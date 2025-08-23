Ypäjän joukkue oli taas vaihteeksi paras. Ainakin kolmatta vuotta peräkkäin ja monta kertaa aiemminkin.
Ypäjän joukkue oli taas vaihteeksi paras. Ainakin kolmatta vuotta peräkkäin ja monta kertaa aiemminkin. Kuva: Leena Alerini
Ypäjän Ratsastajat veivät taas joukkueSM-kullan: "Se tarkoittaa herranjumala, että seurassa riittää porukkaa!"

Nuorten hevosten festivaaleilla oli myös vanhempia hevosia. JoukkueSM-mitalit jaettiin Ypäjällä lauantaina.
