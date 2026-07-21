Virosta asti tultiin katsomaan, kun WE korkattiin virallisesti Suomessa

Kilpailujen koulukokeen tuomarina oli Anni Rauma, käsittely- ja speed-koetta tuomaroi Pirjo Tani-Koivula. Uskaliaita ratsukoita ilmoittautui tapahtumaan 12.Kouluradoilta tuttu Heidi Taipale tuli Hattulan Wesundasta WE-kilpailuihin kahden ratsun kanssa. "Kipinän lajiin antoi Jaana Teräsaho-Harainen", aloittaa Taipale. Teräsaho-Haraisen talli on Taipaleen tallin lähellä. "Aloin kiinnostumaan lajista ja tuli pikkuhiljaa olo, että haluaisin tehdä jotakin monipuolisempaa ja erilaista, mikä liittyisi kuitenkin vahvasti kouluratsastukseen. Tutkittuani asiaa enemmän, olin sitten myyty."Wesunda Dressage Centerissä WE-treeniä pitää tasaisin väliajoin mm. Teräsaho-Harainen, sekä Paolo Bastos. Harjoituksissa käytetään esim. härkälinjaa ja kellokujaa. Ratsukoista ei aina tule WE-kilpailijoita, mutta harjoitteita moni tekee osana muuta treenaamista. Taipale myös järjestää lajin kilpailutapahtumia, joista seuraava tulee parin viikon päästä, kun on Barokit Wesundassa, sekä WE-kilpailut. Taipale ei kilpailupaikalle tullessaan uhkunut itseluottamusta, mutta päätti antaa ohjelman viedä mukanaan. Kuusivuotiaan Pianistin kanssa Taipale nappasi voittoruusukkeen. Pääsääntöisesti ratsukko kilpailee avointa helppoa A:ta. Päivän vaikeinta luokkaa Taipale kisasi PRE-ruuna Zarzal III:n kanssa. Itsekin kilpailunjärjestäjän roolissa ollut Taipale kiitteli päivän rentoa menoa, sekä sitä, että huolehdittiin, opastettiin ja ohjattiin."Jäi hyvä mieli, että uskaltautuu sitten seuraavaankin. Tästä kun saisi kunnon yleisölajin, jos se piristäisi hevosyleisöä?". Hyvinkäältä Riihimäelle tullut Hanna Ranta on kilpaillut monessa lajissa. Kokoelmaan kuuluvat koulu-, kenttä-, este-, matka- ja lännenratsastus. 13-vuotiaalle suomenhevosratsulleen ”Pertsalle” hän kuvailee käyvän kaiken. Working Equitation tuli Rannalle kirjaimellisesti verkkokalvoille."Laji on ollut somessa esillä ja osallistuin kevättalvella lajikomitean järjestämään Teams-koulutukseen, jossa innostuin. Lisäksi olen käynyt Mäntsälässä Ami Sunnan tunneilla", kertoo Ranta.Riihimäelle hän tuli uteliaana ja innostuneena."Varmaan laji kehittyy ja muuttuu, mutta tämä kokemus tänään oli hyvä ja tänne oli helppo tulla. Ei tarvinnut miettiä, uskaltaako lähteä."Rannan mielestä esimerkiksi tynnyrien kanssa harjoittelussa on oma laukkatyöskentelykin sileällä parantunut."Haluaisin, että ihmiset lähtisivät rohkeasti kokeilemaan, ettei pelättäisi uutta ja vierasta lajia."Tapahtuman jälkeen kilpailun johtajana toiminut Tuija Savolainen oli uupunut, mutta tyytyväinen."Tosi kiva, että meillä oli yli 10 lähtöä, mutta toisaalta toivoisi, että olisi paljon enemmän", hän pohti. Jotta laji kuitenkin pääsisi eteenpäin, Savolainen näkee edessään vielä paljon tehtävää."Toivottavasti pian pääsemme KIPA-palveluun ja Equipeen. Kunhan pääsemme viralliseen tapahtumakalenteriin, potentiaalisia silmäpareja on huomattavasti enemmän. Aika paljon työtä se vaatii ja työ on todellakin kesken. Meillä on kouluohjelmien uudistusta, toimihenkilöitä pitää kouluttaa ja syksyllä on tulossa koulutuomareille ”muuntokoulutus” WE-tuomariksi", hän luettelee muutamia mainitakseen.. Virossa kiinnostuttiinNaapurimaastamme tuli Alatskivi Hobudin tallilta Ellen Koidu ystävänsä kera katsomaan WE-kilpailuita. Hänen mukaansa Virossa ei ole vielä monia ihmisiä, jotka tietäisivät lajista. Koidun tavoitteena on kerätä innokkaita, jotka haluaisivat esitellä lajia ja viedä sitä eteenpäin Virossa. Koidun mukaan on haastavinta on löytää päteviä ihmisiä muodostamaan lajille tukevaa jalansijaa."Tämä päivä oli meille hyväksi. Se antoi motivaatiota. Tiedämme että mekin voimme tehdä tämän", hän pohti.