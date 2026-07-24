Heppatytöstä missikandidaatiksi

Oululainen Henniina Määttä 24, on ollut heppatyttö jo 18 vuotta. Sen lisäksi hän on tämän vuoden Miss Suomi -kandidaatti.

”Aloitin ratsastuksen varmaan 6-vuotiaana Turkan ratsurinteen ratsastuskoulussa. Kävin eri ratsastuskouluissa, tietenkin leireillä ja olin vanhemapana töissäkin Turkalla. Tänä vuonna olen joutunut vähentämään ratsastusta, kun on ollut niin paljon muuta, mutta syksyllä haluan ratsastaa taas enemmän.”

Se muu on Määtällä tänä vuonna ollut valmistautumista ja treenaamista Miss Suomi -kisoihin.

”Olen käynyt missikurssit ja missivalmentaja auttaa mua. Saan ohjausta henkilöbrandin rakentamisessa, sosiaalisen median jutuissa, tietenkin kävelyssä ja poseeraamisessa ja sellaisessa. Se on smmoista itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistamista. Koko mun perhe, mun puoliso, äiti, isä, veli ja mummokin tukee mua tässä ihan täysillä.”

Mikä missimaailmassa kiehtoo sinua?

”Siinä yhdistyy kaikki asiat, joista olen haaveillut. Tykkään hirveästi esiintyä ja muoti ja kauneus ovat aina kiinnostaneet mua. Samoin somen tekeminen ja media-ala kiinnostaa kovasti.”

Jos menestyt missikisoissa, niin mitä sen jälkeen?

”Haluaisin työllistyä media-alalle, unelma olisi päästä televisioon, vaikka Amazing Race -kilpailu olisi tosi hienoa! Olisin valmis muuttamaan myös Helsinkiin työn perässä jos tarvis, samoin mieheni.”

Entä hevoset?

”Uskon että ne pysyvät tärkeinä mulla koko elämäni. Ei missään muualla saa päätään niin tyhjäksi muista asioista kuin tallilla, hevosten kanssa ei mieti mitään muuta kuin niitä. Tulevaisuudessa haluaisin oman hevosenkin.”

Koulu vai esteet?

Vielä pari vuotta sitten olisin sanonut esteet, mutta ehkä nykyään kouluratsastus kiinnostaa enemmän. Seuraan somessa muutamia kilparatsastajia, esimerkiksi Tuisku Lambergia. Tuiskun äiti Riikka Lamberg oli mun ensimmäinen ratsastuksenopettaja, ja muistan pikku-Tuiskun tunneilta. Hän oli tosi pieni mutta jos silloin taitava ja rohkea.”

Miss Suomi finaali järjestetään 5.9.