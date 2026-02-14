Ruotsin ratsastajainliitto on pestannut uudeksi urheilujohtajaksi vuosikymmenten kokemusta kenttäpuolelta, Yogi Breisnerin.
Ruotsin ratsastajainliitto on pestannut uudeksi urheilujohtajaksi vuosikymmenten kokemusta kenttäpuolelta, Yogi Breisnerin. Kuva: Emma Wallskog/Bildbyrån
Ratsastusuutiset

Göran ”Yogi” Breisner uusi urheilujohtaja Ruotsin liitossa – aloittaa työnsä heti

Ruotsin lajiliitossa päätettiin luottaa kokemukseen ja pestattiin urheilun johtoon seitsenkymppinen kenttäratsastuksesta tunnettu osaaja.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi