Vermo Areena joulukuussa.
Juuri nyt, joulukuun puolivälissä, kenttä on tällä mallilla. Kuva: Jarno Unkuri
Ratsastusuutiset

Vermossa ratsastetaan loppukesästä 2026 – kenttää tehdään ajan kanssa

Aikataulut eivät pitäneet vuodelle 2025, mutta nyt on uudet aikataulut uudelle vuodelle.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi