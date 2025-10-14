Vuoden 2025 kasvattajat on nimetty – FWB-kasvattajia eniten kenttähevosten rankingissa

The World Breeding Federation for Sport Horses eli WBFSH on nimennyt vuoden 2025 parhaat hevoskasvattajat. Sijoitukset määräytyvät hevosen keräämien FEI-rankingpisteiden mukaan niin, että tulokset 12 kuukauden ajalta 1.10.2024 alkaen huomioidaan. Jotta hevosen keräämät rankingpisteet huomioidaan, tulee hevosen olla rekisteröity WBFSH:n alaiseen kantakirjaan.Palkinnot tullaan jakamaan vuoden 2026 alussa Longines WBFSH Breeder Awards -tapahtumassa. .Kouluratsastuksessa parhaan kasvattajan palkinnon saa saksalainen kasvattaja Stephan Kurz, joka tunnetaan erityisesti Cathrine Laudrup-Dufourin ratsastamasta Mount St John Freestyle:sta (Fidermark - Donnerhall). Freestyle on 2009 syntynyt hannoverilaistamma, jonka Emma Blundell osti varsana Iso-Britanniaan Mount St John -tallilleen. Hevonen nousi maailman huipputasolle Charlotte Dujardinin ratsastamana, ja ratsukko voitti kaksi MM-prossia Tryonissa 2018.2023 hevonen siirtyi tanskalaiselle Laudrup-Dufourille. Yhdessä ratsukko saavutti joukkuehopeaa Pariisin olympialaisissa ja viime kesän EM-kisoissa se saavutti kaksi henkilökohtaista hopeamitalia sekä joukkuepronssia. .Esteratsastuksessa parhaan kasvattajan tittelin saa Susana Epaillard García Cereceda, jonka kasvatti Donatello d’Auge (Jarnac - Hello Pierville) voitti keväällä maailmancupin finaalin Susanan aviomiehen, Julien Epaillardin kanssa. Selle Français -ruuna Donatello d´Auge oli myös tänä kesänä Ranskan EM-joukkueessa ja on voittanut useita viiden tähden GP-luokkia.Ranskan Normandiassa Haras de Bosquetterie -tilalla hevosiaan kasvattava Epaillard García Cereceda voitti parhaan estehevosen kasvattajana myös 2023. .Parhaaksi kenttähevosten kasvattajaksi on valittu saksalainen Ocke Riewerts, jonka kasvattama holsteinerruuna London 52 (Landos - Quinar Z) voitti syksyllä EM-kultaa britti Laura Colletin ratsastamana. Myös Riewerts voitaa palkinnon jo toista kertaa.London 52 ja Collett voittivat myös Pariisin olympialaisissa joukkuekultaa sekä hekilökohtaisen pronssimitalin. .Katso täältä kaikkien lajien kokonaiset listat.Parhaat kantakirjatMyös vuoden parhaiten menestyneet kantakirjat on julkistettu.Kouluhevosissa KWPN on pitänyt ykköstilaa vuodesta 2017 ja jatkaa voittajana myös 2025.Estehevosissa ykkönen on Selle Français, jolle ykköstila on jatkunut jo kolme vuotta.Kenttähevosissa ykkönen on Holstainer Verband..FWB-hevosten sijoituksetWBFSH listaa kuukausittain eri kantakirjojen parhaiten menestyneet hevoset, johon lasketaan edellisen 12 kuukauden rankingpisteet. Tuoreimmasta tilastosta löytyy FWB-hevosia seuraavilta sijoilta:Kouluratsastus:Fioretto (Fuerst Romancier - Sir Donnerhall), kasvattaja Anu Sironen, sijoitus 283Flyhill´s My Special (Don Olymbrio - Gestion TCN Partout) , kasvattaja Katja ja Harri Kuokka, sijoitus 294Kyrö Hot Flow (Blue Hors Hotline - Florestan I) kasvattaja Siiri Kyrö, sijoitus 429San Quelle (San Amour I - Quo Vadis) kasvattaja Anu Sironen, sijoitus 437Fürst Wild S (Fürst Fugger - Walt Disney I), kasvattaja Mia Salonen, sijoitus 679 Esteratsastus:Celtas Quillan (Uriko - Cancara), kasvattaja Anja Lönnholtz, sija 2301 Kenttäratsastus:Lucas Stone (Concreto - Robin Z ), kasvattaja Kaisa Kiviniitty, sijoitus 193Bonapartis (Bonaparte N - Kancellar xx), kasvattajat Cajus ja Maria Aminoff, sijoitus 557Ewan Stone (Lunnalyckans Artist - Emfatyk PL ox), kasvattaja Kaisa Kiviniitty, sijoitus 1169Callis H (Concreto - Ludwig von Bayern), kasvattaja Petra Hackman, sijoitus 1434Louie Bracciole (Cagliostro - Sion), kasvattajat Tara Jaakkola, Tanita ja Terri Lehtonen, sijoitus 1673Kenttärankingissa FWB-hevosia on yhteensä 12..Ratsusuunnan suomenhevosten astutusmäärät nousivat, mutta ratsuoreilla lasku on huolestuttavaa.Maailmanranking: kenttäratsastaja Axel Lindberg paransi sijoitustaan yli 300 sijaa