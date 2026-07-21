Historiallinen hetki. Heidi Taipale ja Viivi Ahlqvist tuulettavat working equitationin ensimmäisiä lajiliiton alaisia kilpailuja Suomessa.
Historiallinen hetki. Heidi Taipale ja Viivi Ahlqvist tuulettavat working equitationin ensimmäisiä lajiliiton alaisia kilpailuja Suomessa.Kuva: Eeva Torttila
Ratsastusuutiset

Virosta asti tultiin katsomaan, kun WE korkattiin virallisesti Suomessa

  Working Equitationin ensimmäiset viralliset kilpailut SRL:n alla käytiin Riihimäen raviradalla sunnuntaina.
Julkaistu
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