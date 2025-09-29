Ypäjän hallikauden avaus oli Madis Mornalle valmistelua Tallinnaa varten – "Odotin, että se olisi vähän villimpi"

Esteratsastuksen hallikausi alkoi viikonloppuna Ypäjällä Madis Mornan komennossa. Morna ja Kearney W voittivat sekä perjantain että lauantain pääluokat, jotka hypättiin korkeuksilla 130 cm ja 135 cm.Kisa toimi valmisteluna ensi viikonloppuna hypättävälle Tallinna Horse Show´lle. Takana on hyvä ulkokausi Heikkinen Equestrianin omistamalla 10-vuotiaalla ruunalla. Varsinkin Power Parkissa hypätyssä Pohjola GP-sarjan finaalissa hevonen tuntui todella hyvältä."Se on aika hieno hevonen, tosi kyvykäs ja varovainen. Korkeus ei ole ongelma, enemmän mind setin pitää olla kohdillaan", Morna kertoo.Myös Ypäjällä hevonen hyppäsi hyvin, vaikka ratsastaja odotti halliin siirtymisen vaikuttavan hevoseen: "Kyllä mä odotin, että se olisi vähän villimpi."Tallinnassa on tarkoitus aloittaa 140-luokasta ja hypätä lauantain 145-luokka."Sitten katsotaan miltä se tuntuu. Jos se tuntuu, miltä pitääkin, niin se voisi tehdä world cupin." Tallinnan jälkeen suunnitelmissa on kilpailla Suomessa, sillä isompiin luokkiin ei tällä hetkellä ole muita hevosia. "Mulla on nyt nuoria ja keskeneräisiä enemmän, mutta siinä on paljon laadukkaita hevosia. Ei sellaisia, että ne ovat heti valmiita, mutta se on tullut ihan hyvään saumaan. On päässyt keskittymään kotiasioihin ja projekteihin. On saanut tehdä niitä rauhassa ilman kauheata hoppua."GP-ratsu Herbert (Ultimo - Tangelo van de Zuuthoeve) on ollut toipilaana pidemmän aikaa. Hevonen parantelee edelleen viime vuonna kisoissa tapahtuneen harha-askeleen aiheuttama venähdystä."Se on vielä tauolla, mutta on ollut jo muutaman kerran töissä. Se tarvitsee vielä hiukan aikaa."Paluu on kestänyt, ja apua on haettu kengitystä muuttamalla."Ollaan ainakin yritetty tehdä kaikkia asiat niin, että pystyisi palamaan takaisin radoille."Tallinna toimii Mornalle hyvänä mittarina Kearneyn tämänhetkisestä tasosta."Jos pääsen hyppäämään world cupin, ajatus on katsoa, miten se siitä suoriutuu. Näkee millä tasolla se tällä hetkellä on ja siitä voi lähteä rakentamaan sitä ensi kautta varten."Yhden hevosen kanssa ei kannata lähteä kiertämään kilpailuja ulkomaille."Pitäisi olla useampia hevosia, jotka pystyisivät tienaamaan omansa takaisin."Tulokset