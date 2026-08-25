”Kaikesta huolimatta halusin jatkaa hyppäämistä” – viisi vuotta onnettomuudesta, ja Melinda Bro kilpailee yhä

”Kyllä se onnettomuus on yhä mielessä, kun menee kisoihin. Kisaradalle tulo jännittää aina, enkä usko, että se koskaan lähtee kokonaan pois”, esteratsastaja Melinda Bro muistelee.Viisi vuotta sitten Bron kilpaponi Brando kuoli ratsastusonnettomuudessa Powerpark Horse Show’ssa. Ponin tasapaino petti radan viimeisellä esteellä. Brando putosi maahan niskalleen, ja kuoli välittömästi. Nyt 18-vuotias Bro on lukiolainen, joka haaveilee kansainvälisistä kilpailuista. Viime viikonloppuna ratsastaja voitti 90- ja 110-luokat Seinäjoki Horse Show’ssa.”Olin shokissa. Brando oli tärkein asia mun elämässä. Ajoimme mummin kanssa Powerparkista kotiin ilman hevosta, ja minä vain itkin. Mutta mummi muistaa, että kaikesta huolimatta kerroin hänelle haluavani jatkaa hyppäämistä”, ratsastaja kertoo.Onnettomuuden jälkeen ratsastaja aloitti treenaamisen ja kilpailemisen Anneli Salon omistamalla Kaarl Umm SE -orilla (Marwan Al Shaqab QA - WH Justice US).”Oli vaikeaa jatkaa, kun pelotti ja yhtäkkiä pitikin etsiä uusi heppa. Mutta halusin tehdä sen, halusin jatkaa. Lopulta nostin siitosorin puomitasolta metriin.”.Kaarlen kanssa Bro sijoittui neljänneksi 90-luokassa, voitot hän haki Quarisma VD Stuyver -tammalla (Carismo – Irish Taxi). Quarisma eli ”Kiira” on ollut Bron ratsuna vuoden ajan, ja hänen valmentajansa Sanna Illi suositteli hevosta Brolle. Hevoset asuvat lähellä Illien tilaa, Suupohjan Ratsutallilla.”Ostin hevosen videon perusteella. Se on kyllä ihan mun tyyppinen hevonen, sopii mulle hyvin. Homma on alkanut sujumaan”, ratsastaja sanoo.Bro ei ole ehtinyt tänä kesänä kilpailemaan niin paljon kuin toivoi, mutta hän haaveilee vielä 120-luokkiin nousemisesta lähiaikoina. Pietarsaarelainen opiskelee Myrkyn ratsastuslukiossa kolmatta vuotta. Tällä hetkellä iso osa ajasta kuluu töiden tekemiseen ja kirjoituksiin valmistautumiseen.Yksi Bron suurimmista lähipiirin tuista on oma isoäiti. Mummi.”Mummin kautta hevoset ovat aina olleet elämässäni. Minulla on ollut 2-vuotiaasta asti oma poni, ja kilpailin shettiksillä aina SM-tasolle asti. Mummi on auttanut minua aina kuin vain mahdollista. Hänen ansiostaan olen voinut jatkaa tätä harrastusta.”.Reilu peliKilpailujohtaja Tuomas Virrankosken mukaan tapahtumajärjestelyt sujuivat hyvin. "Meillä on 35 henkilön tiimi rakentamassa kisoja. Pitkän kokemuksen jälkeen tekeminen tuntuu aika luontevalta. Olemme kiitollisia, että saimme näinkin paljon startteja – 60 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Täällä on hyvät puitteet, ja olemme saaneet niistä kilpailijoilta kiitosta."Etelä-Pohjanmaalle tulee kilpailijoita ympäri Suomea. Erityisesti syysderby herätti kiinnostusta. "Suunnittelimme sen Aki Hannulan kanssa. Toukokuussa on aina se varsinainen derby, tämä on siitä kevyempi versio. Meillä oli naftit 20 lähtijää ja katsomot täynnä ihmisiä. Tämä kiehtoo katsojia", kilpailujohtaja kertoo. 130-luokissa lähtijöitä oli vähemmän, vain kuusi kappaletta. Luokan voittivat Katariina Ala-Äijälä ja Annaghmore Luella SHE (Luidam - The Echo Factor) nollaradalla. Silti parhaat palkinnot pyritään laittamaan pienempiin luokkiin. "On turha laittaa isoja palkintoja luokkiin, joissa on vähän startteja. Haluamme panostaa niihin, joissa on enemmän kysyntää. Mielestäni tämä on reilu peli näin. Vaikka mielellämme ottaisimme isoihin luokkiin lisää hyppääjiä", Virrankoski päättää. .Katso kisatulokset täältä. .Katariina Ala-Äijälä voitti Korpilahdella – "Se vain paranee, kun esteet nousee".Estehevosten laatuarvostelussa nousi "kolmen hevosdaamin kimppa-hoitoponi"