Yksi potentiaalinen MM-ratsukko pois pelistä – Zagal Azores lähtee Matilda Schmecheliltä

EM-edustajamme Matilda Schmechel istuu kotonaan Sevillan lähellä kaatosateessa. Myös mieli on maassa. ”Täällä on satanut jo viikkoja, ihan kamalaa! Joitain kyliä on evakuoitukin tulvien takia. Vaikka hevoset ovat pääasiassa päivät ulkona, tänään pidän ne sisällä, kun sataa ja tuulee niin hirveästi. Mulla on tarhassa noita oliivipuita, pelkään että ne kaatuu tässä myrskyssä.”Uutiset eivät ole hyviä.”EM-hevonen Zagal Azores (Gdinium – Morbo) lähtee kuukauden päästä kokonaan omistajalleen Tsekkiin. Harmittaa tietenkin."Schemchel kertoo että yhteistyö ei enää vähään aikaan ollut tuntunut hyvältä ja hän päätyi siihen, että hevosen on paras palata takaisin omistajalleen."Pitäisi tehdä joku pitkän tähtäimen suunnitelma, joko myydä tai jatkaa kisauraa, eikä niin että ajatus vaihtuu koko ajan.""Toki se on suru, kun Zagal on ollut meidän tallin keskipiste jo 7 vuotta”, kertoo Schmechel alakuloisena.Ratsukko edusti Suomea EM-kisoissa, saavutti espanjalaisten hevosten MM-kisoissa pronssia ja on saanut monista kansainvälisistä grand prix -luokista yli 68 prosentin tuloksia.Entä muut hevosesi?”Matkustin viime vuonna niin paljon että ne jäivät vähän syrjään, mutta on oma 9-vuotias pikkukierros-tasoinen Kyrill (Distinguido FM - Cechero). Se tekee jo aika kivasti piffit ja paffit, mutta toki menee vielä muutama vuosi ennenkuin sillä on riittävästi voimaa GP-tasolle. Sitten on yksi asiakkaan pikkukierros-tasoinen myös, ja näitä nuorempia monta.Schmechelin hevoset ovat PRE-hevosia yhtä 2-vuotiasta huutokaupasta ostettua KWPN-hevosta lukuunottamatta. Matilda Schmechel jää pitämään sadetta, ensi viikolla sään pitäisi parantua Espanjassakin.