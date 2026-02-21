Herpesviruksen tautitilannetta seurataan Ruokavirastossa, mutta hevosen omistajaa ei velvoiteta ilmoittamaan siitä
Hevosurheilu Ratsastuksen saamien vahvistamattomien tietojen mukaan Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:ssä on tullut lisää kuolemantapauksia ja kuolleiden hevosten määrä olisi nyt kuusi.
Lisäksi herpestä on todettu kahdella muulla paikkakunnalla. Joukossa on potentiaalisesti vaarallisia neurologisia muotoja. Satunnaista kuumeilua esiintyy tällä hetkellä ympäri Suomea ja varsinkin Etelä-Suomessa.
SRL suosittelee jättämään kisat ja valmennukset viikonloppuna väliin
Suomen Ratsastajainliitto tiedotti perjantaina, että todennettuja virusesiintymiä on yhteensä kolmella tallilla, pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Savossa.
Ympäri Suomea ja varsinkin etelässä on lisäksi havaittu hevosten satunnaisia kuumeita viimeisen kahden viikon aikana. Näillä on SRL:n mukaan usein ollut yhteys johonkin kilpailutapahtumaan joko kuumeilevan hevosen itsensä tai tallikaverin kautta. Suurimmassa osassa tapauksista kuumeen aiheuttaja on jäänyt tutkimatta, ja oireet eivät viittaa ainakaan vakavaan herpekseen.
SRL suosittelee, että kilpailuihin ja valmennuksiin matkustamista vältetään alkavana viikonloppuna 21.-22.2. etenkin, jos niissä vaaditaan yöpymistä tai ennakoidaan suuren hevosmäärän olevan pienellä alueella yhtä aikaa.
Herpestä ei omistajan tarvitse ilmoittaa, eläinlääkärin kylläkin
Tieto herpesviruksen esiintymisestä ei vaikuta olevan järjestelmällisesti tiedossa. Se johtuu osittain varmasti siitä, että tautia ei luokitella vakavaksi eläintaudiksi, kuten esimerkiksi näivetystautia, räkätautia, astumatautia tai afrikkalaista hevosruttoa). EHV-1 kuuluu luokkaan ”muut ilmoitettavat hevoseläinten taudit”.
Herpeksestä hevosenomistajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle. EHV-1 on luokiteltu ryhmään "muut ilmoitettavat", mikä tarkoittaa, että eläinterveysviranomainen seuraa taudin esiintymistä, mutta taudin leviämisen estämiseksi ei kuitenkaan ryhdytä viranomaistoimiin.
Yksityiseläinlääkärin on kuitenkin ilmoitettava (epäillessä tai todetessa) hevosen herpesvirustartunnoista kuukauden kuluessa kunnaneläinlääkärille tai Ruokavirastoon. Ilmoituksista laaditaan kuukausittainen raportti.
Ruokaviraston erityisasiantuntija Tanja Lähteinen kertoo, että tältä vuodelta ei herpesilmoituksia ole vielä saatu yhtäkään, mikä voi johtua hänen mukaansa siitä, että ilmoitukset eivät ole vielä tulleet, tai, että niitä ei ole muistettu tehdä.
Herpeksestäkin julkaistaan koko maan tilastot puolivuosittain ja vuosittain. Näiden perusteella herpestä ei juurikaan maassa ole. Vuonna 2024 herpestä oli viidellä tallilla ja kuudella hevosella.
Hevosilla pidetään Suomessa kirjaa myös koronaviruksesta, oireita aiheuttaneista ESBL- ja MRSA -bakteeritartunnoista ja pääntaudista, joita ei niitäkään esiintynyt sen enempää.
Tilastot vuosittain kohdissa eläinlääkärin ilmoittamat eläintaudit
Vakavimpia hevosten tauteja ei ole Suomessa
Hevostenkin taudit on luokiteltu eri ryhmiin mahdollisten vaikutusten ja eräiden muiden kriteerien perusteella ja niihin sovelletaan erilaisia ehkäisy- torjunta- ja ilmoitussääntöjä sen mukaan, mihin ryhmään ne kuuluvat.
Sekä astumatauti, räkätauti, että EIA ovat eläintautilainsäädännön nojalla vastustettavia eläintauteja. Astumatautia ei tosin ole koskaan todettu Suomessa. Zoonoosiksi luokiteltua räkätautia, joka iskee keuhkoihin ja voi johtaa nopeasti kuolemaan, on todettu viimeksi vuonna 1942, ja näivetystautia vuonna 1943. Näivetystautia, jolle on ominaista ajoittainen kuumeilu, anemia, riutuminen tai laihtuminen sekä lisääntynyt voimattomuus ja lopuksi kuolema, esiintyy Romaniassa ja Italiassa, ja yksittäisiä taudinpurkauksia todetaan vuosittain muuallakin Euroopassa. Erityisesti näivetystaudin leviäminen tuontihevosten mukana on siten jatkuva uhka, erityisesti koska tauti voi esiintyä hevosella täysin oireettomana.
Kaikki elämistä vastuussa olevat henkilöt tai henkilöt, jotka osallistuvat mm. eläinten hoitoon, käsittelyyn tai kuljetukseen ovat velvollisia ilmoittamaan virkaeläinlääkärille vakavan eläintaudin epäilystä. Hevosen herpesvirustartunnoista ei omistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta.
Ilmoitukset lähetetään Ruokavirastoon eläinlääkintähuollon alueellisen yksikön aluejaostoihin, jaostojen yhteissähköpostilaatikoihin. Esimerkiksi Etelä- ja Sisä-Suomen aluejaosto kohdalla osoitteeseen esa@ruokavirasto.fi
Lisätietoja eläintautien ilmoittamisesta täällä