Heidi Taipale ja Wesundan uudet tuulet: "Se oli yksi puhelu"

Hattulassa sijaitseva Wesunda Dressage ratsastuskeskus on muutamassa vuodessa ottanut paikkansa valmennuksen, kisojen ja tapahtumien kotipaikkana. Wesunda omistaja Heidi Taipale on jatkanut keskuksen kehittämistä tänä keväänä, ja tehnyt toimintaan muutoksia.”Otin maaliskuussa ohjat omiin käsiini ja teen itse paljon enemmän kuin ennen. Olen äärettömän tyytyväinen, näin pääsen lähemmäs tallin arkea, hevosia ja työntekijöitä. Ja kun aviomies ja pojatkin ovat täällä tosi paljon ja tekevät erilaisia töitä, niin tämä on ihan ideaali tilanne perheenkin kannalta.”Taipale kertoo, että tallilla on tapahtunut myös henkilöstövaihdoksia. Minna Uronen lähtee tallilta. ”Minna Uronen on ollut meillä nyt kaksi vuotta ja kun hän kertoi lähtevänsä, niin tulihan se tosi yllätyksenä. Olen ollut todella tyytyväinen Minnaan, mutta ymmärrän kyllä, että hän haluaa tehdä elämänmuutoksen ja lähteä opiskelemaan. Aika ison elämänmuutoksenhan mä itsekin olen tehnyt.”Taipale alkoi pohtia miten järjestää asiat, kenet hän saisi jatkamaan Urosen ratsutus- ja valmennustyötä.”Mietin kuka olisi sellainen ammattilainen, jota haluan nähdä joka päivä, jonka kanssa tehdä työtä, joka on miellyttävä ja avarakatseinen ihminen. Joku, joka ei ole pelkästään tiukkapipoinen kouluratsastaja, vaan avoin eri lajeille ja uusille ajatuksille. Ja joka on myös rohkea ja pystyy sisäänratsastamaan nuoria. Ja joka olisi somessa aktiivinen. Nykyään tuntuu siltä että some on ainut asia, minkä perusteella moni valitsee valmentajan”, Taipale luettelee. Hän teki itselleen listan potentiaalisista ammattilaisista, ja listan kärkeen nousi Sara Mönkkönen. Siiri Kyrön oikeana kätenäkin tunnetulla Mönkkösellä on kokemusta niin Suomesta kuin ulkomailta.”Ja se oli yksi puhelu, ja hän lupautui! Mä toivon että yhteistyöstä tulee pitkäaikainen, kun mä panostan johonkin ihmiseen, tarjoan ratsastettavaksi hyviä hevosia ja muuta. Sara on aluksi kolme päivää viikossa Wesundassa koska hänellä on asiakkaita muuallakin, mutta toki toivon että hänen vanhatkin asiakkaansa löytäisivät Wesundaan.”Tallissa on tällä hetkellä noin 30 hevosta, niistä seitsemän Taipaleen omia. Miten talliyrityksellä menee?”Kyllähän Suomen taloustilanne vaikuttaa meihinkin. Vaikka meillä tallivuokra on alle tonnin, se on paljon täällä Hämeessä, vaikka olosuhteet ovat priimaa. Mutta talous haastaa varmaan kaikkia yrittäjiä tällä hetkellä. Mietin myös, miten paljon löytyy enää, ja varsinkaan tulevaisuudessa, hevosenomistajia, jotka haluavat treenata kunnolla, tavoitteellisesti ja panostaa lajiin. Välillä tuntuu siltä että ihmiset haluavat vain nautiskella. Mä haluan tukea tätä lajia ja sen tulevaisuus huolestuttaa vähän."Miten aikasi riittää kaikkeen?”Olen vähentänyt päätyötä merkittävästi, eihän tämä muuten olisi mahdollista. Toiveena on myös, että ehtisin itsekin kisaamaan. Meillähän on täällä myös working equitation -tunteja ja kisojakin, ja olen itsekin alkanut käymään we-tunneilla. Odotan niitä tosi paljon, on hämmästyttävää miten paljon working equitation tukee kouluratsastusta!”Suunnitelmia Wesundan kehittämiseksi riittää. ”Olen miettinyt, että alkaisin tuoda maahan PRE-hevosia Espanjasta. Sellaisia hyvin koulutettuja ja mukavia, kohtuuhintaisia. Menen Jereziin working equitationin MM-kisoihin, katselen siellä ja käyn ehkä myös Matilda Schmechelin luona katsomassa mitä hänellä on.”Matilda Schmechel on tulossa Wesundaan pitämään valmennusta ja klinikkaa 19.9.”Kyllä, olen kovin tyytyväinen siitä, hän on aivan ihana ihminen. Sitten meillä on vaikka mitä kesän ja syksyn mittaan, paljon kisoja: Pohjola-finaalit, barokkien kilpailut, suokit Wesundassa, pay and ride -kisoja ja muuta.”Eli kiirettä pitää?”Kyllä, mutta ihanaa kiirettä. Olen todella tyytyväinen omaan elämääni ja Wesundan tilanteeseen. Tämä on ihan paras elämäntapa!” .Kouluratsastaja Matilda Schmechelin tuumaustauko: "Antaa muiden olla nyt etujoukoissa"\n\n.Heidi Taipaleen hulppea Wesunda Dressage on tarkoitettu kouluratsastajille