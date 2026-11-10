"Oikea-aikaisilla toimenpiteillä voidaan minimoida vahinkoja" – uudessa hankkeessa yritetään saada taudit kartalle

Hevosenomistajille avautui lokakuun lopussa mahdollisuus tutkituttaa hevosestaan otetut tautinäytteet alennettuun hintaan Ruokavirastossa. Ehtona on, että eläinlääkäri epäilee hevosella Taudit kartalle -hankkeeseen kuuluvaa tarttuvaa tautia ja mahdollisesta varmennetusta tautitapauksesta saa tiedottaa anonyymisti hankkeen tiedotusjärjestelmässä. Hevosen, omistajan tai tallin tunnistetietoja ei julkaista. Taudit kartalle -hankkeen tuen jälkeen hevosenomistajan maksettavaksi jää noin puolet laboratoriotutkimuksen normaalihinnasta.

Ohjeet näytteen ottamiseen täällä

Näytteiden tutkimushinnat täällä

Taudit kartalle -hankkeessa asiantuntijana toimiva tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, ELT Katja Hautala kertoo, että hevosten runsas liikkuminen Suomessa ja maiden välillä lisää tartuntatautien leviämisen riskiä. Ilmaston lämpeneminen pidentää tauteja levittävien hyönteisten aktiivista kautta ja edistää uusien taudinaiheuttajien leviämistä yhä pohjoisemmaksi. Esimerkiksi hyttysen levittämään Länsi-Niilin kuumeeseen voivat sairastua sekä hevoset että ihmiset. Suomessa tartuntoja ei ole toistaiseksi todettu, mutta viruksen esiintymisalue on laajentunut Euroopassa pohjoiseen. ”Uusien tautiuhkien varalta tarvitaan aktiivista seurantaa. Jos tauteja aletaan tutkia vasta epidemian puhjettua, olemme myöhässä”, Hautala toteaa.

Taudit kartalle -hankkeessa seurataan Suomessa yleisesti esiintyviä tauteja, kuten herpesvirustartuntoja, pääntautia, hevosen koronavirusta ja vuohisrokkoa. Näiden lisäksi seurannassa on Suomessa satunnaisesti todettavia tauteja, kuten esimerkiksi puutiaisen levittämä piroplasmoosi ja raivotauti. Listalla on myös tauteja, kuten afrikkalainen hevosrutto, jota Suomessa ei ole vielä todettu.

Hankkeessa seurattavat taudit: