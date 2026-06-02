Viikolla 22 esteratsastaja John Antell hyppäsi Pärnussa 3000 euron palkintorahat
Viikonloppuna suomalaisia oli ympäri Eurooppaa. Kansallisia kisoja ei järjestetty lainkaan.
Viron Pärnussa tuli menestystä kahden tähden kisoissa. 28-vuotias esteratsastaja John Antell otti kansainvälisessä 145-luokassa sijan kaksi 10-vuotiaalla KWPN-ruuna L'Intouchablella (Untouched - Kannan) ja tienasi 2000 euroa.
Kaikkiaan tienestit nousivat yli 3000 euron, sillä myös sunnuntain 155 sentin maailmancupin osakilpailussa tuli sija 8 ja 845 euroa. Lisäksi torstaina hän sai kahdella hevosella yhteensä 300 euroa.
Keski-Euroopan liigan maailmancupin osakilpailun voitti Liettuan Andrius Petrovas hevosella Rowin van de Brouwershoeve.
Valjakossa suomalaiset niittivät runsaasti menestystä Talvikki Järvisen ja Danser T:n johdolla. 52-vuotias Järvinen on singlevaljakoiden maailmanrankingin sijalla 37 ja tähtää MM-kisoihin tänä vuonna.
Kessel, Hollanti
Stal Hendrixin JPM International -kisoissa Kesselissä nähtiin Keski-Euroopan nimet Aura Vasama, Anni Hjerpe ja Petra Heikkinen.
Hollannissa järjestettävässä kolmen tähden 155-luokassa ei voi lähteä soitellen sotaan. Jos ja kun lähtölistalla on sellaisia nimiä kuin sunnuntaina oli, Louis Konicxin on rakennettava radasta vaikea. Sellainen se ilmiselvästi oli, kun luokassa oli 11 keskeyttänyttä/hylättyä. Suomalaiset jäivät keskivälin huonommalle puolelle. Mutta jos täällä ei kehity, niin ei missään. Nolla-nolla -tuloksella ei pääse kovin lähelle kärkeä, on oltava lisäksi nopea. 15 500 euron ykkösrahat menivät 36-vuotiaalle nousevalle uusiseelantilaisratsukolle Luke Dee/Gangster, LR-sija tällä hetkellä 361.
Hjerpe oli kuudes D. Chacco's Dominatorilla (Dominator - Chacco Blue) 140-luokassa ja Heikkinen Kearney W:llä (Baloubet du Rouet - Quidam de Revel) seitsemäs.
155-luokan tulokset täällä
Zuidwolde, Hollanti
Ikäluokkaesteratsastajat hyppäsivät nations cupia Hollannin Zuidwoldessa. Saksa voitti, Suomi oli sijalla 7 kisassa, jossa oli 17 joukkuetta. Lauantaina 15-vuotias Sani Illi voitti junioreiden pikkukierroksen It's Me G:llä (Eldorado vd Zeshoek - Heartbraker)
Joukkuekisan tulos täällä
Baborowko, Puola
MM-listalla oleva kenttäratsastaja Axel Lindberg vetäytyi Baborowkossa kesken lyhyen neljän tähden kisan.
CCI4*-S -voitto meni Ruotsin Jenny Glebeniukselle ja SWB-tamma Canelalle (Comfortuna - Rowen). Paras puolalainen ja näin ollen maan kenttämestari Katarzyna Brandys/Sel Oscar oli kolmas.
U25-ratsastaja Lumi Joutsen teki lyhyessä kolmessa tähdessä FWB-ruuna Louie Bracciolella (Cagliostro - Sion) suorituksen, joka pysyi koulutuloksessa 35,5. Lyhyen kolmosen luokkavoitto meni Saksan vasta 21-vuotiaalle Mathies Ruderille 8-vuotiaalla SWB-ruuna Hjoptimuksella (Carambola - Kannan) pistein 30,4. Luokkatulos täällä
Perila, Viro
Kouluratsastajista ikäluokkaratsastajat kävivät Viron Perilassa.
17-vuotias Aino Sellman oli 14-vuotiaalla FWB-ruuna Lapinjärvi Sabrosolla (Showdancer - Rathenow) toinen junioreiden freestyleluokassa 69,2 prosentilla.
Luokkatulos täällä
Ponien freestyle-luokassa oli vain kolme ratsukkoa, kaikki suomalaisia. Heistä paras oli 15-vuotias Maria Suhonen 13-vuotiaalla Tiina Aholan kasvattamalla welspartbred Viljamilla (Hunsingo's Twister - Bonjour) 70, 7 prosentilla. Ratsukko voitti Perilassa toisenkin luokan.
Luokkatulos täällä
Muualla maailmalla
Viikonloppuna kilpailtiin viittä tähteä Rolex-kisoissa Borghesen huvilan alueella Rooman Piazza di Siennassa. Suomalaisia ei näissä Rolex Series -mittelöissä ollut.
Italian 51-vuotias Piergiorgio Bucci, LR-sija 28, voitti sunnuntaina GP:n Pallieter VD. N Ranch -oriilla (Cornet Obolensky - Toulon). Italialainen oli tyytyväinen kotiyleisönsä edessä, vaikka totesi, että laji on suositumpi Saksassa kuin Italiassa. Hän kertoi tuntevansa velvollisuudekseen näyttää hyvää hevosenkäsittelyä niin esteratsastuksen ystäville kuin sen vastustajillekin. Bucci kertoo, että ihastui lajiin nimenomaan Piazza di Sienassa, jossa kävi katsomassa kisoja lapsena setänsä kanssa. Siena juhliikin tänä vuonna satavuotissyntymäpäiviään ratsastuskilpailukenttänä.
Roomassa kilpailtiin viikonloppuna myös areenapoolon Euroopan mestaruus. Areenapoolo ei vaadi niin valtavia tiloja kuin perinteinen poolo. Siinä missä tavallinen poolo (field polo) pelataan 274 x 146 metrin kentällä, areenapoolo tapahtuu hiekkakentällä, joka on vain 91 x 46 metriä. Myös pallo on pehmeä.
Ranskan joukkue voitti. Joukkueessa pelasivat Clement Toussaint, Jules Legoubin ja Matthieu Delfosse, vahvistuksina Clement Delfosse ja Tristan Vétois.