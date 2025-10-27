Viime vuodet montéssa menestynyt Miisa Pulkkanen lähti ratsuttajaksi Anna-Julia Kontion talliin

Takavuosien esteratsastuksen SM- ja PM-mitalisti Miisa Pulkkanen on viime vuosina nähty enemmän raviradoilla kuin estekilpailuissa. Nyt tilanteeseen on tulossa muutos, sillä Pulkkanen muutti kolme viikkoa sitten Belgiaan ja työskentelee Anna-Julia Kontion tallissa ratsuttajana.Päätös Belgiaan lähtemisestä tapahtui nopeasti, sillä miettimisaikaa ei ollut kauaa.”Tällainen mahdollisuus aukesi otolliseen hetkeen ja rohkenin tarttua siihen. Heillä oli tarvetta ratsastajalle ja itse en ole pystynyt Suomessa itseäni ratsastuksen saralla toteuttamaan, joten päädyin ottamaan tämän mahdollisuuden vastaan”, Pulkkanen kertoo.Esteratsastuksessa ikäluokkatasolla SM- ja PM-mitaleita voittaneella Pulkkasella ei viime vuosina ole ollut hevosta isompiin esteluokkiin. Edellinen startti estekisoissa on viime vuoden syyskuulta, mutta monte-startteja on tälle vuodelle jo 80.Mielessä on silti koko ajan ollut toive mahdollisuudesta kilpailla jälleen tavoitteellisemmin esteratsastuksessa.”Olen aina sanonut, että toivon pystyväni tekemään molempia lajeja rinnakkain ja tekemään niissä hevosten kanssa töitä. Suomessa ei vain ole ollut mahdollista kehittää itseäni ratsastuksen saralla kovinkaan monipuolisesti.”.Ensimmäiset viikot uudessa työssä ovat olleet hektisiä ja työntäyteisiä, mutta Pulkkanen on viihtynyt hyvin Kontion ja hänen miehensä Jens van den Berkin tallissa. Ensimmäiset kilpailutkin ovat jo takana useamman hevosen kanssa.”Se ottaa taas aikansa, että saa omasta ratsastusfiiliksestä kiinni, kun viime vuodet olen ratsastanut vain yhtä omaa hevostani. Kropalle tuli taas ensimmäisen viikon aikana yllätyksenä se, miltä tuntuu istua niin paljon hevosen selässä”, Pulkkanen naurahtaa.Oma hevonen Cool Touch (Connect - Eldorado van de Zeshoek) jäi ainakin toistaiseksi Suomeen.Vuoden monté-ohjastajaksi vuonna 2023 valittu ja elokuussa montén SM-pronssia voittanut Pulkkanen ajoi viimeisen kilpailunsa vielä lokakuun alussa. Kaiken kaikkiaan hänellä on 409 starttia, joista 61 voittoa. Voittosummakin on 185 949 euroa – se on sellainen summa, josta esteratsastajat Suomessa voivat vain haaveilla.Nyt panostus on kuitenkin esteratsastuksessa, toistaiseksi montén kustannuksella, mutta hän ei sulje pois kumpaakaan lajia.”Tietenkään ei pysty samalla tavalla kiertämään Suomea viikoittain, pakollista taukoa siihen tulee. Belgiassakin taitaa olla jonkinasteista raviurheilua, mutta monté-kamat ovat Suomessa.”Hän toivoo, että luodut yhteistyökuviot kantavat tulevaisuudessakin. Suomeen jäi Pulkkaselle tärkeitä vakioajokkeja.”Suomessa on onneksi valtava määrä taitavia ohjastajia, joten niiden hevosten menestys ei jää ainakaan siitä kiinni. Itselleni se on harmi, mutta halusin paineettomasti ja rauhassa lähteä tänne.”Opinnot Rovaniemen oikeustieteellisessä ovat maisterivaiheessa ja jatkuvat nyt etäopintoina. Sekin oli yksi lähtöön vaikuttava tekijä, että opinnot mahdollistavat tällä hetkellä unelmien toteuttamisen.Pulkkanen katsoo nyt tulevaisuutta mielenkiinnolla ja avoimin mielin.”Tällä hetkellä on hyvä elämäntilanne ja pystyn panostamaan niihin juttuihin, jotka ovat oma intohimo. Ne ovat rohkeita päätöksiä, joita tässä vaiheessa elämää pitää tehdä. Katsotaan mihin ne vievät”, Pulkkanen pohtii..Miisa Pulkkanen syttyy raveista ja ratsastuksesta: ”Ihannetilanteessa voisin tehdä molempia lajeja tosissaan”