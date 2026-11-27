Syyskokouksessa moni odotti kokouskutsuun liitetyn selvityspyynnön mukaista selvitystä siitä, mitä SRL:n hallinnossa kuluneena vuonna tapahtui ja kuinka paljon rahaa on menetetty liittyen 330 tuhannen euron saamatta jääneisiin valtionavustuksiin ja lisäkustannuksiin, joita koitui, kun prosessia ja laiminlyönteihin liittyviä vastuukysymyksiä ruvettiin selvittelemään. Vihdin Ratsastajat kysyi seuraavasti: 1. Tilanneraportti toiminnantarkastajan mahdollisista uusista havainnoista sekä uuden hallituksen havainnoista 1.9-22.11 2026 väliseltä ajalta. Sisältäen selvityksen liiton tilasta per 22.11.2026 2. SRL:n tulevaisuuden näkymät vuosille 2027-2030. Hallituksen visiot ja strategiatyön tilanne. Kysymykset syyskokoukselle jättänyt Vihdin Ratsastajat katsoo ettei saanut vastauksia kysymyksiinsä, joten se lähettää ne uudelleen kevätkokoukselle, mahdollisesti tarkemmin yksilöitynä. "Se käsiteltiin jotenkin hassusti ja ajattelin, että siihen myöhemmin kokouksessa vielä palataan", seuran puheenjohtaja Eeva Kaartinen toteaa. "Olisi varmaan hyvä palata tähän vielä kevätkokouksessa. Toki varmasti moni asia kevätkokoukseen mennessä vielä päivittyy", hän sanoo. Syyskokouksessa kerrottiin ilmoitusluontoisena asiana, että edellisen, eronneen hallituksen edelliselle, erotetulle toiminnanjohtajalle suuntaama korvausvaatimus tuli bumerangina takaisin vakuutusyhtiöltä. Toinen, SRL:n vanhan hallituksen jäsenille toimittama korvausvaatimus on vielä prosessissa. Asioita syyskokouksessa sivusi sekä toiminnantarkastaja Håkan Wahlman että hallituksen jäsen Päivi Savilahti-Bäckman, molemmat SRL:n taloutta peranneen erityistarkastusryhmän kantavia voimia.Wahlman sanoo, että siirtää katseen kevääseen, sillä tänä vuonna tapahtuneet asiat ovat vielä niin kesken, ettei summia voinut hänen mukaansa vielä kertoa. "On tiettyjä juttuja, joista en sano vielä nyt mitään. Laadin selvityksen seuraavaan kevätkokoukseen", Wahlman toteaa. "Puhuttiin vain hyvin yleisellä tasolla", myöntää hallituksen talousvastaava Savilahti-Bäckman, joka toteaa, että ensi kevään kokouksessa aktualisoituu myös kysymys hallituksen vastuuvapaudesta, jota tullaan todennäköisesti tarkastelemaan kaksiosaisena: eronneen hallituksen vastuuna ja uuden hallituksen vastuuna. Tarkastusryhmä sai huhtikuussa mandaatin selvittää SRL:n taloudenpitoa. Tarkoituksena oli "pestä koko likapyykki", mutta aika loppui kesken. "Tarkastusryhmää ei sellaisenaan enää ole olemassa", Wahlman sanoo. Ryhmän jäsenet ovat nyt kaikki SRL:n luottamusasemissa, yksi toiminnantarkastajana ja kaksi hallituksen jäseninä. Heillä on pääsy niihin dokumentteihin, joiden saaminen oli viime kevään aikana niin vaikeaa. .KommenttiMiten paljon paloi rahaa?Otsikossa kiteytyy asia.Kuluneen vuoden aikana saatiin toistuvasti tietoa siitä, että liittokokouksen asettamalla tarkastusryhmällä oli vaikeuksia saada edelliseltä hallitukselta tarvitsemiaan asiakirjoja.Sen sijaan tarkastusryhmälle tarjottiin tarkastuksen kohteen puolelta NDA-sopimusta, tehtiin omia, päällekkäisiltä vaikuttaneita tutkimuksia, vaikkei sellaisista ollut liittokokouksessa sovittu, laadittiin liiton verkkosivuille lukuisia tiedotteita hallituksen nimissä ja palkattiin juristi.Tämä kaikki oli ennennäkemätöntä toimintaa. Erilaisia arvioita kustannuksista on saatu kuulla, eikä kyse ole pikkusummista, mutta jäsenistö ei edelleenkään tiedä, mitä vanhan hallituksen poteroihin kaivautuminen maksoi ja kuka kaivautumisesta päätti. Liiton talouden kannalta nämä ovat vähintään yhtä kiinnostavia kysymyksiä kuin se, oliko uuden hallituksen viisasta vai ei halventaa jabakarsinoita kilpailutoiminnan elvyttämiseksi.SRL:n jäsenille on avattava vanhan hallituksen ratkaisujen taustat ja niiden taloudelliset seuraukset. Riittääkö uuden hallituksen rohkeus edeltäjänsä toiminnan avoimeen käsittelyyn?Sana työrauha on toistunut vuoden aikana tiuhaan. Työrauha ei kuitenkaan oikeasti tarkoita sitä, mikä sanan uudismerkitykseksi on valitettavasti muodostunut: että olennaisiin kysymyksiin voidaan jättää vastaamatta.Uusi hallitus ja liiton toiminnantarkastaja ansaitsevat työrauhan sanan positiivisessa merkityksessä. Mutta rauhalle on luotava edellytykset. Jos ei muuten, niin siksi, että historia ei toistaisi itseään. Ja siksi, että uuden hallituksen valintaan liittyi odotus näiden asioiden selvittämisestä.Se, että avoimia kysymyksiä ei jätetä elämään, ei tarkoita, että oltaisiin menossa käräjille. Se on sitä rohkeutta ja läpinäkyvyyttä, jota on luvattu.