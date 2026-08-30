Wäinämöinen suomenhevosten kasvattajakilpailun koulupuolen voittoon – "Kiitollinen olo omistajana"

Suomenhevosten kouluratsastuksen kasvattajakilpailun veivät Eeva Jauhiainen ja Wäinämöinen (Herkko Hurmaus – Friisin Himmeli - Voiveikko). Lauantaina ratsukko sai tuloksen 68,077 prosenttia, sunnuntaina prosentit 68,495.”Olen erinomaisen tyytyväinen tulokseen. Mutta ratsastaa voi aina paremmin, vielä ei ole käynyt niin, että saisin olla täysin tyytyväinen omaan ratsastukseen”, 66-vuotias Jauhiainen toteaa.Molemmat hevosen omistaja Annina Risulainen ja kasvattaja Tiina Köngäs seurasivat kilpailua paikan päällä. Risulainen on todella tyytyväinen tulokseen:”On kyllä uskomaton fiilis, vaikka uskoinkin koko ajan Eevaan ja Väinöön. Kiitollinen olo omistajana, myös kasvattaja on ylpeä", Risulainen kertoo. Tiimi tutustui rauhassa kilpailupaikkaan perjantaina. 6-vuotiaalla ei olla vielä kilpailtu paljoa.”Tämä oli hevoselle jännää. Mutta Väinö oli molempina päivinä kuuliainen, radalla hieman väsynyt", ratsastaja sanoo. Omistaja ja ratsastaja eivät ole vielä keskustelleet jatkosta.”Nyt meillä on koko kotimatka aikaa jutella tavoitteista. Katsotaan, onko ratsupuolen tavoitteita. Toivon kyllä pitkää kilpailu-uraa. Ensisijaisesti toivon, että Eeva voi jatkaa kilpailua. Ja aion kyllä itsekin kisata sen verran, mitä jää aikaa", Risulainen pohtii. .Positiivinen yllätysWäinämöistä suunnitellessa kasvattaja Köngäs haki oria, jolla olisi emää, Friisin Himmeliä (Voiveikko - Hennin Sadepisku - Ukkosen Poika), korkeampi säkä. Tämän takia Köngäs valitsi Herkko Hurmauksen (Hermeli - Vikun Vietti - Poika-Luomus). Näin Köngäs kuvasti orin varsa-aikoja Hevosurheilu Ratsastukselle viime heinäkuussa:”Olin menossa ratsastamaan Wäinön emällä laitumen viereiselle kentälle. Varsa ei edes tullut kentälle, vaan jäi nukkumaan laitumelle kentän viereen. Minulla syntyi tänä kesänä Hurmauksesta toinen samanlainen varsa, siinä on samaa varmuutta.”.Nuoresta suomenhevosruuna Wäinämöisestä suunniteltiin puskaratsua – nyt se tähtää kasvattajakilpailun finaaliin.Hyvä valmistautuminen kasvattajakilpailuun kannatti. Kasvattajakilpailun palkintona toimii 5000 euroa, josta 75 prosenttia menee omistajalle, loput kasvattajalle.”Iso osa menee valmentautumiseen ja yleiselämiseen. Mutta varmaankin ostetaan käytettynä uutta satulaa."Jauhiainen kuvaa kasvattajakilpailua mukavaksi kokemukseksi: vuonna 2004 Jauhiainen vei voiton Örkki-Peikko-orilla (R.V. Vire - Piralli - Ero-Ralli).”Täällä pääsee näkemään paljon lajin edustajia ja hienoja suomenhevosia. Uskoin, että tämäkin voi olla täällä kärjessä ja pärjätä. Mutta hevosmaailmassa voitto on kiinni monesta asiasta. Väinö on tehnyt ja suorittanut asioita hyvin, mutta voitto on aina positiivinen yllätys", hän sanoo.Tänä vuonna kokonaiskilpailussa toisiksi jäivät Siiri Kyrö ja Okeroisten Anssi (Kiripassi - Okeroisten Kerttu - Liising). Ruunan omistajat ja kasvattajat ovat Suzanni Bebek ja Jyrki Helminen. Kolmansiksi sijoittuivat Iina Purontakanen ja Venlan Väinö (Kulta-ahon Kasimir - Valon Venla - Pikku-Peto). Ruunan omistajat ja kasvattajat ovat Jukka ja Minna Hietanen.Kasvattajakilpailun paras tamma, Halla (Hessin Leevi - Lakeus Helmi - Herkko Hurmaus) sijoittui kokonaiskilpailussa viidenneksi. Hevosella kilpaili Annika Paakkinen ja sen omistaa Riitta Holopainen. Tamman on kasvattanut Hyvinkään Ratsastuskeskus Ky..Katso luokan tulokset täältä. .Oripäivät: Siiri Kyrö ratsasti nelivuotiaat suomenoriit.Siiri Kyrö rakennutti hulppean hallin - Kyrö Hot Sway myytävänä Saksassa.Nelivuotiaiden voittaja Venlan Väinö rakastaa työntekoa ja on aina kaikessa mukana täysillä