Ville Vaurio hallimestariksi: "Paras rata ehkä ikinä, mitä en olisi kyllä tänne lähtiessäni uskonut"

C-tuomari Maisa Torkkola iloitsi yleisestä tason noususta senioreiden halliSM-kisoissa Ypäjällä. Kymmenen ratsukon grand prix -luokka alkuvuonna Suomessa sellainen ilmiö, että paikan päällä nähtiin jopa kouluratsastuksen kansainvälinen asiantuntija Jenny Eriksson. "Täytyihän tällainen tulla katsomaan", Eriksson hymyili ohi mennessään. "Tänään kaikki ovat ratsastaneet hyvin", Torkkola sanoi. Aivan erityisesti hän arvosti kultamitalisti Ville Vaurion rataa Dante NL:llä (De Niro - Alantas xx), ratsastajan istuntaa, ratsastuksen täsmällisyyttä ja tehokkuutta ja hevosen levollista ja tyytyväistä olemusta. Kultamitali tuli 69,6 prosentilla, joskaan ei aivan yksimielisesti, sillä Osmo Metsälän ykkönen oli SM-luokan ulkopuolella ratsastanut Stella Hagelstam MSJ Disney Fairytalella, jolle hän olisi antanut 69,2 ja Vauriolle 69,1 prosenttia. Fairytale jakoi melkoisesti, sillä kolmas tuomari Kari Vuorio näki sen vasta viidentenä. . "Ammattitaitoisen näköistä menemistä", Torkkola luonnehti Vaurion suoritusta, mutta on toisaalta sitä mieltä, että "vähempikin riittäisi". "Ville laittoi ehkä vähän liikaakin kaasua laukassa. Joissakin ravilisäyksissä voisi myös himmata, rauhoittua ja nostaa hevosta enemmän ylös", Torkkola analysoi.Torkkola sanoo yllättyneensä Anu Sirosen Ypäjän Fioreton kanssa tapahtuneesta kehityksestä: "Yllätti positiivisesti. Siinä oli tekemisen meininki tänään eikä jäänyt vetämään edestä vauhtia pois." Ypäjäläisratsukko otti hopeamitalin 67,3 prosentilla. Pronssimitalisti Katja Kuokka esitti Fillyhill's My Specialin hyvin ja sai 65,6 prosenttia: "Paras koskaan", Torkkola tuumaili. Hevonen liikkui hänen mielestään suoraviivaisemmin eteen kuin aiemmin. "Siinä on hevonen, joka varmasti hyötyisi eteen-alas -ratsastuksesta ja siitä, että saisi selän vielä paremmin toimimaan."Hagelstamin MSJ Disney Fairytale oli luokassa toinen, mutta ei osallistunut SM-kisaan. "Ihana hevonen", kiteytti Torkkola. Hagelstam oli neljäs 67,1 prosentilla ensikertalaisella New Hill Dannemanilla ja väliin kiilasi vielä luokan viides, Elisabet Ehrnrooth Heslegård's Fürst Louisilla 66,1 prosentilla. Hagelstam oli päätynyt jättämään Hagels Prince Nassakin kokonaan kotiin, vaikka olisi sillä saanut osallistua SM-kisaan. Hän kertoi ruunan polkeneen hokilla kantoihinsa. . Nappulat löytyivätVille Vaurio säteili tyytyväisyyttä. "Joo. Tuntuu, että hetkeksi on löytynyt joitain nappuloita", hän kommentoi tuoreeltaan."Upealta tuntuu. Sain piaffit ja passaget aika kivasti onnistumaan, meille. Siksakissa tuli virhe, vaikka siinä ei ikinä aikaisemmin ole tullut. Mutta hyvä, ettei tule virheitä samoihin paikkoihin. Tämä oli kyllä yksi meidän parhaista GP-ohjelmista. Hevonen oli ihan täysin mun kanssa."Kysymykseen miten näitä nappuloita löytää hän vastasi: "Harjoittelemalla ja itseään nöyryyttämällä. Täytyy vaan mennä ratoja vaikkei kulkisi, sillä lailla aina voi oppia jotain.""Negatiivisuuden kautta, tiedätkö? En olisi aiemmin viikolla kyllä ikinä uskonut, että tänään näin käy. En muidenkaan hevosten kanssa, sillä kaikki ovat menneet tosi huonosti kotona", hän nauraa. Finn Luisin (Fürst Fohlenhof - Quaterback) kanssa oli perjantaina ensimmäinen yhteinen startti, josta tuli pyhässä Yrjössä heti voitto ja sunnuntaina Merry Francis starttaa intermediaire A:ta.Vaurio kertoi, että on opetellut hieman uudenlaisen tavan suhtautua suorittamiseen kilparadalla: "Yritän mennä rauhallisemmin vaikeissa hetkissä ja vaan luottaa siihen, että kyllä ne hommat menee niin kuin himassakin."Tämä on ollut ratsastajalle vaikeaa kisatilanteessa."Ei kai sitä nyt ihan rennosti voi ottaakaan. Eikä ne tehtävät tämän hevosen kanssa ole hirveän helppoja."Torkkolan arvioon siitä, että Danten kanssa voisi "vähän chillatakin" Vaurio vastasi, että tällaiset arviot ovat hyvin tuomarikohtaisia. "Toiset taas sanoo, että olisit nyt ratsastanut vähän rohkeammin. Itse olen iloinen siitä, että ratsastan, enkä jää liian passiiviseksi."Hän on ratsastanut Dantea paljon nivelelläkin, mutta oli valinnut tänään kankikuolaimen "koska sillä kuitenkin mennään ne kaikkein tärkeimmät kilpailut". Valinta oli onnistunut, sillä hevosella oli rauhallinen suu ja hyvä olemus."Joskus ollut jotain vaiheita, että se on saanut kielen kuolaimen väärälle puolelle, mutta ei sillä yleensä ongelmia sen kanssa ole.".Viimeinen vuosi Vaurio kertoo, että tänä vuonna Danten ja hänen tiensä tulevat eroamaan. Näin on sovittu hevosen omistajien, Hanna Harjulan ja Janne Ruskeeniemen kanssa. Vaurio kertoo, että Dante on alusta asti ollut myyntiprojekti ja 13 vuotta on sopiva myynti-ikä. "Se on fair game sillä lailla, mutta koska hevonen on perheenjäsen, ei tule olemaan helppo erota siitä, kun ei voi valita kelle voi myydä", Vaurio sanoo. Ovatko MM-kisat siis pois laskuista?"Mä en usko, että pystyn välttämättä tällaista rataa tekemään kansainvälisesti", Vaurio kuittaa sen, että hänellä ei ole vielä edes kvaalitulosta, 66 prosentin suoritusta kansainväliseltä radalta, mutta ei sulje tätä mahdollisuutta täysin poiskaan. "HIHS:issä olisin saanut kvaalin, jos olisin tehnyt yhden virheen vähemmän. Ja lähetetäänkö me sinne edes joukkuetta? Jos mä menen yhden hikisen 66 prosentin radan, mä ehkä mahtuisin mukaan, jos olisi jo kolme vahvaa ja mä olisin se neljäs."Vaurio sanoo, ettei lähde enää "epätoivoiseen kvaalienhakuun". Hän kertoo yrittäneensä sitä ennen Pariisia, ottaneensa niin tehdessään niin reippaasti takapakkia, että kärsii asiasta vieläkin."Mutta kyllä me Pärnuun varmaan mennään. Ja PM:iin", hän jatkaa kvaaliasiasta.SM-kisat ovat ohjelmassa todennäköisesti myös, jos hevonen hänellä silloin vielä on, vaikka niistä ei kvaaleja saakaan. Myynti edessäVaurio ei usko hevosen päätyvän Suomeen."Kaikki tietää, että se on myynnissä, mutta yhtään kyselyä ei ole tullut."Jos kukaan ei kehtaa sinun jälkeesi mennä sillä?"Varmasti kehtaa ja voisi onnistua mua paremminkin."Vaurio toteaa, että Dante olisi U25-luokkiin "aivan mieletön hevonen", mutta sen verran arvokas se on, että todennäköistä on, että se lähtee myyntiin Keski-Eurooppaan, jos se loppukesästä ei ole vielä kaupaksi mennyt.Henri Ruosteelle, ehkä?"Ei olla sitä vielä päätetty."Siihen asti Vaurio nauttii hevosestaan ja osallistuu kilpailuihin sen mukaan mitä eteen tulee.Kisaviikonloppu jatkuu sunnuntaina, mutta ei Danten kanssa. Vaurio tosin mietti hieman, jättäisikö inter A:n väliin."Mutta jos uskoisi tosiaan siihen, että huono kenraali on hyvä merkki, niin siinä tapauksessa pitää tulla."Ei kahta ilman kolmatta? Kun tässä jo oli Finn Luis ja Dante."Never know. Se on semmonen juttu kans, että ylämäki ei voi ikuisesti jatkua. Jyrkkä alamäki tulee. No joo, kai se on vaan tultava kärsimään. Ja oppimaan. Huonot radat ne vasta opettaakin. Mutta ei se silti kivaa ole."No mutta sehän on ihan winwin, jos niistä oppii. Joko voittaa tai oppii."Tai ihan looseloose. Okei oppii ainakin se ettei pitäis mennä.".