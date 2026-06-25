Ville Vaurio ja Dante.
Ville Vaurio ja Dante. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ville Vauriolle viikon toinen PM-mitali – "Tästä reissusta jäätiin henkisesti plussalle"

Vaurio ja Dante NL voittivat pronssia kür-finaalissa.
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