"Voi, kuinka naurettavan pieniä esteitä!"

Suomenhevostamma Kardemumma (Herkko Hurmaus – Olve) aloittaa estemestaruuskilpailuihin valmistautumisen kouluratsastusluokasta ja 80 sentin verryttelyluokasta.”Halusin, että Herkku hyppää ensin jonkun pikkuluokan – haetaan sille vähän itseluottamusta. Huomenna hevonen ajattelee radalle tullessaan, että ’kuinka naurettavan pieniä esteitä hypättiinkään eilen!’ Lisäksi se on iso hevonen, jonka verryttely vie aikaa. Nyt sileällä verryttely saatiin tehtyä jo kouluradalla!” omistaja Laura Kajanto selittää.Minne Nyman on ratsastanut Kardemummalla vuoden alusta ja kilpaillut sen kanssa muutamia luokkia kesän mittaan. Tänään ratsukko starttasi Akulin pokaalissa.”Tämä on laadukas hevonen. Laura halusi tähän luokkaan mahdollisimman monta ratsastajaa talliltamme, joten tulimme edustamaan”, hän kertoo.Vasemman laukan rikkoutuminen pudotti tuloksen 62,156 prosenttiin, mutta kilpailut otetaan ennen kaikkea treenin kannalta.”Käynti on tälle vaikeampaa. Se käy sen verran kierroksilla radalla”, Nyman lisää..Kajannon tytär Reetta Ahtila kilpailee Kardemummalla mestaruusluokassa. Ratsukko sijoittui viime vuonna neljänsiksi, ja ”Herkku” on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna kilpailujen paras tamma.”Derbykenttä on hyvä paikka, siellä on aina kiva startata. Lähden kisoihin ihan hyvillä fiiliksillä”, ratsastaja hymyilee. .Kajanto suhtautuu kisoihin varovaisen toiveikkaasti:”Saa nähdä, jääkö kisat ekaan päivään tai mennäänkö loppuun asti. Se on ollut tällä kaudella vaihteleva. Aikaisempina vuosina Herkku on ottanut puomeja, mutta silti mennyt maaliin. Nyt Myrkyssä suomenhevosten Pohjola GP:ssä se ei hypännyt kumpaakaan luokkaa loppuun asti. Toivotaan, että juuri tähän osuisi nyt sen huippukunto.”Ahtila korostaa tamman herkkyyttä:”Joskus se saattaa keskittyä enemmänkin muihin hevosiin. Olemme parhaamme mukaan koittaneet valmistella sitä kotona, jotta se olisi mahdollisimman hyvässä vireessä. Mutta ei kai voitto voi koskaan olla varma – aina pitää ratsastaa loppuun asti”, hän päättää..Ratsukko suoriutui lämmittelyluokastaan puhtaalla radalla. Katso tulokset täältä.