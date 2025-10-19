Veteraanien hallimestari Taikku Nurmen uusi elämäntyyli: "Samaa rumbaa, mutta elämä tuntuu helpommalta ja kivemmalta"

Tarja-Tuulikki "Taikku" Nurmi on tuore veteraanien hallimestari. Nurmi ja 7-vuotias La Vida (Million Dollar – Contender) voittivat 115-tasolla käydyn mestaruusluokan toisen vaiheen yhdellä aikavirhepisteellä.”Rata meni hyvin. La Vita eli Sydänkäpynen on mennyt kivasti. Kyllä aina sydämessään toivoo, että tulee menestystä, mutta olihan tämä pieni yllätys. Mestaruus on aina mestaruus”, Nurmi kertoo.Hollsteinertamma on tullut Nurmelle viisivuotiaana Saksasta, kasvattajaystävä Lina Söderholmilta.”Sydänkäpynen on hieman sähköinen ja arka – se pelkää esimerkiksi toisia hevosia verryttelyssä. Mutta se on tulinen, kevyt ja yritteliäs. Uskon, että se sopii kilpailemiseen. Hevonen on ehtinyt olemaan vasta vähän aikaa satulan alla. Meidän edistysnopeutemme saattaa kuulostaa hurjalta, mutta oikeasti olemme edenneet maltilla. Tammalla ei olla vielä kilpailtukaan paljoa. Olemme vain treenanneet ammattimaisesti”, Nurmi taustoittaa.Hevosurheilu Ratsastus uutisoi vuonna 2023, että Nurmi päätti luopua ison tallin pitämisestä Kotimäellä. Tällä hetkellä omia hevosia on kahdeksan kappaletta, joista kolmella treenataan ja kilpaillaan aktiivisesti. Nykyään Nurmille kuuluu hyvää. Toiminnan pienentämisen ansiosta ratsastajalla on ollut aikaa kilpailemiseen. ”Meni varmaan 6–7 vuotta että ratsastin vain kotona. En hypännyt juurikaan enkä ainakaan kilpaillut. Sitten kun poikani Pasi alkoi kengittää, hevoset jäi takaisin minulle. En myöskään ole täysin luopunut kasvattamisesta, minulla on yksi tamma kantavana tällä hetkellä. Eli vähän tätä samaa rumbaa edelleen, mutta tällä hetkellä elämä tuntuu helpommalta ja kivemmalta!” ratsastaja summaa.54-vuotias Nurmi pyrkii pitämään myös itsensä kunnossa: arkeen kuuluu oheistreeniä, kuten salilla käymistä. Tämän hetken tavoitteena on pyrkiä 130-luokkiin. Kuitenkaan senioreiden mestaruusluokat eivät ole enää kiikareissa. Veteraanimestaruudet tuntuvat tähän hetkeen sopivilta ja jopa nostalgisilta:”Veteraanimestaruuksiin on aina kivaa mennä. Samalla porukalla kilpailemisesta tulee sama fiilis kuin kenttäratsastuksessa. Olemme kaikki yhtä samaa perhettä.”.Virpi Mäki-Opas sijoittui mestaruusluokassa hopealle FWB-ruunallaan Captain Cagliari (Cagliostro 161 - Stanford SWE 89) ja pronssille FWB-tammallaan Grande Alegria (For Enjoy Ask Z 146 - Lancado)..Katso luokan tulokset täältä. .Taikku Nurmi luopuu ison tallin pidosta Kotimäessä – kasvatuksen jatkaminen harkinnassa