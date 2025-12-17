Kunnaneläinlääkärien hinnastoissa voi tapahtua nousua niissä toimenpiteissä, mitkä eivät ole lakisääteisiä palveluja.
Kunnaneläinlääkärien hinnastoissa voi tapahtua nousua niissä toimenpiteissä, mitkä eivät ole lakisääteisiä palveluja.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Uusi eläinlääkintähuoltolaki voimaan vuoden 2026 alusta

Eläinlääkintähuoltolain tarkoitus on varmistaa, että eläinten omistajilla ja haltijoilla on aina mahdollisuus saada eläinlääkäripalveluita.
