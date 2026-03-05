Vihdin Ratsastajat esittää ehdokkaansa SRL:n hallitukseen

Vihdin Ratsastajat ry ehdottaa tiedotteessaan seuraavia ehdokkaita SRL:n hallitukseen 5.3.2026 liittokokousta varten:

Sonja Lesch, hallituksen puheenjohtaja, edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet

Hallituksen jäseniksi toimialoittain (päävastuualueet liitossa)

Antti Linna, juridiikka

Tarja Teräväinen, ratsastuskoulut, seurat, yrittäjät

Merja Alastalo, viestintä

Eeva Kaartinen, eettiset ja vastuullisuuskysymykset

Aisa Aarnio-Wihuri, talous, IT, säännöt

Emilia Vättö, markkinointi.

Ehdokaslistan on toimittanut Vihdin Ratsastajien puheenjohtaja Eeva Kaartinen.

Tiedote jatkuu:

Ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Suomen Ratsastajainliiton hallitukseen.

Ehdokkaat edustavat laajasti ratsastuksen ja SRL:n tehtäviä kattavia osaamisalueita ja ovat sitoutuneita johtamaan Ratsastajainliittoa kohti läpinäkyvää, vastuullista ja jäsenlähtöistä toimintaa. Tavoitteena on rakentaa entistä laadukkaampi Ratsastajainliitto hyödyntäen jo saavutettuja vahvoja peruspilareita modernin liiton rakentamisessa. Ehdokkaat sitoutuvat toimimaan SRL:n toimintasääntöjen mukaisesti, edistäen ratsastusta sen kaikissa muodoissa.