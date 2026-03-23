Bernard Boblet'n elämäntyö on täydellisen percheronin etsintä – jatkajaa ei ole ilmaantunut

Boblet’lla on viisi siitostammaa ja joka vuosi taloon tuodaan oma ori.

Boucle d’Or du Gué (Telois – Jamila du Gué, Domino) on yksi parhaista siitostammoista, isompaa mallia. Se on laitumella kolmivuotiaaksi kääntyneen tyttärensä Gissian kanssa.

Tämän kauden ori on nimeltään Black Boy (Orly de la Herpiniere – Stella Creusoise, Daplomb).

Boblet kertoo, että ori ostettiin aikoinaan ennätysisolla summalla valtionsiittolaan, haras nationaliin – peräti 8000 eurolla – ja myös, että se sai orinäyttelyssä kymmenen pistettä päästä ja kaulasta.

”En ole 40 vuoteen nähnyt minkään muun saavan sellaisia pisteitä.”

Ori oli syntymässä musta, mutta nyttemmin jo täysin kimoutunut. Viime vuonna sillä kävi 20 asiakasta.

Boblet'n isä Bernard vanhempi oli myös oriinpitäjä. 1950-luvulla oriinpitäjä kulki talosta taloon oriinsa kanssa jalan, toisinaan oriilla myös ratsastaen. Näin astutettiin hyvinkin 100 tammaa kaudessa. Pikku-Bernard kulki mukana aina kun pystyi.

”Isäni oli myös kiinnostunut näyttelyistä. Hän oli erinomainen letittäjä. Minä olin veljistäni ainoa, joka nousi joka viikonloppu neljältä ja viideltä ylös, jotta pääsin isän kanssa hevosnäyttelyihin”, hän kertoo.

Hänen kaksi ensimmäistä kantatammaansa olivat mustia myös. Ne olivat niin kutsuttuja nievrenpercheroneja, sillä musta väri tulee sieltä. Boblet käytti alkuaikoina tammoilleen myös paljon Haras du Pinissä ollutta Silver Shadow Sheikiä, amerikantuontioritta.

Rautias väri ei ole rodussa lainkaan sallittu. Niitä geneettisesti kuitenkin on, ja syntyykin aika ajoin. Boblet muistaa itsekin, että rautiaat kantakirjattiin aikanaan vain "vähän myöhemmin", kun kimogeeni oli tehnyt niistä riittävän valkoisia.

Percheronharrastus on tätä nykyä hyvin pitkälle näyttelyharrastus.

”Ei näillä oikeastaan ole mitään tehtäviä maailmassa enää”, Bernard Boblet toteaa hieman alakuloisena.

”Joku saattaa käyttää pienimuotoiseen metsänraivaukseen tai, kuten minä, kärryajeluihin, mutta kyllä se aika vähäistä on. No jaa, viininviljelyksessä saattaa avautua uusi ura, sillä luomuviljelijät ovat huomanneet, että hevonen tamppaa maata paljon vähemmän kuin erilaiset työkoneet.”

Näyttelyyn menevän percheronin harjan ja hännän letittäminen, nyörittäminen ja suoranainen paketointi punaisella villalangalla on oma taiteenalansa. On vielä heitäkin, joiden mielestä häntä pitäisi edelleen saada typistää. Boblet kaivaa yläkaapista häntäleikkurin ja kertoo mistä paikasta ja miten häntä pikkuvarsalta aiemmin leikattiin.

”Siitä häntäasiasta oli verinen sota 20–30 vuotta sitten”, hän muistelee.

USA:ssa häntä edelleen leikataan. Joitakin sellaisia oriita on tuotu Ranskaankin, mutta niitä ei saa näyttää ranskalaisissa näyttelyissä lainkaan.