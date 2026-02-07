Zagal Azores ja Matilda Schmechel.
Zagal Azores ja Matilda Schmechel. Kuva: Schmechelin albumi
Ratsastusuutiset

Yksi potentiaalinen MM-ratsukko pois pelistä – Zagal Azores lähtee Matilda Schmecheliltä

Suomen kouluratsastuksen MM-joukkueessa on entistä vähemmän ratsukoita.
