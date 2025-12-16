Vermossa ratsastetaan loppukesästä 2026 – kenttää tehdään ajan kanssa

Kaikkien pettymykseksi Vermon raviradan keskikenttä ei ehtinyt valmistua ratsastuskilpailukäyttöön kuluneena kesänä, kuten suunnitelmissa oli. Mikä tilanne on nyt, Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi?”Kyllä me tehdään se valmiiksi”, vakuuttaa Koskenniemi ja jatkaa: ”Aluehan on kuusi hehtaaria, keskikentän on tarkoitus olla valmis kesäkuussa.”Milloin päästään ratsastamaan?”Meillä on sopimus konserttijärjestäjä Live Nationin kanssa. Muu toiminta riippuu heidän konserttiensa aikatauluista, joka selviää myöhemmin.”Voiko siis sanoa vielä mitään ratsastuskilpailujen aikataulusta?”Arvelisin että loppukesästä, alkusyksystä on realistinen aikataulu ratsastuksen suhteen.”. Marraskuussa Vermo julkisti yhteistyösopimuksen kahden tapahtuma-alan merkittävän toimijan, tapahtumapaikkojen kehittämiseen erikoistuneen Etson Advisory Oy:n sekä maailman johtavan live-viihdeyrityksen, Live Nationin, kanssa. Tavoitteena on kehittää Vermosta Suomen suurin säännöllinen live-viihteen tapahtumapaikka, jonka kapasiteetti on jopa 60 000 katsojaa.Koskenniemi on todennut, että ratsastuskenttää tehdään ajan kanssa, koska toistaiseksi ei ole päätetty Hevoset Espoossa -tapahtuman järjestämisestä ensi vuodelle.Vermon nykyinen vuokrasopimus maa-alueen omistavan Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoteen 2030. Se tarkoittaa myös, että jos vuokrasopimusta ei jatkettaisi, keskikentän rakennustöistä saatava hyöty jäisi lyhytaikaiseksi.”En lähde edes spekuloimaan sellaisella. Olen optimisti ja luotan, että asia ratkeaa myönteisesti tavalla tai toisella”, Pertti Koskenniemi painottaa..Hevoset Espoossa -tapahtumaa ei järjestetä ollenkaan.Aika loppui kesken Hevosille Espoossa, mutta visio Vermon ratsastuskeskuksesta elää