Heidi Taipale haluaa kilpailla enemmän. Tässä hän on muutama vuosi sitten Vix Chicon satulassa. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset Heidi Taipale ja Wesundan uudet tuulet: "Se oli yksi puhelu" Hattulalaisyrittäjä suunnittelee PRE-hevosten tuomista Suomeen.