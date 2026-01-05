Yle: Hevonen putosi Kangasniemellä jäihin ja jäi sinne

Toinen karanneista hevosista pysähtyi mantereelle, mutta toinen jatkoi matkaa Puulan jäälle.

Hevoset olivat omistajan mukaan säikähtäneet jotakin.

Jäällä ollut hevonen aristeli myös paikalle hälytettyjä pintapelastajia. Se siirtyi kauemmas rannasta ja putosi avantoon. Matkaa rannasta avantoon oli noin puolitoista kilometriä.

Pelastajilla kesti pitkään päästä paikalle. Jään huonon kunnon vuoksi he eivät voineet mennä auttamaan hevosta ilman erityisvarusteita.

Hevonen oli loukannut itseään ja menehtyi ennen kuin apu ehti perille.

Operaatio kesti yli kaksi tuntia ja itse pelastusyritys vajaan tunnin. Hevosta ei pystytty nostamaan vedestä, Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jari Iskanius kertoo.

"Meillä ei ole tällä hetkellä sellaista kalustoa, millä voisimme mennä heikoille jäille nostamaan noin isoa eläintä."

Iskaniuksen mukaan nyt odotetaan, että jäät vahvistuvat. Sen jälkeen katsotaan, onko menehtynyt hevonen mahdollista nostaa pois jäistä.

Jää kantoi sunnuntaina Puulalla lähellä rantaa ihmisen ja hevosen, mutta ulompana rannasta se heikkeni nopeasti.

