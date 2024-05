Ratsastuksen viikko 19: Esteratsastava Suomi vauhdissa Drammenissa

8.-12.5. Esteratsastus CSI4* Montefalco, ITA / LINKKI

Giulio de Renzo von Freymann – Carol de Letrequerce

8.-12.5. Esteratsastus CSI3*Eindhoven, NED / LINKKI

Aura Vasama – Canto Bruno, Corona Z / Niboluno YH1*

Faris Al-Dhahi – Idrigill van de Groote Kamps 1*

Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Shangri-La 1*

8.-12.5. Esteratsastus CSI2* Drammen / LINKKI

Sanna Backlund – Isabella HX, Lasko, Marlene HX 2*

Jasmin Engblom – Indy-Loma, Mylander T 2*

Sofia Granat – Hublot, Lecafu 2*

Valtteri Gundersby – Clavina Y, Cornet’s Countess 2*/C’Est la Vie de Lux, Kanndiaro CGC YH1*

Emma Havanka – Catoki’s Lud S 2*

Pipsa Koski – Hermione Brulaire, Iprimero, Jack, Jumper 2*

Olivia Kultaranta – Cleopatra 2*

Vilma Lappalainen No Nonsense HX Yh1*/Knokke HX, Kuracca 2*

Liida Lehtonen – Cedrick, Cleany vd Kattevennen Z 2*

Antti Linna – Don Jan SZ, L-Maltia 2*

Ella Nuuttila – Gracia 2*

Katariina Ala-Äijälä – Landros 2*

Ida Palmos – Jorrera CKV 2*

Jenna Kassinen – Bruce de Berks, Joey d’Udine 2*

Jenny Aarnio-Wihuri – Kaline Eurohill 2*/Euro Boy, Ice Tea CSIOY

Anni Hjerpe – D.Chakko’s Dominator Z, Lipstick HX 2*/Callboy CSIOY

Eveliina Liukkonen – Good Quality TN CSIOY

Alina Salo – Da Vinci, Kiki, van der Vaart R CSIOY

Jone Illi – Eolita L, Its Me G CSIOJ/Cetlas Quillian 2*

Aida Hämäläinen – Prada de la Liniere CSIOJ/Calico Z 2*

Aada-Minea Hanhela – Helena SH 2*/Lotus vd Bisschop CSIOJ

Patricia Ivanitskiy – Birte Star KZ CSIOJ

Nea Korpela – Dolanda 2*/Call Me Maybe CSIOJ

Roosa Kuivalainen – Black Friday CSIOJ

Nella Mäyrä – Clarissa RD, Janina van het Goteringenveld CSIOJ

Mona Relander – Ibeau SMH CSIOJ

Veera Salminen – Pure Joy, Singa CSIOJ, Nero van de Buxtale CSIOP, Kazino 2*

Max Backlund – Hacker H CSIOCh

Sani Illi – Backwoods Challengerg, Gigant CSIOCh

Mandi Kovalainen – L’Espoir van Dorperheide CSIOCh

Isabel Olsson – Hay CSIOCh/Oxana AEG 2*

Nita Tolonen – Keep Going, Manouxcha van’t Steenputje CSIOCh

Olivia Tuomi – Graal CSIOCh