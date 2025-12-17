Uusi eläinlääkintähuoltolaki voimaan vuoden 2026 alusta

Uusi eläinlääkintähuoltolaki astuu voimaan 1. tammikuuta. Uusi laki täsmentää kuntien velvoitteita eläinlääkäripalveluiden järjestämisessä, ja kunnilla on lakisääteisesti viimeinen vastuu järjestää palvelu. Laissa on määritelty järjestämisvastuu yleisen edun kannalta välttämättömistä eläinlääkäripalveluista.Maa- ja metsätalousministeriön virkamies Kajsa Hakulin kertoo, että eläinlääkintähuoltolaissa säädetään pääsääntöisesti kuntien julkisesta eläinlääkintähuollosta, eli minkälaisia palveluita pitää olla saatavilla.”Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee vastaavan eläinlääkintähuoltolain tilalle, ja siinä edelleen kuntia velvoitetaan tarjoamaan peruseläinlääkäripalveluita. Tärkeässä osassa on myös se, että laissa säädetään eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta. Kuntien pitää järjestää kunnaneläinlääkäreitä huolehtimaan valvonnasta, vaikka tarkemmasta valvonnasta ja valvonnan sisällöstä säädetään erityislaeissa. Tässä tavallaan huomioidaan vain valvonnan edellytykset”, Hakulin toteaa.”Lisäksi uudessa laissa on jonkin verran säädöksiä myös yksityisistä eläinlääkäripalveluista, eli vähän sellaista perusasiaa, miten esimerkiksi yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan pitää rekisteröityä.”Hakulin korostaa sitä, ettei uudesta eläinlääkintähuoltolaista tule valtavia muutoksia.”Siinä lähinnä täsmennetään, mitä palveluita kuntien tulee tarjota, ja oikeastaan uudistuksen taustalla on kilpailulainsäädäntö, jota valvoo kilpailu- ja kuluttajavirasto. Aikaisemmin kilpailulainsäädännön kanssa on ollut hieman ristiriitaa, ja uudistuksen myötä tämä ristiriita poistuu. Uudessa eläinlääkintähuoltolaissa säädetään myös tarkemmin, mitkä ovat lakisääteisiä palveluita, joita saa tarjota subventoituina. Niitä palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä, kunnat voivat tietyin edellytyksin edelleen tarjota, mutta ne pitäisi sitten hinnoitella markkinaperustein”, Hakulin kertoo.”Hevospuolella käytetään paljon palveluita, jotka eivät ole lakisääteisiä. Aika paljon monella paikkakunnalla hevospuolella käytetään yksityisiä eläinlääkäreitä, eikä siihen tule mitään muutosta. Jos taas on käyttänyt kunnaneläinlääkäriä, siinä saattaa joissakin toimenpiteissä käydä niin, että kunnaneläinlääkärin perimä maksu pikkuisen nousee lähemmäksi sitä, mitä kyseinen toimenpide maksaa yksityisellä puolella.”Hakulinin mukaan hinnan nousua voi tapahtua niissä toimenpiteissä, jotka eivät ole lakisääteisiä palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi tiineystarkastus ja siementäminen. Jos niitä on hankittu kunnaneläinlääkäriltä, palveluista voi joutua maksamaan ensi vuodesta alkaen enemmän.