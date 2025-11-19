Vuoden parhaat jalostusoriit ovat selvillä - kouluratsastuksessa Johnsonin jälkeläiset olivat ylivoimaisia

Vuoden 2025 parhaiden periyttäjien lista on julkistettu. Listan kokoaa vuosittain World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH, joka on kansainvälinen kantakirjojen kattojärjestö.WBFSH-rankingin laskemisessa käytetään FEI:n kilpailutuloksia. Pisteet muodostuvat samalla tavalla kuin ratsastajien FEI pisteet, ja ne lasketaan 12 kuukauden ajalta. Uusi rankingkausi alkaa 1.lokakuuta ja pistelasku alkaa aina nollasta. Rankingissa huomioidaan hevoset, jotka ovat varsana rekisteröity WBFSH-järjestöön kuuluvaan kantakirjaan. Orirankingiin lasketaan orin jälkeläisten rankingpisteet.Koulu- ja kenttäratsastuksessa rankingin voittaja on sama kuin viime vuonna, mutta esteillä voittaja tuli viime kärkisijojen ulkopuolelta..Kouluratoja hallitsevat KWPN-ori Johnson TN:n (Jazz - Flemmingh) jälkeläiset aivan ylivoimaisesti. Johnson keräsi pisteitä 9 000 enemmäin kuin toiseksi sijoittunut, jo edesmennyt KWPN Totilas (Gribaldi - Glendale). Kolmas kouluorien rankingissa on DSP-ori Quaterback (Quaterman - Brandenburger), joka oli viime vuonna toinen..Kouluratsastuksessa kolmen parhaan isäorin jälkeläisten keräämät pisteet:Johnson TN 28 302Totilas 19 202Quaterback 14 930.Esteratsastuksessa viime vuoden voittaja, KWPN Kannan (Voltaire - Nimmerdor) putosi toiselle sijalle, kun BWP-ori Cornet Obolensky (Clinton - Heartbreaker) vei voiton. Viime vuonna toisen sijan ottanut mecklenburgori Chacco-Blue (Chambertin - Contender) oli kolmas..Esteratsastuksessa kolmen parhaan isäorin jälkeläisten keräämät pisteet:Cornet Obolensky 30 705Kannan 30 364Chacco-BLue 25 931.Kenttäratsastuksessa kärkikolmikko on sama kuin vuonna 2024, vain järjestys hieman muuttui.Kenttäperiyttäjien ykkönen on edelleen holsteinerori Diarado (Diamant de Semilly - Corrado I), neljättä vuotta peräkkäin. Toiselle sijalle nousi Selle Francais Jaguar Mail (Hand in Glove xx - Laudanum xx), joka pudotti kolmanneksi oldenburgilaisorin Obos Quality 004 (Quick Star - Domino)..Kenttäratsastuksessa kolmen parhaan isäorin jälkeläisten keräämät pisteet:Diarado 1916Jaguar Mail 1301Obos Quality 1246.Katso kaikki top100 orit täältä.Tammapalkkioon yltäneet hevoset ja ponit