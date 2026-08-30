Jauhiainen ja Wäinämöinen
Jauhiainen ja WäinämöinenKuva: Aino Tervonen
Ratsastusuutiset

Wäinämöinen suomenhevosten kasvattajakilpailun koulupuolen voittoon – "Kiitollinen olo omistajana"

Eeva Jauhiaisen ja 6-vuotiaan Wäinämöisen suoritukset toivat kasvattajakilpailun koulupuolen voiton ja 5000 euron palkinnon.
Julkaistu
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