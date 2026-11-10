Taudit kartalle uudessa hankkeessa.
Taudit kartalle uudessa hankkeessa. Kuva: Pixabay
Tiede ja tutkimus

"Oikea-aikaisilla toimenpiteillä voidaan minimoida vahinkoja" – uudessa hankkeessa yritetään saada taudit kartalle

Eläinlääketieteen tohtori ja hevoseläinlääkäri Katja Hautala toteaa, että uusien tautiuhkien varalta tarvitaan aktiivista seurantaa. Tauteja kartoittavassa hankkeessa hevosenomistajan maksettavaksi jää noin puolet laboratoriotutkimuksen normaalihinnasta.
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Hevosenomistajille avautui lokakuun lopussa mahdollisuus tutkituttaa hevosestaan otetut tautinäytteet alennettuun hintaan Ruokavirastossa. Ehtona on, että eläinlääkäri epäilee hevosella Taudit kartalle -hankkeeseen kuuluvaa tarttuvaa tautia ja mahdollisesta varmennetusta tautitapauksesta saa tiedottaa anonyymisti hankkeen tiedotusjärjestelmässä. Hevosen, omistajan tai tallin tunnistetietoja ei julkaista. Taudit kartalle -hankkeen tuen jälkeen hevosenomistajan maksettavaksi jää noin puolet laboratoriotutkimuksen normaalihinnasta.

Ohjeet näytteen ottamiseen täällä

Näytteiden tutkimushinnat täällä

Taudit kartalle -hankkeessa asiantuntijana toimiva tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, ELT Katja Hautala kertoo, että hevosten runsas liikkuminen Suomessa ja maiden välillä lisää tartuntatautien leviämisen riskiä. Ilmaston lämpeneminen pidentää tauteja levittävien hyönteisten aktiivista kautta ja edistää uusien taudinaiheuttajien leviämistä yhä pohjoisemmaksi. Esimerkiksi hyttysen levittämään Länsi-Niilin kuumeeseen voivat sairastua sekä hevoset että ihmiset. Suomessa tartuntoja ei ole toistaiseksi todettu, mutta viruksen esiintymisalue on laajentunut Euroopassa pohjoiseen. ”Uusien tautiuhkien varalta tarvitaan aktiivista seurantaa. Jos tauteja aletaan tutkia vasta epidemian puhjettua, olemme myöhässä”, Hautala toteaa.

Taudit kartalle -hankkeessa seurataan Suomessa yleisesti esiintyviä tauteja, kuten herpesvirustartuntoja, pääntautia, hevosen koronavirusta ja vuohisrokkoa. Näiden lisäksi seurannassa on Suomessa satunnaisesti todettavia tauteja, kuten esimerkiksi puutiaisen levittämä piroplasmoosi ja raivotauti. Listalla on myös tauteja, kuten afrikkalainen hevosrutto, jota Suomessa ei ole vielä todettu.

Hankkeessa seurattavat taudit:

  1. Näivetystauti

  2. Virusarteriitti

  3. Länsi-Niilin virus

  4. Hevosinfluenssa 

  5. Hevosen herpesvirustartunnat (EHV-1 ja EHV-4)

  6. Pääntauti

  7. Hevosen koronavirus

  8. Vuohisrokkovirus

  9. Piroplasmoosi

  10. Afrikkalainen hevosrutto 

  11. Raivotauti

Avoimelle ja luotettavalle tautitiedolle on tarvetta, sillä hevosten tarttuvat taudit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä, heikentävät hevosten hyvinvointia ja lisäävät hoitajien työtaakkaa. Suomessa ei ole järjestäytynyttä tautien seurantajärjestelmää, eikä kattavaa tietoa tautien esiintyvyydestä. Lisäksi tautipurkauksiin liittyvä häpeä voi vähentää avoimuutta ja hidastaa reagointia.

Hautala kannustaa hevosenomistajia selvittämään taudinaiheuttajan:  ”Yhdenkin hevosen tutkimustulos voi auttaa suunnittelemaan tallikohtaisia torjuntatoimia ja suojata monia muita hevosia. Hevosen sairastuminen ei ole kenenkään syy. Avoin tiedonkulku antaa alueen talleille mahdollisuuden tehostaa tautisuojausta ennen kuin tartunta ehtii levitä. Oikea-aikaisilla toimenpiteillä  voidaan minimoida vahinkoja.” 

Suomen Hevostietokeskuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Taudit kartalle -hankkeen tavoitteena on tehostaa hevosten tautiseurantaa Suomessa kehittämällä valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä – mobiilisovellus ja verkkopalvelu – tarttuvien hevostautien tunnistamiseen, ajantasaiseen seurantaan ja niistä tiedottamiseen. Taudit kartalle -hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Hämeen ELY-keskukselta, jonka tehtäviä hoitaa nykyisin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.

Taudit kartalle uudessa hankkeessa.
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