Ville Vauriolle viikon toinen PM-mitali – "Tästä reissusta jäätiin henkisesti plussalle"

Ville Vaurio ehti nauttia johtopaikasta hetken aikaa suorituksensa jälkeen, kun ratsastaja ja Dante NL (de Niro 6 – Alantas) saivat vapaaohjelmastaan tuloksen 71,375 prosenttia.Johtopaikka vaihtui kuitenkin pian, kun tanskalaisratsukko Cecilie Dybro Jensen ja Zagori nousivat kärkeen 74,450 prosentin tuloksellaan. Kilpailun loppuvaiheessa myös ruotsalaisratsukko Beata Söderberg ja Talento 4 ohittivat Vaurion saatuaan tulokseksi 71,535 prosenttia.Lopputuloksena ratsukko voitti pronssia, ja Vaurio on tyytyväinen mitaliin, muttei täysin tyytyväinen suoritukseen."Se oli selvää, että kovat tulee perässä. Tänään emme päässeet omaan parhaaseen tulokseen ja se jäi hieman hampaankoloon", ratsastaja harmittelee alkuun."Rahkeita olisi ollut parempaankin. Me ei saatuu sitä yleistä flowta, yhteistä hyvää harmoniaa, joka on ollut meidän tavaramerkkimme tänä kautena."Vaurio odotti alkuviikosta suurinta menestystä torstailta, mutta onnistumisia koettiin jo tiistaina, kun ratsukko voitti hopeaa."On upeaa saada yksi saatikka kaksi mitalia. Dantekin teki parhaansa helteisiin nähden. Ei ole mikään maailmanlopun tunnelma, tänää ei vain ollut sellainen jättionnistuminen kuin tiistaina. Tästä reissusta jäätiin henkisesti plussalle", ratsastaja toteaa. Seuraavaksi on luvassa kisaviikosta palautumista ja MM-maajoukkuevalintojen odottelua. "Toivon kovasti, että ollaan edustamassa Suomea . Laitamme kaikki paukut siihen. Ja jos sieltä ei tule paikkaa, niin sitten vietän kesää perheen kanssa. Sekin on tärkeää", Vaurio sanoo. Illalla perhe aikoo juhlistaa mitalia kilpailupaikalla tukijoukkojen kanssa. "Kyllä me tälle saavutukselle malja nostetaan!" ratsastaja päättää..Katja Kuokka ja Fillyhill's My Special (Don Olymbrio - Gestion Tcn Partout) sijoittuivat vapaaohjelmassa sijalle 9 prosentein 67,605. .Katso vapaaohjelman tulokset täältä. .Ville Vauriolle PM-hopeaa – "Joulu tulikin aikaisin!".Anniina Kolu pronssille – "Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin"