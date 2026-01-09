Spermaa kuljettanut MyXline konkurssiin – ”Vaarana on, että kasvatuksessa mennään 50 vuotta taaksepäin”

Siitosoriiden sperman kuljetuksiin ja niiden aikatauluihin liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana eri reittien ja toimijoiden muutosten myötä. Helpotusta asiaan tuli, kun Hippoksessa tehtiin vuonna 2023 laaja selvitys eri kuljetusvaihtoehdoista ja yhdeksi vaihtoehdoksi nousi MyXline. Se tarjosikin muutaman vuoden ajan toimivan vaihtoehdon osalle asemista.Joulun alla mikkeliläinen Länsi-Savo uutisoi MyXLinen hakeutuneen konkurssiin. Uutinen tuli järkytyksenä monelle oriasemalle ja kasvattajalle.”MyXline on ollut ihan elintärkeä, ei ole ollut vaihtoehtoa. Viime vuonna noin 90 prosenttia siirroista lähti meiltä MyXlinellä, loput 10 prosenttia oli noutoja tai itse järjestettyjä kuljetuksia. Sama tilanne on varmaan monilla muillakin oriasemilla”, KS-Tallien Eeva-Liisa Penttilä epäilee.”Joku käyttää Postia, mutta sen ongelma on, että lähetys on perillä vasta seuraavana päivänä. Tuoresiirroissa on ideana, että sperma olisi vastaanottajalla samana päivänä.”Nyt Penttilä odottaa, tuleeko tilalle korvaavia kuljetustapoja.”Jos vastaavaa palvelua ei tule, vaarana on, että kasvatuksessa mennään 50 vuotta taaksepäin ja tammojen on tultava oriin luokse siemennettäväksi.”Syntynyt tilanne saa Suomen Hippoksen reagoimaan.”Tulemme lähestymään aiheella lähiaikoina kaikkia oriasemia, jotta saamme päivitetyn kokonaiskuvan kuljetusten tilanteesta, ja lähdemme samalla selvittämään tarvittavia lisämahdollisuuksia kuljetusten osalta”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää lupaa.”Kasvatustoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kuljetukset ovat toimivia. Tässä on eroja eri puolilla Suomea, ja nykyiset järjestelmät ovat toimivia osalla asemia, mutta eivät selkeästikään kaikille.”.Spermankuljetuksista tehty sopimus: "Toivotaan, että saamme laajennettua tätä palvelua vielä enemmän"