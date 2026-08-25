18-vuotias Bro ratsastaa, vaikka kisaradalle astuessa jännitys kulkee yhä mukana. Kuvassa Bro ja Quarisma VD Stuyver.
18-vuotias Bro ratsastaa, vaikka kisaradalle astuessa jännitys kulkee yhä mukana. Kuvassa Bro ja Quarisma VD Stuyver.Kuva: Tuulia Nelimarkka
Ratsastusuutiset

”Kaikesta huolimatta halusin jatkaa hyppäämistä” – viisi vuotta onnettomuudesta, ja Melinda Bro kilpailee yhä

Kilpailujohtaja Tuomas Virrankoski on kiitollinen kisojen osallistujamääristä vallitsevassa taloustilanteessa.
Julkaistu
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