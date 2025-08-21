Mikä on tallien kuiviketilanne? Luke kartoittaa tilannetta kyselyn avulla

Onko käytössä kuivikkeena turve, kutteri, sahanpuru, puupelletti, olki, olkipelletti, ruokohelpi, ruokohelpipelletti, hamppu, hiekka, lannan separoitu kuivajae vai joku muu?

Entä mikä voisi toimia kuivikkeena edellämainittujen lisäksi? Rahkasammal?

Luonnovarakeskus eli Luke kysyy kuivikkeen käytöstä tilanteessa, jossa turpeenkäyttö tulee tulevina vuosina mahdollisesti vaikeutumaan ympäristönäkökohtien takia. Toimeksiantajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Valmisteilla on kartoitus, Luken sanojen mukaan "tiekartta", joka kartoittaa nykytilan, arvioi tarpeen ja esittää suosituksia. Kartoitukseen halutaan näkemyksiä kuivikkeiden käyttäjiltä ja ne on tarkoitus hankkia 42 kysymyksen kyselynä, jossa on lopussa vapaa sana.

Lukesta todetaan, että turve on niin keskeinen kuivike- ja kasvualustamateriaali, että sen riittävä kotimainen saatavuus tulee turvata. Turpeen saatavuuteen liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Siksi on tärkeää, että turvetta täydentävien ja korvaavien kotimaisten vaihtoehtojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan ja tehostetaan. Näin varaudutaan turpeen saatavuuden mahdolliseen heikkenemiseen ja hintavaihteluihin ja vahvistetaan tältä osin huoltovarmuutta.

Vastausaikaa kyselyyn on 31.8.2025 asti.

Kyselyyn pääset täältä

Lähde: Luke