Willem Greve voitti Göteborgissa luokan ja Malin Baryard-Johnsson yleisön

Hollannin Willem Greve voitti ja hyppäsi Grandoradollaan koko MC-rankingin kärkeen Göteborgissa. Kakkoseksi hyppäsi toinen hollantilainen, Kim Emmen, joka kiilasi Imagine N.O.P:llaan muutaman sadasosan kymmenyksen Malin Baryard-Johnssonin edelle, joka viimeksi mainittu harmitteli vähän sitä, ettei saanut viimeiselle esteelle ihan täydellistä lähestymistä, sillä voittokaan ei olisi ollut mitenkään mahdoton. "Jouduin vähän pitämään siinä", hän kommentoi FEI:n haastattelussa.Greve ja Emmen eivät ole ilmoittautuneet Helsinkiin, mutta Baryard-Johnssonin meno kokeneella Indianalla oli sen luokan taidonnäyte, että muilla kilpailijoilla tulee olemaan Messukeskuksessa täysi työ pitää hänet takanaan. Nopeaa, terävää, rohkeaa, tehokasta. Suuresti rakastettu Malin sai myös suurimmat aplodit ja tunsi kotiyleisön suorastaan riehaantuneen kannatuksen satulaan asti. "Ihanaa antaa tällainen esitys yleisölle. Kiitos!"Suomen osallistujan Jasmin Seppälä-Geerinkin haastattelu on erillisessä jutussa (alla).Pisterankingissa varmoja finaaliin lähtijöitä ovat kaikki he, joilla on 40 pistettä tai enemmän. . Maailmancupin osakilpailutulokset täälläPistetilanne Göteborgin osakilpailun jälkeen1 Willem Greve NED 812 Julien Epaillard FRA 693 Daniel Deusser GER 664 Max Kuhner AUT 645 Johan Gulliksen NOR 63 6 Yuri Mansur BRA 587 Richard Vogel GER 568 Jessica Burke IRL 469 Kim Emmen NED 44 10 Kevin Staut FRA 44 11 Alain Jufer SUI 43 12 Eiken Sato JPN 38 13 Simon Delestre FRA 36 14 Martin Fuchs SUI 34 15 Penelope Leprevost FRA 34.