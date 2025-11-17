Tallissaan luksusta ja vau-efektejä tarjoava Anni Roslin satsaa esteratsastukseen täysillä – "Elän unelmaani tällä hetkellä"

20 vuotta aikaa hypätä GP

Roslinin perheeseen kuuluu miehen Kimin lisäksi 10- ja 12-vuotiaat lapset sekä hänen äitinsä, joka auttaa lastenhoidossa. Nuoruudesta asti ratsastukseen panostaneella Roslinilla tuli taukoa lasten saannin jälkeen. Vaikka taukoa tuli ratsastuksesta, hän opiskeli valmentajatutkinnot ammattivalmentajaksi.

Lasten saannin myötä myös ammatillinen suunta muuttui. Aiemmin kaupallisella alalla työskennellyt Roslin joutui pohtimaan elämänsä suuntaa uusiksi, kun toisen lapsen todettiin olevan kehitysvammainen.

”Työ menetti merkityksensä, että tekisi jollekin vieraalle töitä kahdeksasta neljään. Siinä kohtaa valmennusjutut olivat kasvaneet ja päätimme, että keskityn siihen ja hevosiin. Sitten hankittiin oma talli, ja siitä se lähti kasvamaan. Tasaisesti olemme nostaneet tasoa ja hevosmäärää. Päätin mennä intohimoni mukana.”

Myös kilpaurheiluun tuli konkreettinen tavoite:

”Olin 30-vuotias, kun sanoin antavani itselleni 20 vuotta aikaa siihen, että hyppään isoa GP:tä Suomessa. Tänä kesänä pääsin Umbralla hyppäämään Pohjola GP:n molemmat kierrokset. Ei mitään top tuloksia, mutta tein sen kuitenkin. Aikaa oli kulunut kahdeksan vuotta. Annan nyt itselleni vielä 12 vuotta tehdä tätä urheilua ihan täysillä ja sitten katson, mihin olen päässyt.”

Roslinille on ollut tärkeää yhdistää oma urheilu-ura ja talliyritys niin, että molempien taso pysy yllä ja kehittyy.

”Moni haluaa oman tallin, jotta saa hevosilleen haluamansa puitteet, mutta sitten oma tekeminen hiipuu. Olen tyytyväinen siitä, että olen nostanut omaa ja hevosteni tasoa, mutta samalla nostanut tallini tasoa. Täytyy muistaa missä on fokus ja päämäärä, ettei jää tallinpyörittämisen jalkoihin.”

Alkuun lähtö Espanjaan hevosten kanssa oli vain haave, mutta lopulta sekin toteutui.

”Elän unelmaani tällä hetkellä. Olen kyllä aina ajatellut, että kovan työn tuloksena kaikki on mahdollista. Tulee osata nauttia mahdollisuuksista ja myös mahdollisuuksista, joita olen itse itselleni mahdollistanut”, Roslin toteaa.