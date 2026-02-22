Hollannin Willem Greve vei voiton Göteborgissa.
Hollannin Willem Greve vei voiton Göteborgissa.Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Willem Greve voitti Göteborgissa luokan ja Malin Baryard-Johnsson yleisön

Helsinkiin jatkavista paras oli kolmanneksi ratsastanut Malin Baryard-Johnsson supertammallaan Indiana.
