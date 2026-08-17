"Miltä tuntui, miten meni, mitkä fiilikset?"
"Miltä tuntui, miten meni, mitkä fiilikset?"Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Kommentti: Koko paketti

Ratsastuksen urheilujärjestöt haluavat kertoa lajistaan omilla ehdoillaan.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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