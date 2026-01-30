Astutuksissa suunta edelleen alaspäin, ratsuoriiden tilanne "hälyttävä"

Määrien arveltiin laskevan enemmän, mutta loppuvuodesta saatiin sen verran astutuksia, että lasku hidastui verrattuna siihen, mitä viime vuoden tilastojen perusteella ensin luultiin.

Hippoksen tiedotteeseen täältä

"Vuoden 2025 päivitetyt astutustilastot kertovat positiivisesta noususta erityisesti suomenhevosten osalta. Suomenhevosten tammamäärä nousi 27 astutuksella, mikä tarkoittaa nyt 1,3 prosentin laskua kokonaismäärässä edellisvuoteen verrattuna", jalostusvastaava Susanna Back summaa Hippoksen tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan, että ponirotujen osalta lasku pieneni puolestaan -6,7 prosentista -4,0 prosenttiin. Lämminveristen ratsuhevosten astutusmäärät nousivat alustaviin tilastoihin verrattuna 2,5 (-10,4) prosenttia ja lämminveristen ravihevosten 1,4 (-13,4) prosenttia.

Syytä riemuun ei näillä lukemilla vielä ole.

Teksti jatkuu: ”Lämminveristen ratsuhevosten ja erityisesti lämminveristen ravihevosten tilanne on edelleen hälyttävä."

Suomenhevosissa ykkösoriin titteli vaihtui Hiljalan Fantomilta Corleonelle, jota käytettiin 25 tammalle.

Vuonna 2025 suomenhevosia astutettiin yhteensä 1 414 kappaletta, mikä merkitsee noin 1,3 prosentin laskua vuoteen 2024 verrattuna. Vuonna 2024 astutuksia oli 1433, joista ratsuja 225. Muita kuin ravihevosia on kuitenkin huomattavasti enemmän, sillä ei-jalostusarvostellut oriit saivat peräti 136 astutusta, pienhevoset 60 ja käyttösuunnan työhevoset 109. Siinä missä ravihevosia, eli juoksijasuunnan tammoja astutettiin 884, muita oli 530.

Lämminverisillä ratsuhevosilla vähenivät sekä tammat että oriit. Pudotusta edellisvuoteen muodostuu hälyttävät 10,4 prosenttia ja tämä koostuu erityisesti Suomessa astuvista oreista, joiden astutukset vähenivät 12,9 prosentilla. Tuontispermaoriiden osuus kaikista astutuksista nousi 37 prosenttiin kokonaisastutuksista, mutta niidenkin määrä pieneni 5,8 prosentilla. Tammoja astutettiin lukumäärällisesti 430 kappaletta, mikä on 10,4 prosenttia ja 50 tammaa vähemmän kuin edellisvuonna ja oriitakin oli 10,9 prosenttia vähemmän.

Kymmenen oritta sai 10 astutusta tai enemmän. Ykkösenä Diarado's Boy 52 astutuksella.

Eniten pudotusta on lämminverisillä ravioreilla, joiden astutusmäärät putosivat 13,4 prosenttia.