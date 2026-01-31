Ypäjän GP ”vähän ruosteiselle” Ville Vauriolle Dantella

Ville Vaurio ratsasti Dantella (De Niro - Alantas xx) tänään GP-luokan voittoon Ypäjällä tuloksella 66,9 prosenttia. Mikä oli ratsastajan fiilis heti kilpailun jälkeen?"Vähän olin ruosteessa, siis minä itse, ei hevonen. Kun tätä ennen olen viimeksi ollut radalla SM-kisoissa elokuussa. Että ei ehkä ollut itsellä sitä rentoutta", kertoo Vaurio.Hän kuitenkin toteaa, että on ehkä löytänyt ratkaisuja tiettyihin haasteisiin joita hevosen kanssa on ollut."Mä tein nyt virheitä niissä paikoissa, jotka yleensä on sujuneet hyvin, esimerkiksi toinen piruetti. Aiemmin en ole saanut hevosta tarpeeksi energiseksi piffi-paffi yhteistyössä. Mutta ehkä olen nyt löytänyt vähän uuden tavan ratsastaa, varsinkin ravityöskentelyssä."Vaurio kuitenkin pohtii, että tammikuussa ei oikeastaan kenenkään pitäisi kilpailla."Eli ihan harjoittelumielellä täällä ollaan, tämä on hevosen valmistelua, kokeilen vaan erilaisia säätöjä."Ville Vauriolla on Ypäjällä mukanaan toinenkin hevonen, Merry Francis (Pin Rock's Black Velvet - Duendecillo P) jolla hän sijoittui eilen pyhä Yrjö -luokassa toiseksi tuloksella 68,8 prosenttia, ja tänään intermediaire A/B -luokassa myös toiseksi tuloksella 67,5 prosenttia. Vaurio kertoo olleensa tyytyväinen kun tuli radalta, "mutta se tunne oli parempi kuin miltä se näytti kun katsoin radan videolta"."Ja viime koko vuonna ei tullut yhtään kakkossijaa ja nyt jo tammikuussa kaksi", nauraa Vaurio ja kertoo, että kyllä hän Merry Francisilla yhä aikoo osallistua johonkin kenttäkisaan, jos joku sopiva osuu hänen aikatauluunsa.Huomenna Vauriolla ja Dantella on vielä edessä intermediaire II -luokka jonka on ilmoitettu alkavan klo 15.20..GP-luokan tulokset täällä.Stella Hagelstam sairastui, ei tule Ypäjälle – HIHS-starttikaan ei toteudu