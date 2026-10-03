Ville Vaurio suunnittelee uraansa ja kehittelee verkkoon uusia tuotteita

Ville Vaurion vuosi Danten (De Niro – Alantas xx) kanssa on ollut ikimuistoinen, lievästi sanoen. MM-kilpailut olivat kokemus joka jää mieleen. Danten kisakausi on tältä vuodelta jo päättynyt. Ensi vuonna on ohjelmassa EM-kisa. ”Dante on antanut minulle jo niin paljon, enemmän kuin kukaan osasi odottaa, että eiköhän sen kisakausi ole tässä. Merry Francis (Pin Rock’s Black Velvet – Duendecillo P) on ollut vähän sivussa, nyt pitää keskittyä siihen. Olen kyllä mennyt sillä jo inter A:n ja kyllä se osaa kaikki GP-liikkeet. Mutta nyt kun on ollut näin fantastiset ilmat, niin me ollaan aika paljon maastoiltu molempien hevosten kanssa. Maneesissa ehtii kyllä ratsastamaan ihan tarpeeksi myöhemmin.”Entä Danten tulevaisuus, jossain välissä oli puhetta sen myynnistä?”No se ei nyt ole ajankohtaista. Toki se olisi varmaan taloudellisesti järkevää, mutta ei kuitenkaan. Kyllä meillä Danten kanssa on tähtäimessä ensi vuoden EM-kilpailut.”Hän palasi hiljattain Hyvinkäälle Stable Novaan.”Kyllä. Ja ihan kuin kotiin olisi tullut. Ja kiva tietenkin että mun maailman parhaat hevosenomistajat Hanna Harjuvaara ja Janne Ruskeeniemi näkee hevostaan myös.”Suunnitteilla on ollut myös muutto Matti Roton rakenteilla olevaan talliin Rajamäelle, mutta tämä ei tule tapahtumaan ihan heti, vaan aikaisintaan loppuvuonna. ”Siellä rakennusprojekti on vielä vaiheessa, että mitään ei ole näkyvissä ihan lähiaikoina. Mutta totuushan on, että tarvitsen karsinoita myös asiakkaideni hevosille. Iso osa minun liiketoimintaani on ratsutus ja myös hevosten myynti. Rajamäki on myös logistisesti hyvä, lähempänä kotiani. Ja vaikka Novassa viihdynkin, onhan siellä erityisesti talvikautena maneesissa pystyssä paljon esteitä, se vähän hankaloittaa koulutreeniä.”Vaurio on myös laajentamassa liiketoimintaansa.”Joo, suunnitteilla on sellainen oppimisympäristö verkossa. Ja tietenkin normivalmennusten lisäksi teen etävalmennuksia.”Ratsuttaminen on osa toimeentuloa. ”Mutta en ratsuta mielellään ihan nuoria. Aika turvallinen ja rauhallinen kolmivuotias saa olla että menen semmoisen selkään. Uskon, että löytyy ratsastajia, jotka tekevät ihan nuoria paremmin kuin minä.”Vaurio ratsastaa nykyään 2-6 hevosta päivässä ”joka on ihan inhimillistä verrattuna siihen, kun Saksassa listalla saattoi olla 12 hevosta päivässä". Hän ei ole kiinnostunut menemään satunnaisesti minkä vain hevosen selkään, vaan arvostaa pitkäaikaista ja systemaattista hevosen kehittämistä.”Koska mun mielestä ratsastus on kommunikaation kehittämistä hevosen kanssa, ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä.”Ja vanha kysymys: ne kenttäkisat?”Kenttiksen (Merry Francis) kanssa ne on on ehdottomasti suunnitteilla ensi vuonna. Rataesteitä pitää treenata, jos vaikka päästäs vielä koko kisa läpi”, naurahtaa Vaurio.