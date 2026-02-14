Göran ”Yogi” Breisner uusi urheilujohtaja Ruotsin liitossa – aloittaa työnsä heti

Ruotsin ratsastajainliitto tiedottaa, että Göran ”Yogi” Breisneristä, 71, tulee Ruotsin ratsastajainliiton, Svenska Ridsportförbundetin, väliaikainen urheilujohtaja. Breisner aloittaa tehtävässään heti. Liitossa iloitaan siitä, että uudella johtajalla on pitkä ja monipuolinen kokemus kansainvälisestä huippu-urheilusta useissa ratsastuksen eri lajeissa. Hän kuului Ruotsin kenttämaajoukkueeseen vuosina 1976-1987 itsekin ja on voittanut EM-kultaa joukkueena ja osallistunut Los Angelesin olympialaisiin vuonna 1984 hevosellaan Bobalong ja oli henkilökohtaisesti sijalla 24. "Tuntuu todella hyvältä. Hän on vahvasti juurtunut lajiin, ja luottamus häneen on suuri", sanoo Maria Guggenberger, Svenska Ridsportförbundetin vt. pääsihteeri.17 vuoden ajan brittiläisen kenttämaajoukkueen team performance managerina Breisner johdatti joukkueensa neljään peräkkäiseen olympiamitaliin ja viiteen Euroopan mestaruuteen. Uuteen rooliin kuuluu muun muassa toimiminen urheilun asiantuntijana ja tukea ratsastusta myös kansallisella tasolla.. Gordin: "Täysammattilainen"Breisner tunnetaan hyvin Suomessakin."Erinomainen valinta. Täysammattilainen. Ollut itse arvokisakenttäkilpailija ja tehnyt pitkän uran Englannissa", toteaa huippu-urheilun maailmaa edelleen läheltä seuraava Tom Gordin, joka iloitsee nimityksestä. Hän sparraili tämän kanssa paljonkin ajatuksia HUJO-aikoinaan, vielä viime vuonna."Näin toimitaan, kun ymmärretään, että avainpaikkoihin tarvitaan täys-professinal experts ja kansainvälisen tason todellista osaamista", Gordin luonnehtii valintaa. Breisnerin iästä Gordin toteaa ykskantaan, että useimmat isojen maiden sportin avaintahot ovat 60-70 -vuotiaita ja ylikin. "Mikään ei lyö kokemusta ja ammattitaitoa.".Yli notkahduksesta"Meidän täytyy päästä yli pienen notkahduksen jälkeen", Bresiner toteaa tiedotteessa. Ruotsissa koetaan notkahdukseksi se, että olympialaisista ei saatu mitaleita, vaikka ruotsalaisratsastajat FEI:n rankinglistoilla korkealla lajissa kuin lajissa ovatkin. "Tätä on kaivattu pitkään. Yogilla on suuri ymmärrys kaikista lajeista, ja hänen kanssaan tiimi, johon kuuluvat valmentajat, maajoukkueiden johtajat ja toimiston lajivastaavat, on nyt täydellinen", sanoo Guggenberger.Kesällä Ruotsilla on edessä on MM-kilpailu Aachenissa, jossa on mahdollisuus saada olympiakarsintapisteitä esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksessa. "Aloitan tämän vuoden suurella luottamuksella valmentajiin. Paljon on jo suunniteltu, mutta olen mukana taustalla sparraamassa Aachenin valmistelujen aikana. Ulospäin urheilun kasvoina oleminen on myös tärkeä tehtävä", Breisner toteaa. Lähde: Svenska Ridsförbundetin tiedote.Ruotsin ratsastajainliitto jatkaa kriisissä: "Voimakkaat reaktiot ovat täysin oikeutettuja sellaista hallitusta kohtaan, joka ei ansaitse urheilijoiden luottamusta".Myrsky Ruotsin ratsastajainliitossa jatkuu – nyt erosi pääsihteeri.Kenttäratsastuksen huippu-urheilu solmussa – maajoukkueratsastajat vaativat SRL:n urheilujohdolta muutosta: ”Näin ei voi jatkua”