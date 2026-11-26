MM-ratsastaja Ville Vaurion valmennusklinikka Helsinki Horse Show´ssa lauantaina on kurkistus valovoimaisen ja menestyvän kouluratsastajan ajatusmaailmaan ja työskentelytapaan. Kolminkertaisen Suomen mestarin ajattelussa isotkin oivallukset rakentuvat perusasioista, hevosen kuuntelemisesta ja treenaamisen ilosta.

Kansainväliset kilpailuareenat ja arkinen perustyö kulkevat uralla rinnakkain. Vaurio on rakentanut uraansa pitkälti Suomesta käsin. Vuoden 2026 saavutuksiin kuuluivat hallimestaruus, SM-hopea, PM-hopeaa GP specialissa ja PM-pronssi GP kürissä hevosella Dante NL. Vuoden kruunasi paikka Aachenin MM-joukkueessa.

Kiireisen kauden jälkeen Vaurio on vetänyt hevosineen henkeä loppuvuoden aikana uudella tallilla Stable Novassa, Hyvinkäällä.

”Olemme olleet talviteloilla ja lähdemme nyt pikkuhiljaa virittäytymään kohti ensi vuotta.”

”Horse Show 2027 on suunnitelmissa, jos hevoset ovat kunnossa. Minulla on hyvät muistot viime kisasta. Mahtavaa päästä HIHS:iin,” hän hymyilee.

Miniklinikka – miten hevonen oppii ja oivaltaa

Helsingin miniklinikkaan on jo muutama idea. Lopullinen muoto riippuu valmennettavasta ratsukosta ja käytettävissä olevasta ajasta. Helsinki Horse Show´n kansainväliset puitteet sekä haastavat että palkitsevat niin Villeä kilparatsastajana kuin valmennettavaa ratsukkoakin. Kevään 2026 Messukeskuksen kansainvälinen kisa nostatti Vaurion ja Danten itsevarmuutta myös muilla areenoilla, mikä näkyi tuloksissa.

”Hevosten kanssa on elettävä hetkessä ja mukauduttava ympäristöön. Klinikalla pyritään näyttämään, miten hevoset oppivat ja oivaltavat sekä miten edetään kohti eleetöntä ja kaunista ratsastusta.”

”Ratsastajan ja hevosen välinen hyvä suhde auttaa hevosta rentoutumaan nopeammin ja kuuntelemaan. Siihen auttaa yhteinen kokemus, tällainen tilanne on hyvä paikka saada tuollaisista paikoista kokemusta.”

Ratsastaja muistuttaa, että hevosten kanssa oppimisessa on aina kyse maratonista, ei sprintistä. Hevosten kanssa tavoitteena on aina tulla paremmaksi hevosihmiseksi.

Kohti tavoitteita ja unelmia

Valmentajana Ville Vaurio haluaa siirtää eteenpäin vuosien myötä kerääntynyttä tietoa, jota hän on ammentanut esimerkiksi Kyra Kyrklundilta.

”Erityisesti innostun, kun oppilaana on sellainen, joka vaikuttaa tulevalta ammattilaiselta. Yritän kertoa asioita omien kokemusteni kautta. Ja valmennushetki saattaa olla tilanne, jossa mietitään tulevaisuuttakin.”

Valmennus antaa paljon myös valmentajalle.

”Kai se, että saa auttaa ihmisiä kohti heidän tavoitteitansa ja unelmia. Itse olin nuorena todella intohimoinen, ja tietysti vieläkin, ja tunnistan oppimisen ja etenemisen halun. Tuntea, että voi auttaa ja olla osa tällaisen tulevan ammattilaisen matkaa.”

Kaikille kotiin vietävää

Hän toivoo, että miniklinikan katsojat vievät ainakin yhden ajatuksen mukanaan kotiin.

”Ehdottomasti sen, että jos joku asia hevosen kanssa ei onnistu, se ei välttämät ole kiinni siitä, etteikö hevonen halua. Usein kannattaa miettiä, vaikka luulee olevansa todella selkeä, miten hevonen kokee asian. Miten voisin viestiä paremmin hevoselle sen, mitä siltä haluan.”

Pelkkä liikkeen suorittaminen ei riitä, sillä ratsastajan on myös ymmärrettävä, miksi tehtävää harjoitellaan ja mitä hyötyä siitä on omalle hevoselle.

Dressage Mini Clinic lauantain iltanäytöksessä

Ville Vaurion Dressage Mini Clinic pidetään Kansainvälisellä Areenalla lauantain iltanäytöksessä presented by Finnlines, juuri ennen esteratsastuksen 155 sentin GP-luokkaa.

Lauantain aamunäytöksen päättää kolmen tähden grand prix vapaaohjelma musiikilla. Grand prix-ohjelmassa kansainväliset kouluratsukot kilpailevat perjantaina aamunäytöksessä.

Lähde: Helsinki International Horse Show'n tiedotus

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