"Alunperinhän oli tarkoitus tehdä Liekillä molemmat, se oli se alkuperäinen suunnitelma ja hevonen on ihan täydessä kisakunnossa. Mutta kyllä me nyt startataan vaan siinä valjakkonäytöksessä. Siinä ei ollut starttimaksua, joten se ei ollut vaikea valinta."

Ypäjän suomenhevosluokan tulokset täällä

Finaalipaikat Ypäjän semifinaalin jälkeen

Linnea Haukilehto / Kai-Keikari, KiVa

Saara Junnila-Ojala / Niittykorven Ruska, VARSA

Linnea Haukilehto / Vionetta, KiVa

Venla Vastamaa / Mattilan Toivo, VESRA

Paula Pajunen / Rinna Lågland, POM

Reetta Ahtila / Castor Tähtinen, TwR

Ida Johansson / Telman Hilma, SUR

Janika Koistinen / Kuukson Tarina, KuoR

Emma Kivimäki / Päällikkö, KiVa

Jussi Tapani / El Reino, HyvUra

Reetta Ahtila / Kardemumma TwR

Johanna Sokka / Rokki Rols, RaTi

Jussi Tapani / Kittilän Keisari, HyvUra

Fatima Mattila / Kivimetsän Tähti, OR

Ronja Lehtonen / Mori Rols, KMR.

Summary

Sunnuntaina ratsastettiin myös Amateur Tourin finaalipaikoista, niitä oli jaossa peräti 56 kappaletta eri estekorkeuksilta.

Amateur Tour -finaalipaikat täällä

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi