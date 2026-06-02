Viikolla 22 esteratsastaja John Antell hyppäsi Pärnussa 3000 euron palkintorahat

Kessel, Hollanti

Stal Hendrixin JPM International -kisoissa Kesselissä nähtiin Keski-Euroopan nimet Aura Vasama, Anni Hjerpe ja Petra Heikkinen.

Hollannissa järjestettävässä kolmen tähden 155-luokassa ei voi lähteä soitellen sotaan. Jos ja kun lähtölistalla on sellaisia nimiä kuin sunnuntaina oli, Louis Konicxin on rakennettava radasta vaikea. Sellainen se ilmiselvästi oli, kun luokassa oli 11 keskeyttänyttä/hylättyä. Suomalaiset jäivät keskivälin huonommalle puolelle. Mutta jos täällä ei kehity, niin ei missään. Nolla-nolla -tuloksella ei pääse kovin lähelle kärkeä, on oltava lisäksi nopea. 15 500 euron ykkösrahat menivät 36-vuotiaalle nousevalle uusiseelantilaisratsukolle Luke Dee/Gangster, LR-sija tällä hetkellä 361.

Hjerpe oli kuudes D. Chacco's Dominatorilla (Dominator - Chacco Blue) 140-luokassa ja Heikkinen Kearney W:llä (Baloubet du Rouet - Quidam de Revel) seitsemäs.

155-luokan tulokset täällä

Zuidwolde, Hollanti

Ikäluokkaesteratsastajat hyppäsivät nations cupia Hollannin Zuidwoldessa. Saksa voitti, Suomi oli sijalla 7 kisassa, jossa oli 17 joukkuetta. Lauantaina 15-vuotias Sani Illi voitti junioreiden pikkukierroksen It's Me G:llä (Eldorado vd Zeshoek - Heartbraker)

Joukkuekisan tulos täällä

Baborowko, Puola

MM-listalla oleva kenttäratsastaja Axel Lindberg vetäytyi Baborowkossa kesken lyhyen neljän tähden kisan.

CCI4*-S -voitto meni Ruotsin Jenny Glebeniukselle ja SWB-tamma Canelalle (Comfortuna - Rowen). Paras puolalainen ja näin ollen maan kenttämestari Katarzyna Brandys/Sel Oscar oli kolmas.

U25-ratsastaja Lumi Joutsen teki lyhyessä kolmessa tähdessä FWB-ruuna Louie Bracciolella (Cagliostro - Sion) suorituksen, joka pysyi koulutuloksessa 35,5. Lyhyen kolmosen luokkavoitto meni Saksan vasta 21-vuotiaalle Mathies Ruderille 8-vuotiaalla SWB-ruuna Hjoptimuksella (Carambola - Kannan) pistein 30,4. Luokkatulos täällä