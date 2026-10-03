Loppuvuosi keskitytään Merry Francikseen.
Loppuvuosi keskitytään Merry Francikseen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ville Vaurio suunnittelee uraansa ja kehittelee verkkoon uusia tuotteita

Kouluratsastajan kausi alkaa olla takana. Se oli ikimuistoinen. Laakereille ei kuitenkaan jäädä lepäämään.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi