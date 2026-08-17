Kommentti: Koko paketti

Sekä FEI että Suomen Ratsastajainliitto ovat innokkaita julkaisemaan sisältöä somekanaviin, erityisesti Instagramiin.SRL:n verkkosivut sen sijaan laahaavat perässä. FEI:stä en tiedä. Organisaatio-otsikon alla sääntövaliokunnan sivu kertoo 17.8. Osmo Metsälän olevan valiokunnan puheenjohtaja, vaikka hän erosi tehtävästä jo viikkoja sitten. Työvaliokunnan sivulla komeilee edelleen vuoden 2024 kokoonpano. Kyra Kyrklund puolestaan ei ole enää pian kahteen kuukauteen ollut SRL hevosen hyvinvointityöryhmässä.Tämä on perustietoa, jonka pitäisi olla aika yksinkertaista pitää ajan tasalla.Some on helppo tapa yrittää saada "haluamaansa näkyvyyttä" lajille: kauniita kuvia ja voimaannuttavia lauseita. Homma on hoidettu nopeasti, somejätit ovat tehneet sen helpoksi.Kun SRL tekee ”miltä tuntui, miten meni, mitkä fiilikset” -videohaastiksen heti kännykällä, ei tarvitse edes läppäriä avata. Ja ehtii ennen mediaa. Median näkökulmasta kilpailupaikalle lähtemisen yksi perustelu katoaa.There is more. SRL:n "pomo" FEI on valinnut jakaa oikeuksia videoiden julkaisemiseen ratsastuskilpailujen field of playsta yhdelle jos toisellekin, mutta medialle ei. Se field of play kattaa käytännössä koko kisa-alueen ja kaiken tekemisen siellä. Asia tuli selväksi nyt tässä MM-kisojen aikaan.Kysyin näistä asioista vastaavalta henkilöltä FEI:stä. Meilien vaihto kesti yhden päivän, mutta en saanut järkeenkäypää vastausta.FEI vahvisti, että kansallinen lajiliitto, kuten vaikkapa SRL, saa julkaista videoita suomalaisratsastajista, Hevosurheilu Ratsastus ei. Miksi näin on, jää hämäräksi.Kerrottiin kohteliaasti pahoitellen, että "rights holdereille on taattava yksinoikeus", mutta joillekin non rights holdereille, esimerkiksi lajiliitoille ja ratsastajille, annetaan kuitenkin julkaisuoikeus. FEI olisi tietenkin voinut osuuden Clipmyhorsesta ostaessaan huomioida sopimusteitse myös median, jos olisi pitänyt sitä tärkeänä. Omistaahan se kuitenkin CMH:sta lähes 20 prosenttia ja omaa lähes 30 prosentin äänivallan.Tietysti parhaassa mahdollisessa skenaariossa SRL lähtisi lajiliiton arvovallalla selvittämään, miksi suomalainen media ei noita oikeuksia saa. Lajiliitolla olisi tässä varmasti enemmän vaikutusvaltaa.On kiinnostava kysymys, miksi FEI on valinnut toimia niin, että käytännössä voit julkaista melkein mitä vaan missä vaan, kunhan et ole media?Nopea vilkaisu someen toki kertoo, että kaikki "digital mediat" eivät ole kiellosta kuulleetkaan. Jonkun sivuston ylläpitäjä saattaa julkaista sivullaan stillkuvia CMH:n striimistä. Jotkut näyttävät ottavan kännykkävideota läppärinsä ruudulta. Kuka tekee mitenkin. Villi länsi.Jutut ratsastusurheilusta valtamediassa vaikkapa kuluneen vuoden aikana on nopeasti laskettu. Ajan ilmiö on, että hevosurheilu kiinnostaa suomalaisia vähemmän ja vähemmän. Ei ratsasteta itse kilpaa ja lajifanaatikko-penkkiurheilijoidenkin keski-ikä nousee. Kävin lauantaina antoisan keskustelun urheilusta ja jalostuksesta yhden sellaisen kanssa. Hän on 82. Kun urheilu-uutisointia on enää vain osassa hevosmediaa, voisi kuvitella, että lajin järjestöt auttaisivat näitä viimeisiä mohikaaneja kaiken kykynsä mukaan.SRL ”uutisoinnin rajamailla” tapahtuva "no miten meni?" -sometykittäminen kansallisilta kisapaikoilta on toisaalta ymmärrettävää. Tottahan sponsori sentään jotain näkyvyyttä ja vastinetta rahoilleen haluaa, jos ja kun kisapaikalla on autiota ja perinteiseen mediaan ei mainintoja ja kuvia enää juuri saa.Mutta tässäpä se noidankehä onkin: jos kilpailupaikalta saadaan saman tien tulokset, kuvat, haastattelut ja tunnelmat – koko peruspaketti – järjestön omiin kanaviin, mitä medialle enää jää?Medialle jää se kaikki muu. Se, mistä järjestöt eivät postaa someen.Kaikki ei ole kauniita kuvia ja hyviä fiiliksiä. Median tehtävä on kysyä hankalia kysymyksiä, nostaa esiin epäkohtia, kaivaa taustoja ja kertoa silloinkin, kun järjestöjen omat viestinnät eivät siihen taivu. Väitän myös, että tämä tasapaino koituu lopulta kaikkien hyödyksi, myös sen järjestön.Suurempi kysymys on tietysti se, mitä tapahtuu, jos journalistinen media ei enää lainkaan kiinnostu lajista. Oli se laji mikä tahansa.Mitä veikkaatte, että olisi jäänyt viime aikoina Suomessa kertomatta, jos ei olisi ollut hevosmedian uutisointia?Onko sometykittämisestä sitten ollut SRL hyötyä?Vaikea sanoa. Lajiliitossa on 1600 jäsentä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.Ja päivittäkää ne verkkosivut..FEI ottaa käyttöön tekoälypohjaisen häirintäseurannan Aachenin MM-kilpailuissa