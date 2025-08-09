Vuosien velkakierre saatiin pysäytettyä – Niinisalon Ratsastajien taloudellinen tilanne menossa parempaan suuntaan

Huhtikuussa perinteikäs, 75-vuotias seura Niinisalon Ratsastajat piti hätäkokouksen vaikeassa taloustilanteessa. Kokouksessa peräänkuulutettiin talvisodan henkeä. Nyt on iloisempia uutisia. Seura tiedottaa puheenjohtajansa Raisa Karinsalon johdolla, että kevään hätäkokouksesta ja talouden sen hetkisestä tilanteesta on päästy eteenpäin.

Velkoja on lyhennetty pois suunnitelmallisesti ja kuluja karsittu reilusti. Matkaa hyvään taloudelliseen tilanteeseen vielä on, mutta suunta on oikea.

Vuosien velkakierre on saatu pysäytettyä ja tavoite pitkällä tähtäimellä on omavaraisuus. Talouden sopeuttaminen vaati myös kipeitä ratkaisuja ja toiminnan totaalista muuttamista. Jotta omavaraisuuteen jollain aikavälillä päästään, vaatii se yhteistyötä niin talliin tulevilta yrittäjiltä, yksityishevosten omistajilta, sekä seuran jäseniltä.

Yhteistyötä Kankaanpään kaupungin ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa pyritään lisäämään, jotta ratsastus lajina tavoittaisi laajempaa yleisöä alueella.

Seuran ylläpitämä ratsastuskoulu muuttui yrittäjävetoiseksi

Suurin muutos seuran toiminnassa tapahtuu tallitoiminnassa. Seuran ylläpitämä ratsastuskoulu ja yksityishevosten täysi- ja puolihoitopalvelu sellaisenaan loppui virallisesti 1.8. Tällä taattiin myös suurimpien kuluerien ja tappiollisen toiminnan loppu.

Tallitoimintaan löydettiin kaksi yrittäjää.

Madeleine Laine aloitti oman tallinsa toiminnan 1.8. ja Salla Alarautalahti ja Kaisa Pirinen aloittavat oman toimintansa 1.9. Tämän lisäksi tallissa on 1.9. alkaen 6 yksityistä hevosta itsehoitomenetelmällä, seura vuokraa karsinan ja tarhapaikan.

Laineen Stable Madeleine vuokraa tallista 8 karsinaa, jossa hänellä on kolme seuran hevosta ja 5 yksityistä hevosta. Madeleine Laine on monille tuttu seuran tuntitoiminnasta jo vuosien ajalta ja hän tarjoaa samaa tuntitoimintaa kuin ennenkin samoilla tutuilla seuran hevosilla.

Salla ja Kaisa vuokraavat 15 karsinapaikkaa, joista osa on tuntihevosille ja osa yksityisille. Toimintaa harjoitetaan nimellä Niinisalo Training. Salla toimii myös ratsastuskouluyrittäjänä ja tarjoaa osaltaan variaatiota totuttuun tuntitoimintaan seuralla. Heidän palveluissaan on myös ratsutuspalvelut. Niinisalo Training tuo tarjontaan myös säännölliset harjoituskilpailut sekä koulu- että rataestepuolella, jotka järjestetään yhteistyössä seuran kanssa.

Maneesin maanvuokrasopimus uusittiin kesäkuussa maanomistajan kanssa ja maneesin toiminta jatkuu normaaliin tapaan.

Maastoratsastus ja vaellustoiminta säilyvät seuran toimintana edelleen. Neljä seuran hevosta maastoilevat ja vaeltelevat ympäri vuoden seuran järjestämissä maastoissa ja vaelluksissa, Virpi Havin ohjauksessa.

Kilpailutoiminta säilyy seuran ydintoimintana. Kenttäkilpailuita pyritään jatkamaan vuonna 2026, jos maastoratakysymys saadaan syksyn aikana ratkaistua. Maastoradan uuden sijainnin löytyminen on yksi merkittävistä jäljellä olevista haasteista.

Tykkivaljakkotoiminnasta järjestettiin kokous 1.8. Mukaan saatiin paljon asiasta innostuneita. Tavoitteena on järjestäytyä ja sopia tulevia harjoituksia ja myöhemmin myös esiintymisiä.

Viimeiset kenttäkilpailut nykyisellä maastoradalla järjestetään 6.-7.9.2025. Lauantaina on koulu- ja estekokeet ja sunnuntaina maastoesteet. Kilpailun johtajana toimii Krista Toivonen.

Lähde: Niinisalon Ratsastajien tiedote