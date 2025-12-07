Ville Vaurio ja Dante NL.
Ville Vaurio ja Dante NL. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ville Vaurio Dantesta uuden kauden alla: ”Se olisi loistava U25-hevonen jollekin nuorelle”

Kansallisella tasolla kaiken viime vuonna voittanut Suomen mestari haluaa enemmän.
Julkaistu
Loading content, please wait...
ratsastus
GP
kouluratsastus
SM
Suomen mestari
dressage
Ville Vaurio

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi