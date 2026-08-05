Nuorten kouluhevosten MM:ien ensimmäinen voitto Tanskaan 9,26 -keskiarvolla, FWB Divineishstar putosi jatkosta

Tanskassa kasvatettu Faustino G (Blue Hors Farrell – Sezuan) voitti Verdenissä keskiviikkona kuusivuotiaiden karsinnan kokonaispistein 9,26. Yksittäiset arvosanat olivat ravi 9,7, käynti 8,5, laukka 9,3, notkeus 9,5 ja tulevaisuudennäkymät 9,3.

Tulokset täällä

Farrellin poika nousi esiin jo viime vuonna sijoittumalla neljänneksi viisivuotiaiden MM-luokassa Verdenissä. Kasvattaja Helene Geervliet (Stutteri G.) omistaa voittajan ja tietää, miltä maailmanmestaruuden voittaminen tuntuu. Hänen kasvatteihinsa kuuluu myös Quinn G, joka voitti viime vuonna jo kolmannen maailmanmestaruutensa.

Ratsastaja Bettina Jaegerin tytär Filippa Jaeger Jensen voitti viime viikonloppuna Le Mansissa ponien EM-kilpailuissa vapaaohjelman kultaa ja henkilökohtaisen hopean. Bettina oli tämän vuoksi poissa kotoa yhdeksän päivää, ja sillä välin valmentaja liikutteli Faustinoa kevyesti.

"Teimme täsmälleen samoin viime vuonna, ratsastaja kertoo hymyillen. – Se näyttää sopivan sille erinomaisesti."

Viime vuodesta Faustino on vahvistunut entisestään.

"Sen ravi ja laukka ovat saaneet lisää ilmeikkyyttä ja tasapainoa. Se tarvitsi vain hieman enemmän aikaa, osittain siksi, että se on iso ja pitkäjalkainen hevonen", Jaeger selittää.

Toiseksi sijoittui Dizzy (Hesselhøj Donkey Boy - Blue Hors Zack). Tamma on Hesselhøj.dk ApS:n kasvattama ja Helgstrand Dressagen omistama. Suomalainen Merita Hagren esitti tamman, joka teki uransa parhaan tuloksen ja sai ravista, käynnistä ja tulevaisuudennäkymistä 9,0.

Kolmannesta ja neljännestä sijasta käytiin erittäin tiukka kamppailu. Molemmat hevoset saivat kokonaispisteet 8,82, joten ratkaisevaksi muodostui korkeampi kuuliaisuuspistemäärä.

Beatrice Arturi ratsasti Sir Gribaldin (Secret - All Inclusive). Hevosen ovat kasvattaneet Aronis ja Janssenin kasvattajakumppanuus, ja sen omistaa Gestüt Sprehe. Hannoverori sijoittui kolmanneksi, kun taas neljänneksi tuli V-Power, jota ratsasti Isabell Werth. V-Power on Werthin GP-hevosen Viva Goldin poika, ja sen emä on Fidertanzin jälkeläinen. Tummanruunikon kasvattaja on Bernd Goeke, ja sen omistaa Helgstrand Dressage.

Werth urakoi

Werthille osallistuminen Verdeniin oli myös poikkeuksellinen logistinen haaste. Hän matkusti Warendorfin MM-valmennusleiriltä Verdeniin, ratsasti V-Powerin kilpailussa, ajoi lähes kolme tuntia takaisin Warendorfiin, ratsasti siellä Wendy de Fontainen ja palasi jälleen kolmen tunnin ajomatkan jälkeen Verdeniin osallistuakseen palkintojenjakoon V-Powerin kanssa.

"Erinomaiset hevoset vaativat poikkeuksellisia järjestelyjä", Werth totesi.

Päivän karsinnasta kaksitoista parasta eteni suoraan lauantain finaaliin. Torstain pikkufinaalista jaetaan vielä kolme finaalipaikkaa, joten maailmanmestaruudesta kilpailee lauantaina yhteensä 15 kuusivuotiasta kouluhevosta.

Suomen toinen edustaja Noora Helve ja FWB-tamma Divineishtar (Blue Hors Kingston - Blue Hors Romanov) putosivat jatkosta. Hevonen oli valmentaja Kirsi Hagnerin somepäivityksen mukaan väsynyt helleolosuhteissa, eikä käyttänyt selkäänsä kuten olisi pitänyt. Se ei jatka pikkufinaaliin, vaan paluumatka on edessä, sillä suoritus hylättiin.

"Hevoset ovat entistä valmiimpia"

Alankomaalainen Monique Peutz-Vegter, joka toimi kuusivuotiaiden karsinnan tuomarina, oli näkemäänsä erittäin tyytyväinen.

"Tänään nähtiin todella hieno kilpailu. Näimme erittäin laadukkaita hevosia, jotka oli esitetty erinomaisesti. Painopiste oli harmoniassa – hevoset näyttivät nauttivan esiintymisestä. Haluamme nähdä tasapainoisesti liikkuvia hevosia. Etuosan näyttävä liike ei yksin ratkaise, vaan etu- ja takaosan tasapaino on tärkeintä."

Torstaina ohjelmassa ovat viisivuotiaiden kouluhevosten karsinnat, jotka alkavat klo 7.30. Kuusivuotiaiden pikkufinaali ratsastetaan paikallista aikaa klo 14.30 alkaen.

Lähde: Aktuell Hannoveraner