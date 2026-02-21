Herpesviruksen tautitilannetta seurataan Ruokavirastossa, mutta hevosen omistajaa ei velvoiteta ilmoittamaan siitä

Herpestä ei omistajan tarvitse ilmoittaa, eläinlääkärin kylläkin

Tieto herpesviruksen esiintymisestä ei vaikuta olevan järjestelmällisesti tiedossa. Se johtuu osittain varmasti siitä, että tautia ei luokitella vakavaksi eläintaudiksi, kuten esimerkiksi näivetystautia, räkätautia, astumatautia tai afrikkalaista hevosruttoa). EHV-1 kuuluu luokkaan ”muut ilmoitettavat hevoseläinten taudit”.

Herpeksestä hevosenomistajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle. EHV-1 on luokiteltu ryhmään "muut ilmoitettavat", mikä tarkoittaa, että eläinterveysviranomainen seuraa taudin esiintymistä, mutta taudin leviämisen estämiseksi ei kuitenkaan ryhdytä viranomaistoimiin.

Yksityiseläinlääkärin on kuitenkin ilmoitettava (epäillessä tai todetessa) hevosen herpesvirustartunnoista kuukauden kuluessa kunnaneläinlääkärille tai Ruokavirastoon. Ilmoituksista laaditaan kuukausittainen raportti.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Tanja Lähteinen kertoo, että tältä vuodelta ei herpesilmoituksia ole vielä saatu yhtäkään, mikä voi johtua hänen mukaansa siitä, että ilmoitukset eivät ole vielä tulleet, tai, että niitä ei ole muistettu tehdä.

Herpeksestäkin julkaistaan koko maan tilastot puolivuosittain ja vuosittain. Näiden perusteella herpestä ei juurikaan maassa ole. Vuonna 2024 herpestä oli viidellä tallilla ja kuudella hevosella.

Hevosilla pidetään Suomessa kirjaa myös koronaviruksesta, oireita aiheuttaneista ESBL- ja MRSA -bakteeritartunnoista ja pääntaudista, joita ei niitäkään esiintynyt sen enempää.

Tilastot vuosittain kohdissa eläinlääkärin ilmoittamat eläintaudit