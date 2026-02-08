Venla Vastamaa ja iso ruuna voittivat Ypäjän semifinaalin: "Toivo on piilonopea hevonen"

Finaalissa kilpailee yhteensä 15 ratsukkoa, mutta kaikki paikan ratsastaneet eivät ole osallistumassa.

Saara Junnilan Niittykorven Ruska hankki paikan HIHS:iin marraskuussa ja Linnea Haukilehdon Vionetta ja Kai-Keikari voittivat paikkansa tammikuussa ja lokakuussa, mutta Haukilehto jättää kisan molemmailla hevosillaan väliin.

"Toisella on kaviopaise ja toisella pieni nyrjähdys. Paranevat kyllä, ei siinä mitään, mutta ei me Horse Show'hun enää ehditä", Haukilehto kertoo.