Ville Vaurio Dantesta uuden kauden alla: ”Se olisi loistava U25-hevonen jollekin nuorelle”

Ville Vaurio on tänä päättyvänä vuonna 2025 keskittynyt kansallisiin kisoihin Suomessa. Ja voittanut. Joukossa senioreiden SM-kulta.Joukossa vain kaksi kansainvälistä starttia, PM-kisoissa Ypäjällä kesäkuussa. ”Tämä vuosi on ollut hiljaisempaa kv-kisojen suhteen. Tämä ei ollut mikään sata lasissa painamisen vuosi. Mun kansalliset startit ovat kyllä kaikki päättyneet voittoon, mutta se ei ole se tavoite mitä haluan.” Vaurio sanoo haluavansa keskittyä asioihin, jotka mahdollisimman tehokkaasti vievät häntä sinne, minne hän on menossa. ”Yritän petailla ja rakennella asioita tuleville vuosille, yritän keskittyä enemmän asioihin jotka edistää mun omaa agendaa. Esimerkiksi valitsen ratsastaa vain sellaisia hevosia, jotka edistää mun tavoitteita. Täytyy tarkkaan miettiä miten käyttää aikansa.”Hevostilannettaan Vaurio avaa näin: ”Dante (De Niro – Alantas xx) on toiminut erittäin hyvin. Kevään mittaan yritän, jos sen tasoa saisi vielä nostettua. Voi olla että se menee sitten myyntiin, aika näyttää. Se olisi loistava U25 -hevonen jollekin nuorelle. Kenttis, eli Merry Francis (Pin Rock´s Black Velvet – Duendecillo P) tekee yksittäisinä kaikki GP:n asiat, mutta kokonaista GP ohjelmaa radalla... ehkä ensi vuoden loppupuolella. Sitten minulla on vielä yksi uusi projekti, josta en vielä halua kertoa enempää. Katsotaan nyt ensin mitä sen kanssa tehdään.”Vauriolla on ilmassa monta palloa yhtä aikaa. Pitää valmentaa että saa rahaa oman kilpauran edistämiseen, pitää ratsastaa ja kehittää hevosia, ja sitten on perhe, joka on Vauriolle äärimmäisen tärkeä.”Joo, ei tää kuvio toimisi ollenkaan jos vaimo ei olisi niin lojaali ja mun tukena. Välillä mennään uupumuksen rajoilla molemmat. Mutta jo 12 vuotta on yhteistä taivalta nyt vaellettu.”Mikä saa sinut sitten jatkamaan?”Yritän joka päivä muistaa, että olen etuoikeutettu ja että ratsastuksesta pitäisi ennen kaikkea nauttia.” Entä kenttäratsastus, vieläkö palaat maastoradoille?”Ehdottomasti”, nauraa Vaurio, ”Vielä mä pääsen maaliin ja saan hyväksytyn tuloksen kenttäkisoista!”