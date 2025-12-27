Vionetta on pian valmis radoille. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Vionetan talvitreenit - huipputamma palaa kilparadoille

Linnea Haukilehto on profiloitunut suomenhevosratsastajaksi ja sellaisena hän myös tulevana vuonna pysyy. Satulan alla on muun muassa Vionetta.