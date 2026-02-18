"WhatsApp huutaa koko ajan" – Terhi Stegars etsii kolmelle kouluhevoselle sopivia ratsastajia

Terhi Stegars julkaisi eilen somesivullaan ilmoituksen, jossa etsittiin kolmea lapsi- tai junioriratsastajaa. Hän kertoi, että tarjolla on kolme hyvin koulutettua ja menestynyttä hevosta vuokrattavaksi kilpailutarkoitukseen. Mikäs juttu tämä on, Terhi Stegars?”Nämä ovat yksityishevosia joilla on kisattu maajoukkuetasolla. Niiden ratsastajilla on jo uudet hevoset joilla he tähtäävät seuraavalle tasolla. Hevosten omistajat haluavat nyt tarjota hyviä hevosia tavoitteellisille nuorille.”Enempää hän ei hevosista tässä vaiheessa kerro, mutta lisää, että kyselyitä on jo yhden päivän aikana tullut ”ihan älyttömän paljon, mun WhatsApp huutaa koko ajan!” Hän sanoo toivovansa, että tämä tapa tukea lapsiratsastajia ja nuoria yleistyisi, koska kaikilla perheillä ei ole varaa riittävän hyvään hevoseen.”Se tekisi hyvää Suomen kouluratsastukselle, meillä on liian vähän ikäluokkaratsastajia, erityisesti lapsiratsastajia. Näille hevosille etsitään erityisesti maajoukkuetoiminnasta kiinnostuneita ratsastajia.”Suuresta kiinnostuneiden määrästä Stegars suorittaa ensin esivalinnan, mutta lopullisen valinnan ratsastajista tekevät perheet itse. He myös tekevät kaikki asiassa tarvittavat sopimukset. Stegars tuntee sekä perheet että hevoset, ja osaa siten valita ja esitellä hevosten omistajille sopivia ehdokkaita.”Mun roolini tässä on vähän semmoinen matchmaker, pyrin yhdistamään sopivan ratsastajan sopivaan hevoseen. Haetaan siis erittäin motivoituneita ja tavoitteellisia lapsia ja junioreita, ja vanhempia, jotka ovat sataprosenttisen sitoutuneita lapsensa kilpailu-uraan”, summaa Stegars..Terhi Stegars Stella Hagelstamin ja Prince Nassakin esityksestä Ypäjällä lauantaina: "Yleisarvosanaksi 12,5!"