Kuusivuotiaiden uusi maailmanmestari on Faustino G

Kuusivuotiaiden kouluratsujen finaalissa kultamitalin vei tanskalainen Faustino G (Farrell - Sezuan).

Viimeisenä ratsukkona areenalle saapuneella Bettina Jaegerilla oli varmasti paineita, mutta hän luotti vahvasti Faustino G:hen. ”Se rakastaa työntekoa, joskus vähän liikaakin, mutta nyt olemme saaneet sen hallintaan. Se on aivan uskomattoman notkea ja – todella – paranee joka päivä.”

Viime vuonna Faustino G sijoittui maailmanmestaruusfinaalissa neljänneksi. Tänä vuonna se nousi voittoon, ja kasvattaja-omistaja Helene Geervliet Stutteri G:stä tietää, miksi: ”Kasvatustyötä täytyy tehdä täydellä sydämellä ja hyviä neuvonantajia kuunnellen”, hän korostaa. ”Ja parhaat hevoset tarvitsevat myös parhaat ratsastajat.”

Faustino G on Geervlietin oman kasvatuksen neljännen sukupolven hevonen, mikä tekee kasvattajan erityisen ylpeäksi. Vielä hieman ylpeämmäksi kuin viime vuonna, jolloin hänen kasvattamansa Quinn G voitti maailmanmestaruuden – peräti kolmannen kerran. Quinn G oli kuitenkin ”vain” hänen oman kasvatustyönsä toista sukupolvea.

Vaikuttava tummanrautias Faustino nousi 9,1 loppupisteillä maailmanmestaruusfinaalin ykköseksi. Sen osapisteet olivat ravista 9,7, käynnistä 8,7, laukasta ja kuuliaisuudesta 8,8 sekä tulevaisuuden näkymistä 9,5.

Tuomari Knut Danzberg kommentoi suoritusta: ”Hevonen on ravissa erittäin tasapainoinen. Näimme paljon elastisuutta ja hyvää aktiivisuutta.”

Danzberg nosti esiin ravin liikkeen sujuvuuden, takajalkojen toiminnan ja hevosen kyvyn kantaa ratsastajansa. Hän kehui myös käyntiä ja laukkaa sekä oli erityisen tyytyväinen kuuliaisuuteen.

”Kuuliaisuudesta jouduimme vähentämään hieman, kun hevonen potkaisi yhden laukanvaihdon aikana.”

Dizzylle hopeaa

MM-hopeamitalisti Dizzy on Hesselhøj Donkey Boyn tytär Blue Hors Zack -emästä. Kasvattaja on Hesselhøj.dk ApS ja omistaja Helgstrand Dressage.

Merita Hagren on ratsastanut Helgstrandin tallilla jo reilut kuusi vuotta ja tuntee Dizzyn erittäin hyvin.

”Se on niin rehellinen ja antaa joka päivä kaikkensa – ei vain kotona, vaan myös kilpailuissa. Se loistaa joka päivä. Se on ehdottomasti paras ystäväni. Ihan kuin se ottaisi minua kädestä ja sanoisi: ’Äiti, tehdään tämä!’

Ratsastaja kehui rautiaan tamman luonnetta ja korosti erityisesti sen ”valtavaa Donkey Boy -käyntiä”. Myös tamman ravi sai kiitosta.

Hopeamitalisti sai käynnistä erinomaisen 9,5, tulevaisuuden näkymistä 9,0, kuuliaisuudesta 8,8, ravista 8,5 ja laukasta 8,3. Dizzyn loppupisteiksi muodostui 8,82.

Sir Gribaldi pronssille

Hannoverilainen ori Sir Gribaldi saavutti 8,64 loppupisteillä pronssimitalin. Beatrice Arturi on ratsastanut Secretin poikaa kolmivuotiaasta lähtien.

”Se voi olla ori, mutta se on niin kiltti. Sillä on kultainen sydän.”

Sir Gribaldin emä on All Inclusivesta. Kasvattajana on Aroniksen ja Janßenin kasvattajayhteisö ja omistajana Gestüt Sprehe.

”Kuin lapset karkkikaupassa”

Tuomari Knut Danzberg tiivisti kuusivuotiaiden maailmanmestaruusfinaalin tunnelman näin:

”Jo viime vuonna yksi kollegoistani sanoi, että maailmanmestaruusfinaalien arvosteleminen on vähän kuin lapset menisivät karkkikauppaan. Jokaisesta hevosesta pitää.”

”Kuusivuotiaiden luokassa näemme testien välillä merkittäviä eroja. Karsinnassa on vain kaksi laukanvaihtoa joka askeleella. Jos toinen ei onnistu, ajattelet: ’No, tänään meni näin.’ Mutta jos finaalissa kaksi vaihtoa samaan suuntaan epäonnistuu, kyseessä voi olla jo ongelma.”

”Lisäksi finaaliohjelmassa on käyntipiruetit, joita edeltää kokoaminen. Tämäkin on muutos edelliseen ohjelmaan, jossa vaadittiin vain keski- ja lisättyä käyntiä.”

”Siksi olen melko yllättynyt, että samat hevoset kuin ensimmäisessä testissä ovat tänään palkintokorokkeella.”

Kolmivuotiaiden mestarit

Lauantaina kruunattiin kolmivuotiaiden hannoverilaisten mestarit.

Tammojen ja ruunien sarjassa voiton vei Be Gold, Bon Vivaldin jälkeläinen Best of Gold -emästä. Günter Wellmannin kasvattama ja Heinz Ahlersin omistama hevonen sai loppuarvosanaksi 8,8. Eike Bewerungen esitti uuden mestarin, joka sai erityisen korkean arvosanan ravista: 9,5.

Oreissa tuomarit ja yleisö vakuutti Varido. Von Und Zun jälkeläinen sai käynnistään täydet 10 pistettä – poikkeuksellinen saavutus. Ori sai kokonaisarvosanaksi 9,3.

Janina Tietze esitti mestarin. Kasvattaja on Friederike Pelzer ja omistaja IB Berger Reit- und Turnierpferde GmbH.

Finaalipäivä Verdenissä

Sunnuntaina Verdenissä on suuri finaalipäivä. Seitsemänvuotiaiden kouluratsujen maailmanmestaruusfinaali alkaa paikallista aikaa kello 9.30 ja viisivuotiaiden finaali kello 13.30.

Juuri ennen viisivuotiaiden finaalia järjestetään hyväntekeväisyyshuutokauppa. Huutokaupattavana on saksalaisten mestaruusratsastajien nimikirjoituksilla varustettu Breyer-malli hannoverilaisesta olympiahevosesta Salvinosta.

Huutokaupan tuotot lahjoitetaan Familienhafen Hamburgille, joka tarjoaa kotiin vietävää lasten saattohoitopalvelua Hampurissa ja sen ympäristössä.