Ypäjän Ratsastajat veivät taas joukkueSM-kullan: "Se tarkoittaa herranjumala, että seurassa riittää porukkaa!"

Joukkueenjohtaja Kiki Nyberg sanoo, ettei osaa laskea kuinka monta mitalia YR on jo ottanut. Hän on ollut voittojoukkueessa mukana itsekin, muun muassa aikoinaan Kelmillä. Vuotta hän ei tähän hätään muistanut, mutta arveli, että sen on täynyt olla 1980-1990 -lukujen vaihteessa. Tällä kertaa joukkueessa olivat Anu Sironen Fioretolla, Lassi Lehmusto Vekardolla ja Anna Kärkkäinen Minion Verdellä. YHteistulos oli 204,160 siinä missä Dressage Team Travers eli DTT sai Sinna Sarloksen/Sunny Lady, Rakel Aarnio-Wihurin/Brocks Enceladus ja Ville Vaurion/Merry Francis avulla 198,086. Vaurio huolehti Merry Franciksellaan luokan parhaasta tuloksesta, 70,7 prosenttia. Kolmas oli Helsingin Ratsastajat tuloksella 196,514. Joukkueessa ratsastivat Satu-Maria Jauhiainen Forza Roosendaal, Ulrika Salminen Gilmore ja Leena Saukko Johnny Johnson. "Tasaisen hyviä suorituksia", hän kiitteli joukkuettaan. "Ja hyvin valitut ratsukot luokkiin."Nyberg antoi tästä krediitit ratsastajille itselleen. "Itse he hevosensa valitsivat."JoukkueSM-mitali on Nybergin mielestä arvostettava saavutus ja osoitus seuran terveydestä. "Sehän tarkoittaa herranjumala sitä, että seurassa riittää porukkaa. Siellä tehdään asioita oikein."Ypäjän Ratsastajat järjestää joukkueSM-kisat myös ensi vuonna, sillä tradition mukaan se kunnia luovutetaan voittajajoukkueelle. Tulokset täällä