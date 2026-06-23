Vaurio kertoo olevansa sanaton mitaliuutisista.
Vaurio kertoo olevansa sanaton mitaliuutisista. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Ratsastusuutiset

Ville Vauriolle PM-hopeaa – "Joulu tulikin aikaisin!"

Arvokisaluokka oli Vaurion ja Danten toinen GP special.
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