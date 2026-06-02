Heidi Taipale haluaa kilpailla enemmän. Tässä hän on muutama vuosi sitten Vix Chicon satulassa.
Heidi Taipale haluaa kilpailla enemmän. Tässä hän on muutama vuosi sitten Vix Chicon satulassa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Heidi Taipale ja Wesundan uudet tuulet: "Se oli yksi puhelu"

Hattulalaisyrittäjä suunnittelee PRE-hevosten tuomista Suomeen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi