Vermossa ei saatu valmista aikataulussa.
Vermossa ei saatu valmista aikataulussa. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Vermon valjakkoSM-kisat peruttu: "Pohja ei ole turvallinen"

Hevoset Espoossa -tapahtumassa ei nähdä valjakkoSM:iä.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi