Vihti Dressage Center lopettaa täysihoitotoiminnan – "Missä vaiheessa on annettu tarpeeksi?"

Vihti Dressage Center ilmoitti perjantaina, että Karkkolaisen perhe lopettaa ratsastuskeskuksen täysihoitotoiminnan syyskuun loppuun mennessä.”Tämä on hyvin pitkään muhinut päätös”, Heidi Karkkolainen aloittaa.Tiina ja Matti Karkkolainen aloittivat ratsastuskeskuksen toiminnan Vihdissä vuonna 2003, ja vuonna 2026 tallista löytyi 30 karsinapaikkaa. Viime vuodet Heidi on pyörittänyt yritystä yhdessä äitinsä kanssa. Matti on jäänyt eläkkeelle, hoitaen satunnaisia talonmiehen tehtäviä.”Tämä oli monen asian summa. Vanhemmilla on jo ikää, ja äitikin haluaisi jäädä jo eläkkeelle. Minulla on kolme lasta, joista yksi on kaksi kuukautta vanha. Tässä on joutunut miettimään oman elämän arvoja, että mitä haluaa priorisoida. Viimeinen silaus päätökselle oli tämänhetkinen järjetön kustannusrakenne. Varmaan jos tästä saisi palkkaa, voisi jaksaakin”, Heidi Karkkolainen harmittelee.Karkeasti puolet yrityksen kustannuksista menee henkilöstökuluihin. Jatkossa kulut tulevat olemaan pyöreä nolla. Lokakuun alusta alkaen toiminta keskittyy tilojen vuokraamiseen..Ville Vaurio: "Katsotaan, millainen konsepti muodostuu"Täysihoitotallien yritystoiminnan luonne on muuttunut Karkkolaisen mielestä paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Yrittäjän täytyy vastata laajemmin asiakkaiden toiveisiin, ja se lisää ennestään kustannuksia.”Kymmenen vuotta sitten asiakkaat hyväksyivät melko mukisematta sen, mitä yrittäjä tarjoaa. En halua mollata asiakkaita, mutta nykyään he sanelevat, miten homma toimii. Olen huomannut, että muutkin talliyrittäjät kärsivät tästä. Muutama vuosi sitten uusimme tarhoja asiakkaiden toiveesta, ja investoimme siihen yli satatuhatta euroa. Yksikään niistä asiakkaista ei ole enää meillä. Jatkuvasti halutaan uutta, kävelykonetta, lämmitetty maneesia, mitä vaan. Tuntuu, että on annettu kaikkemme, eikä sekään riitä. Missä vaiheessa on annettu tarpeeksi?” yrittäjä tilittää.Viime vuosina Karkkolaisen perhe on löytänyt asiakkaikseen ja henkilökuntaansa tiimin, jonka kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Heinäkuun viimeisenä päivänä pidetyssä asiakastilaisuudessa oli haikea tunnelma.”Minä itkin, asiakkaat itkivät, lohdutimme toisiamme. Moni on löytänyt täältä kodin ja tiiviin yhteisön, ja monet asiakkaista ovat eläneet mukana päätöksenteossa. Olemme puhuneet toimintamme kipukohdista avoimesti kaikille. Myös henkilökunta otti asian hyvin”, Karkkolainen toteaa.Tämänhetkinen suunnitelma on liiketoiminnan suunnan muuttaminen. Tarkoituksena on jatkossa tarjota ratsastuskeskuksen tiloja vuokralle sekä jatkaa jo aiemmin jatkuneita valmennuksia mahdollisuuksien mukaan Ville Vaurion ja Kikko Kalliokosken kanssa.”Tämä oli haikea päätös. Karkkolaiset ovat olleet pitkään kouluratsastuksen ja hevosurheilun ystäviä. Mutta elämme vaikeita aikoja. Tämä on yhden aikakauden loppu ja uuden alku. Olen ehdottoman kiitollinen perheen vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä”, Vaurio toteaa.Se, miten valmennukset ja yhteistyö toimii jatkossa, on vielä auki.”Katsotaan, millainen konsepti muodostuu. Mutta Karkkolaiset ovat kivoja ihmisiä. Mottoni on jatkaa yhteistyötä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat mukavia”, ratsastaja naurahtaa.Yrittäjät eivät ole vielä varmoja, miten uusi liiketoiminta tulee toimimaan käytännössä. Karkkolainen uskoo, että ratsastuskeskuksella on mahdollista järjestää klinikoita, valmennuksia sekä kilpailuja ja harjoituskisoja. Vastaavia tapahtumia on järjestetty Vihdissä ennenkin.Toisaalta sopivan tarjouksen tai ehdotuksen edessä, päätös täysihoitotoiminnan päättämisestä saatetaan perua.”Asiakkaat yrittävät kovasti miettiä ratkaisuja, ja kyllähän tässä voi ihmeitä tapahtua. Mutta todellisuudessa olemme jo kokeilleet jokaista mahdollista kuviota, eivätkä ne ole vähentäneet meidän työmääräämme tai kustannuksia. Jos joku pätevä haluaa ottaa taloudellisen riskin, ja tulla tekemään töitä rinnalle, niin miksipä ei. Olemme valmiita keskustelemaan. Mutta emme aktiivisesti enää etsi ratkaisuja”, Karkkolainen päättää..Hevosenpotku paljasti valtimonpullistuman - koulutuomari Tiina Karkkolainen pitkälle sairaslomalle.Matti Karkkolainen pääsi kotiin pitkän sairaalajakson jälkeen