Vermon valjakkoSM-kisat peruttu: "Pohja ei ole turvallinen"

Kipan kilpailukalenteriin on ilmestynyt tieto, että Valjakkoajoseuran järjestämät SM-kisat on "peruttu".Myös kenttäratsastuksen näytös on vaakalaudalla. ValjakkoSM-kisat oli määrä järjestää ensi viikon perjantaista sunnuntaihin, 29.-31.8.Hevoset Espoossa -tapahtuman projektijohtaja Fred Sundwall kertoo ongelman olevan se, että raviradan keskikentän pohjaa, joka tehtiin hiekasta eikä kuituhiekasta, ei ole saatu niin stabiiliksi, että kenttää voitaisiin tänä vuonna käyttää."Se pohja varmasti stabiloituu talven aikana", Sundwall arvioi. Valjakkoajajat eivät innostuneet hänen varasuunnitelmastaan ajattaa kisat tallialueella, sillä tämä alue arvioitiin liian ahtaaksi.Miten käy muiden näytöslajien, se riippuu siitä, miten kepparialueelle rakennettavan kentän kanssa käy. Siihen päästään konkreettisesti paneutumaan vasta maanantaina, sillä viikonloppuna Vermossa ajetaan Suuri Suomalainen Derby. Hevosurheilu Ratsastus tavoitti SM-kilpailujen johtajan Katriina Tenhusen. Tenhunen on järjestävän seuran hallituksen jäsen ja seuran kilpailujaoston vastuuhenkilö. "Vihellettiin peli poikki hevosten turvallisuuden takia. Pohja ei ole siinä kunnossa, että sinne uskaltaisi hevosen viedä" hän sanoo. Tenhunen on pettynyt. "Olisi ollut kiva ajaa Vermon uudella areenalla."SM-kisojen kohtalo on niin ikään auki."Nyt on uusi tilanne. Katsotaan saadaanko ne jossakin pidettyä."Eräs lajiaktiivi totesi katsoneensa projektia kesän mittaan lievän kauhun vallassa ja olevansa iloinen siitä, että kisaa ei viime viikolla väläytetyn idean mukaan järjestetä varikkoalueella tai vastaavalla. Se ei tähän maailman aikaan hänen mukaansa enää kävisi päinsä. "Silloin 35 vuotta sitten, kun valjakkoajoa esiteltiin Vermon tapahtumassa, muistan, kun ravimiehet käveli kouluradan poikki kun eivät tienneet mitä siellä oli meneillään."