Camilla Segercrantz, veteraanimestari esteratsastuksessa.
Camilla Segercrantz, veteraanimestari esteratsastuksessa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

EsteSM: Camilla Segercrantz ja Coriandro ovat yhdessä rohkeita

Ratsukko otti jo toisen veteraanimestaruutensa.
Julkaistu
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