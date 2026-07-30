FEI ottaa käyttöön tekoälypohjaisen häirintäseurannan Aachenin MM-kilpailuissa

Palvelun tarkoituksena on seurata verkkokeskusteluja, tunnistaa mahdollisia uhkia ja auttaa puuttumaan haitalliseksi arvioituun sisältöön kilpailujen aikana. Tavoitteena FEI:n tiedotteen mukaan on suojella urheilijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja muita lajin toimijoita verkkohäirinnältä ja uhkailulta, joka on lisääntynyt erityisesti suurten kilpailujen yhteydessä.

FEI perustelee tämän niin, että urheilijat ovat saaneet uhkaavia viestejä, jatkuvaa asiatonta kommentointia sosiaalisessa mediassa tai joutuneet häirityiksi ennen kilpailuja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Järjestö kertoo, että hevosen hyvinvointikeskusteluihin liittyneiden kiistojen jälkeen häirintää on esiintynyt samanaikaisesti useilla eri alustoilla.

Threat Matrix yhdistää tekoälypohjaista verkon keskustelujen ja kommenttien seurantaa, uhkien arviointia, sisällön moderointia ja tutkintapalveluita. Järjestelmä tunnistaa ja arvioi verkossa tapahtuvaa häirintää ja raportoi niistä FEI:lle. Yhteistyön kustannuksia ei avata.

FEI:n ja Signifyn yhteistyö alkoi pilotilla viime kevään maailmancupin finaalissa Fort Worthissa Yhdysvalloissa. Kattojärjestön mukaan pilotti sai myönteistä palautetta urheilijoilta ja muilta sidosryhmiltä. Aachenin MM-kilpailuissa palvelua laajennetaan yhteistyössä Saksan ratsastajainliiton kanssa.

FEI toteaa tiedotteessaan, että "rakentava kritiikki ja asiallinen keskustelu ovat edelleen tärkeä osa urheilua", mutta ei kerro perusteita sille, millä tavalla jokin sisältö luokitellaan haitalliseksi. Järjestö kertoo noudattavansa nollatoleranssia verkkoväkivaltaan, vihapuheeseen, rasismiin, homofobiaan, uhkailuun ja muuhun vastaavaan.

FEI:n lisäksi Signify Groupin palveluita käytetään myös muissa kansainvälisissä urheilutapahtumissa, kuten huipputason jalkapallossa.

Aachenin MM-kisat järjestetään 11.–23. elokuuta ja niissä ratkotaan maailmanmestaruudet este-, koulu-, ja kenttäratsastuksessa, valjakkoajossa, vikellyksessä ja pararatsastuksessa. Suomi lähettää paikalle 16 urheilijaa ja 15 hevosta viidessä eri lajissa.