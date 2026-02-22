Huippuestehevosen ominaisuudet ja hinta: tältä näyttää paras

Miltei mikä tahansa estesukuinen normaalikokoinen hevonen hyppää yksittäisen ison esteen.

Mutta isoille radoille tarvitaan paljon muutakin, kuin raaka hyppyvoima.

Tässä artikkelissa on haastateltu kansainvälisen tason entisiä ja nykyisiä suomalaisratsastajia Anna-Julia Kontiota, Nina Fagerströmiä, Noora Penttiä, Mikko Mäentaustaa ja Sanna Backlundia.

Hevosen hyppytekniikka, voima ja muut vastaavat ominaisuudet ovat tarkastelun alla, mutta erityisen tärkeään asemaan nousee se huomattavasti vaikeammin määriteltävä ominaisuus, josta käytetään termiä ”luonne”. Oikeastaan se on asenne, joka muodostuu ratsastajan ja hevosen välisestä luottamuksesta sekä hyvin toimivasta ja selkeästä yhteisestä kielestä. Siitä, että esteradalla ollaan menossa samaan suuntaan yhdessä.

Jotkut puhuvat ilmiöstä nimeltä kentaurisaatio. Silloin kun tekemisessä on flow ja radan hyppääminen sujuu, ratsastaja ja hevonen ovat radalla yksi olento. Tarunhohtoinen sellainen. Mikä muu kuin kentauri on olento, jossa ihmisen aivot sulautuvat hevosen aivoihin ja ottavat käyttöön hevosen fysiikan ja reaktiokyvyn?