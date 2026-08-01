"Tämä oli haikea päätös", ratsastuskeskuksessa valmennuksia pitänyt Ville Vaurio toteaa.
"Tämä oli haikea päätös", ratsastuskeskuksessa valmennuksia pitänyt Ville Vaurio toteaa. Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Vihti Dressage Center lopettaa täysihoitotoiminnan – "Missä vaiheessa on annettu tarpeeksi?"

Asiakkaiden toiveet, investoinnit ja kustannukset veivät perheyrityksen tienhaaraan.
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Ville Vaurio
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