Tallissaan luksusta ja vau-efektejä tarjoava Anni Roslin satsaa esteratsastukseen täysillä – "Elän unelmaani tällä hetkellä"
Esteratsastaja Anni Roslin kilpaili kolme viikkoa Valencian Moura Toursilla, joka on Espanjan toureista uusin.
”Oli tosi kiva kisapaikka, kaksi isoa kisakenttää ja lisäksi verryttelykenttiä. Hevosille oli tarhausmahdollisuus, mistä tykkään. Kisahevosetkin pääsivät välillä tarhaan olemaan hevosia”, Roslin kertoo.
Hän lensi sunnuntaina Suomeen, mutta palaa viikon jälkeen Espanjaan ja jatkaa kaksi viikkoa Oliva Novan MET-tourilla.
”Tulin viikoksi kotiin perheen luokse ja pyörittämään tallia. Hevoset huilaavat väliviikon groomin kanssa.”
Vaikka eri toureja on nyt Espanjassa tarjolla useita, osallistujia riittää kaikkiin. Valencian kisan kaikki paikat olivat täynnä ja paikkaa Oliva Novaan hän joutui odottamaan useamman viikon.
Viimeiset viisi vuotta Roslin on suunnannut keväällä kilpailemaan ulkomaille, tänä vuonna hän lähti ensimmäistä kertaa myös syksyllä. Näin kilpakauden pystyy hyppäämään suurimmaksi osaksi ulkokentillä.
Espanjan kisakiertueiden lisäksi tutuksi ovat tulleen kisat Italiassa ja Ranskassa, mutta erityistä suosikkipaikkaa ei ole.
”Lämpö, aurinko ja ulkokentät. Ihan sama mikä se paikka on”, Roslin nauraa.
Halu ylittää odotukset
Suomessa Roslin pyörittää 20 hevosen Stall Falkbergia Kirkkonummen Kylmälässä. Yritys tarjoaa täyden palvelun tallipaikkoja, minkä lisäksi Roslin myös valmentaa. Kuusi vuotta sitten hankittu hevostila sai kokonaan uuden ilmeen ensimmäisen puolen vuoden aikana.
”Tallirakennus on ulkokuoriltaan entisessä kunnossa, mutta kaikki muut paikat laitettiin sellaisiksi, mitkä palvelevat tarpeitani. Olen esteetikko ja tykkään sisustaa, joten halusin tehdä tallista unelmani. Siellä on kristallikruunut, ja kaikki paikat ja puitteet on tehty asiakkaille viihtyisiksi.”
Roslin ei tarjoa luksusta vain silmälle vaan myös täydellistä palvelua. Suomessa moni saattaa oudoksua ylimääräistä estetiikkaa tallin sisustuksessa, vaikka maailmalta tällaisia paikkoja löytyy paljon.
”Ei se tätä työtä yhtään kevyemmäksi tee, mutta jos voin tehdä työtä kristallikruunujen alla, miksi en tekisi sitä? Se ei työtä muuta, mutta minulle se on tärkeä osa sitä. Haluan luoda vau-efektejä ja ylittää odotukset.”
Moni tallin asiakkaista on myös Roslinin valmennettava.
”Ratsutan ja valmennan, eli on kokonaisvaltainen paketti. Minulle on tärkeää, että sitoudutaan. Hevosen hyvinvointi on ykkösjuttu, ja tällä tavalla pystyn neuvomaan myös hoitamisessa tai muissa asioissa. Onneksi minulla on ihania asiakkaita”, Roslin kertoo.
Nuorista hevosista on tullut 140-hyppääjiä
Espanjassa Roslinilla on kolme hevosta, joilla hän hyppäsi Valenciassa 130–140-luokissa. Ykköshevosen Fein Umbra (Quidam de Revel – For Pleasure) loukkaantui kesällä SM-kilpailuissa, mikä merkitsi 17-vuotiaan hevosen uran loppumista. Ratsukko hyppäsi yhdessä ensimmäiset 145-luokkansa kesällä, joten menetys oli iso.
”Umbra oli minulle ykköstykki ja tärkein hevonen. Se oli kokenut ja opetusmestarin roolissa. Kaikki muut hevoset on ostettu nuorina.”
Nuoret hevosensa Roslin on nostanut ylöspäin niin, että hänellä on nyt neljä kansainvälisellä 140-tasolla hypännyttä hevosta.
”On ollut kiva, että olen pystynyt rakentamaan ne nuoresta tuolle tasolle. Se ei ole itsestäänselvyys ja se on itselle tietynlainen onnistuminen.”
Valenciaan Roslin sai mukaan uuden 8-vuotiaan Dree van den Hoek Z:n (Diamant de Semilly – Ogano Sitte). Kolmen viikon tuttavuuden jälkeen hevonen tuntuu hyvältä ja sopivalta, ratsukko pääsi hyppäämään 135-tasolla.
Ulkomailla kilpailemisen ja Suomessa talliyrityksen pyörittämisen yhdistäminen kuulostaa vaikealta yhtälöltä, mutta Roslinin mukaan se toimii jo rutiinilla.
”Mulla on hyvä tiimi, mutta olen myös todella tehokas ja työteliäs ihminen. Totta kai se, että lähden ulkomaille kisaamaan, vaatii kaikilta paljon. Perheeltä ja työntekijöiltä.”
Pidemmillä ulkomaan kisamatkoilla hän lentää välissä Suomeen valmentamaan. Kotona ollessaan hän tarttuu kaikkiin tilan töihin, maanantaiaamuna odotti aamutalli klo 6.30.
”Työteliäs viikko edessä, mutta ihanaa tulla perheen luokse.”
20 vuotta aikaa hypätä GP
Roslinin perheeseen kuuluu miehen Kimin lisäksi 10- ja 12-vuotiaat lapset sekä hänen äitinsä, joka auttaa lastenhoidossa. Nuoruudesta asti ratsastukseen panostaneella Roslinilla tuli taukoa lasten saannin jälkeen. Vaikka taukoa tuli ratsastuksesta, hän opiskeli valmentajatutkinnot ammattivalmentajaksi.
Lasten saannin myötä myös ammatillinen suunta muuttui. Aiemmin kaupallisella alalla työskennellyt Roslin joutui pohtimaan elämänsä suuntaa uusiksi, kun toisen lapsen todettiin olevan kehitysvammainen.
”Työ menetti merkityksensä, että tekisi jollekin vieraalle töitä kahdeksasta neljään. Siinä kohtaa valmennusjutut olivat kasvaneet ja päätimme, että keskityn siihen ja hevosiin. Sitten hankittiin oma talli, ja siitä se lähti kasvamaan. Tasaisesti olemme nostaneet tasoa ja hevosmäärää. Päätin mennä intohimoni mukana.”
Myös kilpaurheiluun tuli konkreettinen tavoite:
”Olin 30-vuotias, kun sanoin antavani itselleni 20 vuotta aikaa siihen, että hyppään isoa GP:tä Suomessa. Tänä kesänä pääsin Umbralla hyppäämään Pohjola GP:n molemmat kierrokset. Ei mitään top tuloksia, mutta tein sen kuitenkin. Aikaa oli kulunut kahdeksan vuotta. Annan nyt itselleni vielä 12 vuotta tehdä tätä urheilua ihan täysillä ja sitten katson, mihin olen päässyt.”
Roslinille on ollut tärkeää yhdistää oma urheilu-ura ja talliyritys niin, että molempien taso pysy yllä ja kehittyy.
”Moni haluaa oman tallin, jotta saa hevosilleen haluamansa puitteet, mutta sitten oma tekeminen hiipuu. Olen tyytyväinen siitä, että olen nostanut omaa ja hevosteni tasoa, mutta samalla nostanut tallini tasoa. Täytyy muistaa missä on fokus ja päämäärä, ettei jää tallinpyörittämisen jalkoihin.”
Alkuun lähtö Espanjaan hevosten kanssa oli vain haave, mutta lopulta sekin toteutui.
”Elän unelmaani tällä hetkellä. Olen kyllä aina ajatellut, että kovan työn tuloksena kaikki on mahdollista. Tulee osata nauttia mahdollisuuksista ja myös mahdollisuuksista, joita olen itse itselleni mahdollistanut”, Roslin toteaa.