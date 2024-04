"140 on sille helppo nakki", Veera Pukkila luuli ostaneensa 130-menijän, mutta sai paljon paremman

P"En osannut kyllä odottaa, että finaalia voitan, mutta Suskin vinkit ennen kuin menin radalle tulivat hyvään hetkeen", tyytyväinen Veera Pukkila totesi. Susanna Granroth oli juuri tehnyt oman ratansa ja antoi lyhyesti ja ytimekkäästi speksit.

"Hän sanoi, että ratsasta tarkasti,este kerrallaan ja käytä aikaa kaarteisiin ja muista laukata, ja nämä. Kyllähän nämä perusohjeet itsekin tietää, mutta aina parempi, kun joku ne vielä sanoo", Pukkila nauraa.

Hattelhorselaiset pitävät yhtä, vaikka kilpailisivatkin samassa luokassa. Molemmat ovat Sanna Backlundin valmennettavia.

"Kyllä me aina tsempataan toisiamme."

Pukkila toteutti ohjeet, eikä tahtia haitannut edes se, että jalustin luiskahti jalasta juuri ennen kolmoissarjaa. "Sain sen kalastettua jalkaan ennen sitä sarjaa kuitenkin. Ja olisi se sarja varmaan yhdelläkin jalustimella mennyt, kun tunnen hevosen kuitenkin niin hyvin."

Villbeat laukkaa reippaasti, mutta se saattaa tulla helposti kiireiseksi.

"Että ei anna sen lähteä liian villiksi, vaan käyttää niitä pidätteitä."

Villbeatyou (Heartbeat - Stakkato) on alunperin Ruotsissa syntynyt hevonen, mutta kun Pukkila sen löysi, se oli Sanna Backlundin yhteistyökumppanilla Hendrixillä.

"Etsittiin perusvarmaa menijää, mutta luulen, että sain aika paljon paremman. Silloin oli ajatus, että pääsee 130-luokkia enemmän menemään."

Hevonen on edistynyt niin hyvin, että nyt on auki mihin se oikeastaan pystyykään.

"140 on sille helppo nakki. Mua 140 pikkasen vielä jännittää, mutta koko ajan vähemmän."

Pukkilalla on elämässään takana noin 10 rataa tällä tasolla.

Ratsukon kausi jatkuu Pohjola Grand Prix’n merkeissä, sillä korkeimmalla kansallisella tasolla.

“Olen nyt sitä silveriä pari vuotta mennyt. GP on sekä minulle että hevoselle uusi sarja, mutta sinne yritetään mennä ja parhaamme tsempataan!”

Hevosopiston hallisarjoissa on kilpailtu kolme osakilpailua ja finaalin voittaja on kyseisen sarjakilpailun voittaja.

Ypäjällä toiseksi ratsasti Sophia Jurmo Helianthusilla ja kolmanneksi Sanna-Kaisa Mikkola Samoradolla.

Nyt tulee Hevosopistolle kisataukoa. Seuraavan kerran siellä kilpaillaan kolmelle viikolle jakautuvassa Finnderby Festivaalissa.

Pukkila jatkaa ensi viikonloppuna Ainoon ja sitten onkin pian edessä GP-sarjan avauskisa, joka käydään Lupiksella IIsalmen yläpuolella Koppeloharjulla.

"Näin se Sanna sanoi, että sinne me lähdetään."

Ratsastajalla on ensi viikolla edessään suuri elämänmuutos.

"Musta tulee K-kauppias", Pukkila kertoo.

K-kauppa on keskikokoinen K-supermarket Somerolla, jota ovat pitäneet hänen vanhempansa. K-kauppiaselämä on Pukkilalle tuttua jo pitkältä ajalta. Liikevaihto on 9 miljoonaa euroa.

"Se on ihan kunnon kokoinen kauppa, ei mikään kioski."

Mikä on myydyin artikkeli?

"Muovikassit, tietty ja sen jälkeen banaanit."

