Marco Kutscherin ratsastama Cornet Obolensky Hongkongissa. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Vuoden parhaat jalostusoriit ovat selvillä - kouluratsastuksessa Johnsonin jälkeläiset olivat ylivoimaisia

Esteratsastuksessa oli tiukka kilpailu Cornet Obolenskyn ja Kannanin välillä.
Julkaistu
