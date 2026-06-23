Ville Vauriolle PM-hopeaa – "Joulu tulikin aikaisin!"

”Näyttäisi siltä, että meille tuli PM-hopeaa!” tuore mitalisti Ville Vaurio iloitsee.Vaurio ja Dante NL (De Niro - Alantas) kilpailivat toista kertaa GP specialissa ja saivat tulokseksi 69,319 prosenttia. Vaurio odotti ratsukon menestyvän paremmin torstain vapaaohjelmassa, mutta menestystä päästiin juhlimaan jo tänään.”Rata meni mahtavasti! Dante tsemppasi hienosti. Kyllä tänne tullessa mietin, että tässä voisi olla saumaa johonkin – että torstaina olisi meidän iskun paikka. Mutta joulu tulikin aikaisin”, hän nauraa. PM-kisat ovat aiemminkin osoittautuneet toimivaksi välietapiksi ennen muita arvokisoja. Vuonna 2023 Vaurio ja G-Star (Delatio - Krack C) voittivat Drammenin PM-kilpailuissa kultaa. Ratsukko sijoittui saman vuoden EM-debyytissään Riesenbeckissä sijalle 50.”Tämä on hyväksi koettu reitti. Tällä kertaa PM-kisat ovat välietappi tuleviin MM-kisoihin”, ratsastaja kertoo.Strömsholmassa on juhlallinen tunnelma, vaikka kilpailut ovatkin vasta alussa. ”Tämä päivä ei voisi muuttua paremmaksi. Täällä on mieletön juhlatunnelma, riemu on rajaton! Vaikka en kannusta ketään alkoholin käyttöön, kyllä tässä saatetaan yksi kalja avata tukijoukkojen kanssa. Meidän koko tiimi, perhe ja hevosenhoitajat ovat täyttä kultaa! Ja tietysti Dante, hän on tämän tarinan sankari!”.Juhlimisen ja rentoutumisen lomassa keskitytään myös hevosen palautumiseen. Vaurio odottaa yhä torstailta paljon.”Tänään annoimme Dantelle paljon juomista, huomiota ja rakkautta. Radan jälkeen annoin sen syödä nurmea, illalla käymme uudelleen kävelyllä. Huomenna aion ratsastaa kevyesti, uskon kyllä, että hevonen osaa hommansa. Jos sillä riittää energiaa vielä torstaina, niin voimme saada silloinkin taiottua hyvän tuloksen”, Vaurio suunnittelee..Palkintojenjako järjestetään tänään kilpailupaikalla kello 19 Ruotsin aikaa.PM-kultaa voittivat tanskalainen Cecilie Dybro Jensen ja Zagori tuloksella 70,696 prosenttia. Pronssia saivat ruotsalaisratsukko Beata Söderberg ja Talento 4 prosentein 68,851. Katso luokan tulokset täältä.